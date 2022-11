En día de la música te comparto once momentos Freddie Mercury en mi vida

Sus canciones son inagotables y superan generaciones. Una banda que siempre está de moda en todas las generaciones. ¿Existirá alguien que no le guste alguna canción de Queen?

Típica imagen de Freddie que refleja lo que transmitía en vivo.

Me gustaría homenajearlo de manera muy personal y real, de algunos momentos donde conecté con Queen, saliendo un poco de su biografía y su discografía. Recuerdos de diferentes épocas que se me vengan en estos momentos mientras escribo. Espero que te identifiques en alguno, depende tu edad. Y sino cada uno tendrá sus momentos Mercury en su vida. Y en este aniversario es un buen momento para que los recuerdes.

1) Wayne´s World: cuando a los 16 años vi el comienzo del ¨Mundo Según Wayne¨ esa comedia de dos cuarentones rockeros que tenían un programa de televisión me volví loco con ¨Bohemian Rapsody¨, ese himno de mediados de los 70 que la rompió en su momento y que gracias a esta película, volvió a poner de moda el tema en la radio y a la banda de moda. La escena arrancaba con el protagonista Wayne que lo pasaban a buscar sus amigos en auto, y Wayne ponía un casete y arrancaba la parte de ópera del tema y todos comenzaban a cantarla y luego en la parte que explota y se pone bien rockera, todos comenzaban a agitar sus cabezas. Si bien la película salió dos meses después de la muerte de Mercury, cuenta Brian May que esa escena se la pudieron acercar en video al hospital antes de los cines y a Freddie le encantó y no paraba de reírse. Una escena que quedó inmortalizada como uno de los mejores comienzos de una comedia. Si aún no sabes de cual hablo o si no te la acordás acá va el video.

2) Dos grandes éxitos. Seguimos en orden. Como te decía la película fue de alguna manera la que volvió a poner de moda a Queen en los 90, principalmente con dos CD´S: un Grandes éxitos que había salido hace mucho y uno nuevo llamado Grandes Éxitos VOL 2 que estaban en la mayoría de las casas argentinas. En especial el azul, el que salió cuando murió Mercury. Dos compilados que entran en mi memoria en el top five de CD´S de casas de amigos o cualquier cumpleaños que iba. Que siempre estaban acompañados de otros infaltables como el ¨Flashpoint¨ de los Stones, algún ¨Use your Ilussion¨, ¨Joyride¨ de Roxette, ¨Achtung Baby¨ de U2, ¨El amor después del amor¨ de Fito, ¨Sin Documentos¨ de Los Rodriguez y ¨Canción animal¨ de Soda.

¿Quién no tuvo estos CD´S en sus casas?

3) Live Killers. Una tarde en lo de un amigo empecé a hojear los vinilos de su hermano más grande que escuchaba bandas que

yo no conocía mucho, como Dire Straits, Genesis, Talking Heads o Spinetta. Y tenía un doble de Queen llamado Live Killers. Era un vinilo doble y viejo de los años 70, época de Freddy sin bigotes. Lo primero que me impactó fue esa tapa de la sombra de los cuatro integrantes en un escenario, posando frente al público y con unas luces de fondo bolicheras hermosas que me llamaban la atención. Un verdadero fotón.

En ese disco conocí mi tema favorito de la banda, que no es un hit, pero debería serlo: ¨Spread your wings¨ (Despliega tus alas), un épico tema acerca de un joven llamado Sammy que trabaja en un bar limpiando el piso y la canción lo alienta a dejar ese laburo, desplegar sus alas y fly away, fly awaaayyyy. Qué buen tema, ¿cómo puede ser que no sea de los más conocidos? Obviamente nada mejor que la interpretación en vivo que acá va.

