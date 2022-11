Vivo por ella...

Aquí estoy, sentada escribiendo, convocada nuevamente por mi amigo Victor Balseiro, que confía en que yo pueda generar contenido para este portal de noticias y me salgo de mí por describir todo lo que siento sobre este Día de la Música, las canciones forman parte de nuestra vida. Una melodía siempre está asociada a algo que nos pasó en la vida: un novio, un trabajo, la adolescencia, un hijo, un nieto, un amigo, un momento de estudio, un viaje, un familiar, un sueño, un programa de radio, uno de tele, un Mundial (ahora estamos transitando Qatar 2022), nuestro primer recital en vivo, el último... Podría seguir enumerando y haciendo una larga lista, pero supongo que cada uno tiene su propio ranking de canciones y un acontecimiento vinculado particularmente, me gusta escuchar la letra de una canción y "dejarme llevar" por lo que me provoca.

Así, por ejemplo, puedo destacar a Patricia Sosa con Aprender a Volar que tantas veces le canté bajito a mis hijos, emocionada por cada una de las palabras y el significado fuerte que tiene o a Alejandro Lerner con Volver a Empezar o Todo a Pulmón, dos de las que más recuerdos me traen de la gran carrera de este artista, o Charly cantando en un tiempo difícil del país No Bombardeen en Buenos Aires, o el Flaco Spinetta con su Muchacha Ojos de Papel, o Los Abuelos dejando muchos clásicos en su álbum Vasos y Besos y también aquí podría hacer una lista eterna, bandas como Soda, Virus, Serú, Los Twist, o irme a lo internacional con Beatles, Police, Genésis, Madonna, Whitney, Barbra Streisand, no me alcanzaría el espacio permitido.

Recuerdo cuando, frente al televisor, quería imitar a Raffaella Carrá, cantar y bailar como ella era lo que deseábamos todas las chicas de mi edad. Con mi marido, Jorge Marinelli -periodista deportivo-, tenemos canciones que nos recuerdan nuestro momento de noviazgo, algunos trabajos compartidos. Ya siendo padres: canciones infantiles, unas especiales para los viajes largos, otras para cumpleaños, para Fiestas.

Qué lindo es pensar que hay una canción para todo, si queremos relajarnos elegimos algo instrumental, si queremos bailar: la música disco es lo más, si estamos en el auto buscamos esa FM que nos representa y emite las letras que nos gustan, cada momento de nuestra vida puede estar musicalizado, si hasta para una vivencia complicada o de tristeza te dicen: poné música, seguro te ayuda a superarlo.

Como locutora acompañé siempre a personas que usaban las canciones como "lei motiv" para distintos bloques de programas., hoy tengo el honor de estar junto a Nora Perlé en un ciclo que se llama precisamente Canciones son Amores, y que tiene segmentos donde los sonidos te "transportan" sí o sí! a determinada década, a un lugar, a una situación.

¡Feliz día de la música queridos lectores de MDZ online! A disfrutar escuchando la mejor melodía que forme parte de su película de la vida.

* Andrea Estevez Mirson es Locutora Nacional