Cómo identificar relaciones y personas narcisistas

Piensan sólo en sí mismos y carecen de empatía, estas son dos de las características centrales de las personas narcisistas.¿Cómo nos damos cuenta si estamos ante una persona narcisista? MDZ Radio conversó con la psicóloga, Noelia Centeno, sobre las características de este tipo de personas para poder identificarlas.

"Cuando hablamos de personas narcisistas, vínculos narcisistas, no lo estamos hablando psiquiátricamente o como un trastorno de personalidad, sino como una característica de la personalidad. Hay gente que tiene un trastorno psiquiátrico que se llama trastorno narcisista, un trastorno de personalidad que se medica, que se trata y que requiere un acompañamiento multidisciplinario", comenzó explicando la especialista.

Centeno detalló que pueden existir relaciones que tienen conductas narcisistas, es decir, que pueden tener vínculos normales, pero que arman con un otro un vínculo que es esta basado en el egoísmo.

La especialista explicó que el ego, a diferencia del narcisismo que tiene que ver con conductas que dañan al otro, implica la necesidad constante de la mirada del otro, el reconocimiento.

"Detrás de todo narcisista hay una persona con una carencia vincular de algún tipo. El narcisista es incapaz de ver al otro, no registra el dolor del otro, no tiene empatía", argumentó.

No es lo mismo la búsqueda de aprobación que la búsqueda de reconocimiento. La búsqueda de aprobación generalmente parte de las personalidades más inseguras, mucha gente que busca la aprobación, en el fondo es introvertida o tímida. La búsqueda de reconocimiento tiene que ver personas que son un poquito más ególatras pero no narcisistas, que necesitan alimentar el ego. La empatía es la capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar del otro. Cuando vos acompañas a otro genuinamente, no quiere decir que tiene una deuda con vos, no te debe nada, no te tiene que agradecer.

La psicóloga explicó que para el narcisista, el disfrute no es la crueldad y no cosifica sino cree que los demás son satélites de ellos mismos. "Ve al otro para verse a sí mismo"

Las personas con estas características, según explicó Centeno, tienen un ego muy grande, sostienen y eligen solo a aquellas personas que los reconocen, los aplauden y cuando no está esto se va y sustituye por otras personas, porque en el fondo no tiene responsabilidad afectiva por el otro.

"Lo que buscan en una pareja, es gente que en sí mismo tiene dudas de que alguna vez va a ser elegida para un vínculo. Cuando lo elige un narcisista, empiezan a hacer cosas para el otro de manera excesiva". Esto para la especialista, en el fondo habla de una carencia personal donde se cree que para sostener la elección del otro yo más tengo que dar. El problema es que nunca llega el reconocimiento.

La especialista destacó que las personas con estas características, suelen no ser autocríticos, no tienen desarrollada la empatía, y no reconocen a las persona con la que comparte un vínculo. Los narcisistas buscan "rotos emocionales"

Finalmente Centeno detalló: "La única forma de los vínculos de un narcisista es un roto emocional. Por eso es muy importante no pensar que los narcisistas van a cambiar, si no curarse uno. Cuando no se cura esa roturas, no elige un narcisista porque no hay nada, la única acción que te queda es quedarte al costado de un narcisista. No hay espacio para vos, no sos mirado" .