4) Dos películas. Que me encantaron en donde sonó Freddy Mercury: Flash Gordon, que la pasaban en los cumpleaños cuando era muy chico. En esa época de los años ochenta además de magos, chizitos, piñatas y sanguches de miga, pasaban en super ocho partes de películas, que era lo que más me gustaba. Después uno crecía y se daba cuenta de que esa película que te había gustado tenía muchísimas escenas que no habías y te volvías loco y ahí te cerraba la historia. Por suerte en Flash Gordon sonaba ¨Flash theme¨ el hit que me quedó en el inconsciente hasta el día de hoy. Un par de años más tarde a mis diez años vi en el cine con mi viejo ¨Highlander el inmortal¨, gran película donde actuaba Christopher Lambert y Sean Connery y sonaba ¨Princes of the universe¨ otro temazo de la banda que no conocía y me lleva a ese momento. Gran foto de Freddy con la remera de ¨Flash¨

5) Amigos son los amigos. Una de las mejores series argentinas de la tele de los 90, obviamente desde mi memoria, ya que no la volví a ver y quizás ahora es media bodrio. Pero nunca voy olvidar a Carlín con su quilombos de soltero y su relación con Pablo Rago, el pendex, que lo educaba con frases que hoy serían muy mal vistas como ¨vos fumá¨. Lo que más me gustaba era el comienzo de la serie que te metía un compilado de temas random de canciones con escenas y terminaba con ¨Friends will be friends¨, una canción que se transformó en un himno de la amistad argentino. Gracias a esa serie, descubrí el casete que estaba en mi casa llamado ¨King of Magic¨ de años anteriores y que encima venía con el tema que te conté antes de la película Highlander. Los dos años que duró esta serie argentina, también se dio en la época de la enfermedad y muerte de Freddie. Freddie, el Péndex y Carlín.

6) Una vida dura. Yo veía a escondidas los CD´S de mi hermano. Si bien era reacio a que me guste Queen, él tenía varios, en

especial de la etapa bigote, cuando estuvo en el éxito y en un cumple bastante descontrolado pero triste. De esas escuchas en

un disco llamado ¨The Works¨ me enganché con lo que fue mi segundo tema favorito de la banda. La canción se llama ¨It´s a

hard life¨ y es también épica como lo que más me gustan de los temas de Queen. Cuando vi la película ¨Rapsodia Bohemia¨

hace unos años, le presté atención a su letra y me di cuenta de que la debe haber escrito desde las entrañas, cuando era un

rey sin corona y andaba con ese novio Paul, muy tóxico que lo alejó de su banda, de sus amigos y le arruinó la vida hasta que

conoció a su última pareja mucho más copada. El tema arranca con un gran inicio vocal de ópera y una frase desgarradora que

dice ¨No quiero mi libertad, no hay motivo para vivir con un corazón roto¨. Luego empieza una de las canciones más lindas

y melancólicas que escuché, con uno de mis solos de guitarra favoritos de Brian May. Freddie y sus tres amores: el tóxico, su primera mujer y luego

amiga Mary y Jim.

7) Queen y mis hijos. Con el más grande, cuando estaba en la época de ver videos en YouTube, para sacarlo un poco de las

canciones de la granja que estaban muy de moda, le iba poniendo videos random y divertidos con temas de rock. De Queen se quedó con dos videos favoritos que hoy diez años después se sigue acordando perfecto: uno es la excelente versión de ¨Bohemian…¨ de los Muppets, y otro era un spot brillante de los chocolates Cadbury donde sonaba ¨Don´t spot me know¨ otro de mis temas favoritos. Perdón Victor, mi editor de la columna, pero dejame meter ambos videos.

Con mi hijo menor puedo decir que durante dos años me hizo poner en el auto ¨We Will Rock you¨ un temazo que tiene algo

muy pegadizo en los chicos. Será la batería mezclada con esas palmas, la manera casi rapeada de cantar de Freddie y el estribillo, pero sonó en el auto dos años seguidos. Al menos zafé del sapo Pepe. Queen en la época de We Will Rock You.

8) Rapsodia Bohemia. Me encantan las biopics y cuando vi la de Mercury en el cine quedé alucinado hasta el final de los créditos. El final fue demasiado demoledor, ese recreamiento de lo que fue la actuación en Wembley donde volvieron a ser grandes y a ponerse de moda iniciando una serie de giras interminables que duraron hasta la enfermedad de Freddy. Nunca se vio en el cine un recital tan bien adaptado. Si ves en YouTube el recital partido entre el Queen real y de actores ahí te vas a dar cuenta de lo bien hecho que está. Al comienzo me impresionaron los dientes que usaba el actor pero al final de la película ya no me acordaba la cara real de Mercury. Gran película para ver de vez en cuando, aunque los fans acérrimos digan que hay cosas que no son reales. A mi me encantó tanto su historia personal, intercalada con la creación de algunos de sus hits como ¨Another One Bite the dust¨, ¨We Will rock you¨ o lo que la peleó el tipo para que salga un tema tan largo y diferente como ¨Bohemian Rapsody¨. Freddie y Rami Malek.

