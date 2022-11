Qué es la ciencia de la atribución y por qué está abriendo la puerta a demandas contra compañías

"Mientras escribo este artículo, las aguas del Río Támesis están a unos 30 cm de la puerta de mi cocina y siguen subiendo lentamente".

Así comienza un artículo que el climatólogo británico Myles Allen publicó en 2003 en la revista Nature.

En el medio de inundaciones en Inglaterra, el científico se formulaba una pregunta: ¿algún día será posible demandar a alguien por haber dañado el clima?

Allen es profesor de la Universidad de Oxford y coautor de varios informes del Panel de Cambio Climático de la ONU o IPCC. En su artículo planteó las bases de la "ciencia de la atribución", la disciplina que ha permitido por primera vez vincular el cambio climático a eventos extremos específicos.

Durante mucho tiempo no fue posible decir si sequías, huracanes, olas de calor, o lluvias torrenciales en un lugar y fecha determinados estaban o no vinculados al calentamiento global. Todo lo que los científicos podían asegurar era que "ese tipo de eventos" eran más frecuentes o intensos debido al cambio climático según las proyecciones de sus estudios.

Pero la ciencia de la atribución ha hecho posible cuantificar la influencia del cambio climático en eventos particulares.

La atribución no solo ayuda a comprender los impactos del cambio climático. También abrió la puerta a litigios contra empresas específicas. Y podría ser clave en la espinosa disputa sobre pagos de países ricos a países pobres por daños y pérdidas debidos al calentamiento global.

Cómo se desarrolló la ciencia de la atribución

Tras su artículo de 2003, Allen publicó ese mismo año con otros autores lo que se considera el primer estudio científico sobre atribución. El estudio señala que el cambio climático causado por la acción humana al menos duplicó el riesgo de la ola de calor que azotó Europa en 2003 y causó más de 20.000 muertes.

Desde entonces se han publicado cerca de 500 estudios de atribución, posibilitados en parte por avances en modelos computacionales.

Muchos de esos trabajos fueron realizados por World Weather Attribution (WWA), un consorcio de científicos del clima cofundado en 2014 por Friederike Otto, climatóloga de Imperial College en Londres y autora del libro "Tiempo embravecido: olas de calor, inundaciones, tormentas y la nueva ciencia del cambio climático" ("Angry Weather: Heat Waves, Floods, Storms and the New Science of Climate Change"). GETTY IMAGES

El cambio climático aumentó las lluvias intensas que causaron inundaciones y deslaves en mayo y junio de 2022 en el noreste de Brasil, según World Weather Attribution.

Otra novedad importante es que el WWA divulga un primer informe tras un evento extremo en cuestión de días o semanas, antes de que los medios de prensa pierdan interés. Solo posteriormente se publican en revistas científicas estudios más extensos revisados por pares.

"Lo que vemos una y otra vez es que los resultados publicados rápidamente son casi idénticos a los de los estudios revisados por pares", le dijo a BBC Mundo el climatólogo Rupert Stuart-Smith, investigador del Programa de Sostenibilidad y Leyes de la Universidad de Oxford.

El IPCC reconoció los avances en atribución en su informe de agosto de 2021 al señalar: "Caso a caso, los científicos pueden ahora cuantificar cómo contribuyeron influencias humanas en la magnitud y probabilidad de muchos eventos extremos".

¿Cómo logran los científicos atribuir eventos particulares al cambio climático?

Los sistemas meteorológicos son muy complejos. En ellos influyen muchos factores como presión, temperatura y humedad, y es muy difícil determinar si un evento específico fue "causado" solamente por el cambio climático.

Pero la ciencia de la atribución halló una vuelta a este problema al plantear una pregunta diferente.

"Lo que yo trato de responder es la pregunta de si, y en qué medida, el cambio climático causado por la acción humana alteró la probabilidad o la intensidad de eventos recientes", dijo Friederike Otto en una entrevista a la revista New Scientist.

En sus estudios de atribución, los científicos de World Weather Attribution establecieron por ejemplo que:

-La ola de calor de julio de 2022 en Reino Unido, con una temperatura récord de más de 40 grados, fue al menos 10 veces más probable debido al cambio climático.

-Las temperaturas de 38 grados en Siberia en 2020 fueron 600 veces más probables debido al cambio climático y habría sido "virtualmente imposible" que ocurrieran sin él.

-El cambio climático aumentó las lluvias intensas que causaron inundaciones y deslaves en mayo y junio de 2022 en el noreste de Brasil. GETTY IMAGES

Los científicos pueden determinar cómo el cambio climático hizo más frecuentes o intensos eventos particulares como precipitaciones intensas.

