Nuestra actitud frente a la vida

“Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la última de las libertades humanas —la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias— para decidir su propio camino”. Viktor Emil Frankl- El hombre en busca de sentido. Nuestra actitud es la disposición que tenemos frente a cualquier situación, para afrontar la misma. La actitud ante la vida es nuestra disposición y nuestro ánimo para afrontar determinadas situaciones o experiencias. Si tenemos una actitud negativa nos vamos a parar siempre en lo malo y seguramente no vamos a apreciar lo bueno, pero si tenemos una actitud positiva, esta va a ser clave para poder sacar provecho de ella.

Nuestra actitud determina qué tipo de pensamientos tendremos sobre las cosas que experimentamos, sobre las cosas que nos

pasan Que hacemos frente a una situación adversa nos mantenemos positivos o caemos en la desesperanza. Hoy les dejo la historia de Lucas, que era una de esas personas que siempre tenía una actitud positiva. Administraba restaurantes y sus empleados lo seguían de restaurante en restaurante. Era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Lucas estaba ahí para decirle como ver el lado positivo de la situación.

Un día fui a verlo y le pregunté: - No entiendo...no es posible ser una persona positiva todo el tiempo...como lo haces. -Me respondió: Cada mañana me despierto y me digo, “tenés dos opciones hoy: escoger estar de buen humor o puedo estar de mal humor, siempre escojo la de estar de buen humor" Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello y escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo sacarle el lado positivo. - Si... claro... pero no es tan fácil. - Si lo es - dijo Lucas. Todo en la vida es acerca de elecciones, cada situación es una elección.

Tú eliges como reaccionas a cada situación. Tú eliges como la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor

o de mal humor. "Tú eliges como vivir la vida". Varios años más tarde, me enteré que Lucas hizo algo que nunca debe hacerse en un negocio, dejó la puerta de atrás abierta una mañana y fue asaltado. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo, resbaló. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Lucas fue encontrado relativamente pronto y llevado de

emergencia a una clínica. Después de 18 hs. de cirugía y semanas de terapia intensiva, Lucas fue dado de alta aun con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Lucas seis meses después del suceso y le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto. "Lo primero que vino a mi mente fue que debí haber cerrado con llave la puerta de atrás" Cuando estaba tirado en el piso recordé que tenía dos opciones:

Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. - No sentiste miedo. - Lucas continuó- "Los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de médicos y enfermeras, realmente me asusté, podía leer en sus ojos: Es hombre muerto. Supe entonces que debía hacer algo" - Qué hiciste?. - Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité, si, a las balas. Mientras reían les dije: Estoy escogiendo vivir...opérenme como si estuviera vivo, no muerto. "Lucas vivió por la maestría de los médicos pero sobre todo por su asombrosa actitud.” Debemos aprender a que cada día tenemos la elección de vivir plenamente.

La actitud, amigos, al final, lo es todo. "Los cuentos sirven para dormir a los niños... y despertar a los mayores" “Quien tiene un porqué para vivir, hallará casi siempre cómo hacerlo.” Nietzche “Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite,

o el espejo que la refleja.” Lin Yutang.

* Carlos Daniel Tantucci - Consultor psicológico. productor y conductor del programa “Compartiendo Vida”, por FM "PARROQUIAL" 105.1