9) Su muerte. Si bien me puso triste, no me pegó a nivel llanto de fan. Sí me impactó enterarme de que tenía SIDA, una

palabra prohibida en esa época y que el mismo Mercury trató de no nombrarla nunca. El último testamento musical que dejó

fue ¨Innuendo¨, un gran disco que es una despedida con temas que hablan de finales, tanto en la vida como el final de una banda. Como si lo hubieran grabado bien conscientes de la muerte. Como Mercury amaba promocionar sus temas en video clips hicieron lo imposible para grabar ¨These are the days of our lives¨, un tema muy triste y que pasaban mucho en MTV. El está en blanco y negro para no mostrar la piel de Freddie y se lo ve agotado pero dejando todo para que salga bien. Un ejemplo de fortaleza y de dejar todo aunque no puedas más. Ese tema junto a ¨Show must go on¨ fueron los dos temas que más impactaron de la muerte de Freddie, más allá de que después haya salido otro CD post mortem que mucha bola no le di, salvo el homenaje de Brian de ¨Too much love Will kill you¨

10) El número 10 va para obviamente el Diego. Si bien no viví ese encuentro, lo descubrí de muchísimo más grande cuando

aparecieron fotos del Diego con Queen cuando vinieron a Buenos Aires. Creo que fue la primera gran banda en venir acá

y el mayor hit que tenían en Argentina era ¨Love of my life¨ que tampoco estaba en ningún grandes éxitos. Leyendo de ese

encuentro, se dio cuando el Diego recién debutaba en Boca, era Pelusa todavía. Ni él era fana de la banda, ni la banda fana del

fútbol, pero se dio. Se encontraron en el backstage y subió al escenario. El encuentro fue posible por el manager que era

fanático del fútbol y ya conocía al Diego y lo quiso conocer. Se comunicó con el productor que los trajo y ahí salieron esas fotos que hoy son históricas. "Me gustaría presentar a un amigo nuestro y de ustedes. Estoy seguro de que lo conocen: Maradona", dijo Freddie en un Vélez lleno. Y el Diego de solo 20 años respondió tímidamente ¨Quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacernos tan feliz. Y ahora "Otro muerde el polvo" Porque durante mucho tiempo los temas en inglés acá los conocíamos por su traducción al castellano. Cambio de camisetas entre Freddie y Pelusa.

11) Cinco meses después de la muerte de Freddie se hizo uno de los mejores conciertos tributo que vi. Lo organizó la banda para recordar a su compañero, y aprovechar para hablar del SIDA y también recaudar fondos para una Fundación donde colaboraba Mercury. Me acuerdo de que lo dieron por la tele y lo vimos en familia y fue muy emotivo, con puntos muy altos como el de George Michael que parecía el espíritu de Mercury brillando en ¨Somebody to love¨, Bowie con Annie Lennox haciendo ¨Under Pressure¨, Brian May lagrimeando haciendo ¨Too much love will kill you¨ y un dúo que quedó en la historia entre Elton y Axl Rose, apareciendo al final de ¨Bohemian Rapsody¨.

Gracias Freddie por tanto amor y talento, por tantos temas que ni siquiera tengo que nombrar, ya que todo el mundo conoce de

memoria al menos quince hits de Queen. Una carrera brillante con caída y resurrección, donde musicalmente te animaste a todos los ritmos, del heavy metal a la ópera, rock, pop y disco. Fuiste un rey, en una etapa sin corona, que sufrió mucho pero que quién te quita lo bailado. Tuviste fama, reconocimiento y mucha pero mucha fiesta. Y a pesar de algunas adicciones, algunas depresiones y amores rotos, tus últimos años fueron más tranquilos y componiendo hasta el último esfuerzo. Y bien acompañado por tu banda, por un amor real como lo fue Jim y con tu mejor amiga y ex mujer Mary, dos sostenes que te acompañaron hasta el último día de tu vida. Si te quedaste con ganas escuchar Queen acá te hice una playlist que recorre un poco las canciones que te fui contando de mis momentos Mercury. Hacé click aqui

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"