Cuantificar el impacto del cambio climático

¿Cómo logran los científicos determinar que un evento es X veces más probable por el cambio climático?

"Básicamente lo que hacemos es lo siguiente", le explicó a BBC Mundo Stuart-Smith.

"Tenemos modelos computacionales climáticos que representan el clima de hoy. Y como entendemos muy bien cómo el clima responde a los cambios en las concentraciones de gases de invernadero, también podemos saber cómo habría sido el clima si los seres humanos no hubieran emitido todos esos gases".

"Supongamos que una ola de calor en un sitio específico sin cambio climático ocurriría cada 300 años. Pero con las emisiones actuales ocurre cada 3 años".

"Al dividir un número por otro, los científicos pueden concluir que el cambio climático aumenta la probabilidad del evento por un factor 100". GETTY IMAGES

La ola de calor de julio de 2022 en Reino Unido, con una temperatura récord de más de 40 grados, fue al menos 10 veces más probable debido al cambio climático.

Las simulaciones son realizadas numerosas veces y con diferentes modelos.

"Cuantificamos el impacto del cambio climático usando los mismos métodos utilizados para asignar probabilidades en las predicciones del tiempo, haciendo simulaciones con y sin las señales estimadas de la influencia humana, para ver como cambia la probabilidad de eventos similares al que ha ocurrido", le explicó Myles Allen a BBC Mundo.

Mariam Zachariah, climatóloga de Imperial College en Londres que participó en estudios de atribución de WWA, explica un caso concreto.

"Tomemos como ejemplo la ola de calor en marzo-abril de 2022 en India y Pakistán, con temperaturas altas anómalas", señaló la investigadora a BBC Mundo. GETTY IMAGES

La ola de calor de marzo y abril de este año fue 30 veces más probable por el cambio climático, según un estudio de atribución de WWA.

"Con las simulaciones determinamos que este evento, que se da ahora una vez cada 100 años, ocurriría en un mundo sin cambio climático cada cerca de 3.000 años. Así que en este caso el cambio climático hizo estas olas de calor de marzo y abril 30 veces más probables".

Stuart-Smith aclaró que algunos eventos extremos son más fáciles de atribuir que otros.

"Las olas de calor son fáciles porque la respuesta de las temperaturas al cambio climático es relativamente simple".

"Pero es diferente con otros aspectos del sistema climático como los huracanes. Los modelos no son aún tan buenos al representar la física involucrada en huracanes, por lo que hay una mayor incertidumbre asociada a los resultados".

En otros casos, el vínculo causal es más directo, según el climatólogo. "Un ejemplo es el derretimiento de glaciares, que no puede explicarse por variabilidad natural". GETTY IMAGES

Una niña en Honduras en lo que quedó de su escuela tras el paso del huracán Eta en 2020. Los huracanes son más difíciles de atribuir que las olas de calor.

Demandas contra compañías

Más allá de la ciencia, la influencia de la atribución se está sintiendo en otros campos como los litigios climáticos.

"Ahora podemos responder científicamente a la pregunta de si el cambio climático causó o amplificó eventos extremos", afirmó Stuart-Smith.

"Ahora sabemos que hay efectivamente vínculos entre las emisiones de compañías o gobiernos y los impactos climáticos en diferentes lugares del mundo".

Y esto "abre la puerta", según el investigador, a demandas judiciales de comunidades afectadas por eventos extremos contra esas compañías o gobiernos. GETTY IMAGES

Los daños causados por el tifón Hagibis fueron estimados en US$10.000 millones.

El científico y escritor sobre temas climáticos Ignacio Amigo cita el caso del tifón Hagibis, que azotó Japón en 2019.

Un estudio estimó que de los US$10.000 millones en daños causados, US$ 4.000 millones podrían atribuirse al cambio climático. Siguiendo este hilo de pensamiento, si Exxonmobil es responsable del 2% de las emisiones históricas de carbono, la empresa podría ser responsable de la parte equivalente de los daños: US$80 millones.

Para determinar el porcentaje de responsabilidad de empresas específicas, los demandantes se basan en un estudio de 2013 del investigador estadounidense Richard Heed, cofundador del Instituto de Responsabilidad Climática, Climate Accountability Institute o CAI.

Heed calculó las emisiones pasadas y presentes de gases de invernadero de las principales empresas de combustibles fósiles. Y compiló una base de datos, Carbon Majors Project, con los porcentajes en que cada una de esas compañías contribuyó al total de emisiones. GETTY IMAGES

Un estudio de 2013 calculó el porcentaje en que las principales empresas de combustibles fósiles contribuyeron al total de emisiones causantes del cambio climático.

Un campesino peruano contra una empresa alemana

Esos mismos cálculos de Heed también han sido usados en uno de los litigios climáticos más conocidos: la demanda planteada ante la justicia alemana por Saúl Luciano Lliuya, un campesino de los Andes peruanos, contra la empresa energética alemana RWE, que tiene plantas a carbón y es uno de los mayores emisores de Europa.

La demanda, apoyada por la ONG alemana Germanwatch, fue aceptada por un tribunal alemán y se encuentra en fase de pruebas. GETTY IMAGES

Saúl Luciano Lliuya frente al lago Palcacocha en los Andes peruanos.

Lliuya vive en Huaraz y asegura que su ciudad y su fuente de sustento están amenazados por el derretimiento de un glaciar en la Cordillera Blanca. El deshielo podría hacer desbordar el lago Palcacocha, que se encuentra sobre Huaraz y aumentó más de 30 veces su volumen desde los años 40. (Un alud en 1941, cuando un terremoto causó el desmoronamiento de un glaciar en la laguna Palcacocha, destruyó un tercio de Huaraz y dejó 1.800 muertos.)

El argumento de Lliuya es que la empresa RWE contribuyó cerca del 0,5% de las emisiones totales de gases de invernadero, y por lo tanto debe pagar un 0,5% (unos US$18.000) del costo de construir un dique para proteger a Huaraz. La empresa por su parte asegura que no puede atribuirse responsabilidad a una compañía específica por impactos locales del cambio climático, y descartó un pago extrajudicial porque "sentaría un precedente".

La demanda de Lliuya hace referencia a un estudio de atribución de Stuart-Smith y otros autores.

"Nos preguntamos: ¿es el cambio climático responsable del aumento de temperaturas que llevó al deshielo del glaciar Palcaraju, que a su vez llevó a la expansión del lago Palcacocha, que creó el riesgo de inundación en Huaraz?", explicó el climatólogo a BBC Mundo.

"Básicamente lo que queremos es seguir toda la cadena de causalidad y este es uno de los ejemplos más claros. Podemos demostrar muy claramente el rol que el cambio climático jugó en el aumento del riesgo de inundaciones".

Stuart-Smith señaló que cada vez se ven más demandas judiciales que hacen referencia a estudios de atribución.

"Y tanto yo como mis colegas frecuentemente recibimos solicitudes de abogados que quieren entender qué dice la ciencia más reciente sobre un tema específico relacionado con una demanda". GETTY IMAGES

Manifestantes en Alemania expresaron su apoyo a la demanda de Lliuya contra la empresa RWE en una de las audiencias en la ciudad de Essen.

Pérdidas y daños

La atribución también podría ayudar en uno de los temas más espinosos de las negociaciones climáticas, los pagos por pérdidas y daños debidos al calentamiento global.

La idea central es que los países que se enriquecieron y desarrollaron sus economías emitiendo gases de invernadero tienen una responsabilidad de ayudar a los países más pobres azotados por los impactos del cambio climático.

"Las pérdidas y daños abordan los impactos del cambio climático", señaló Stuart-Smith.

"Y los estudios de atribución en los últimos 10 años nos han dado una muy buena comprensión de cuáles son esos impactos". GETTY IMAGES

La ayuda financiera por pérdidas y daños fue uno de los temas más espinosos de la cumbre de cambio climático en Egipto, la COP 27.

El climatólogo señaló además que "lo que podemos hacer con atribución está aumentando y evolucionando".

"Cada vez más los estudios de atribución no solo analizan un evento extremo. Cada vez más podemos preguntarnos también por cuántas muertes, o por cuánto daño económico es responsable el cambio climático".

Mariam Zachariah cita el ejemplo de un estudio de atribución publicado en la revista Nature en 2016 por Myles Allen y otros autores, que analizó lluvias e inundaciones que impactaron Inglaterra en 2014.

"Los autores extendieron el estudio de atribución y usaron modelos hidrológicos y estimaciones del flujo del río para cuantificar cuántas más propiedades quedaron bajo agua o fueron afectadas debido al cambio climático".

"Así que la ciencia de la atribución puede ser extendida para comprender pérdidas y daños."

La ciencia de la atribución no sólo puede hacer un aporte en casos judiciales o negociaciones climáticas. También ha influido, según Myles Allen, en el público en general.

"Pienso que ha ayudado a la gente a entender que el cambio climático nos está afectando hoy, y no es solo un hipotético riesgo futuro".