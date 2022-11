Las predicciones de "la bruja de Menem" para el año que viene

MDZ Radio conversó con Azucena Agüero Blanch, conocida como la "bruja de Menem", sobre las predicciones esperadas para Argentina el año que viene. Además aconsejó sobre el dinero y la salud.

"Yo nací bruja. Nací a los seis meses, pesando 800 gramos en el sur de Malargüe, en Bardas Blancas. No se explica como naciendo a los seis meses sobreviví, todos los médicos dijeron que me moría en vida. Yo desde chica veía cosas", confesó Blanch.

La famosa bruja admitió que su don la "ayudó mucho": "Yo fui amante de Carlos Menem, viaje por todo el mundo, tuve dos maridos legales. Fui la única bruja que fue tapa del The New York Times", contó.

En relación al dinero y la salud dijo: "Para mí es muy importante el dinero, todo el mundo debe ser millonario, porque con el dinero tenés buena salud. El dinero es el más poderoso de todos y no importa el signo que sea la persona, lo importante es cómo te movés para que te vaya espectacular en tu vida. Yo soy de Tauro y me va desde que nací hasta ahora, que tengo 72 años, espectacular. Pero yo estudié y trabajé mucho. No solamente soy la bruja número uno a nivel mundial, sino que también soy artista plástica".

Además manifestó que :"Hoy nadie dice te amo, todas las personas están muy rígidas. Si no modificas toda tu historia, nunca vas a lograr el éxito en nada. Hay que seducir a todo el mundo, porque de eso vivís, de eso son los contratos, de las ganas de vivir, la energía".

Predicciones

Cuando se le consultó a la "bruja de Menem" por el Mundial admitió que no le interesa y dijo: "Me interesa que los más humildes coman, que se respete todo de la vida, desde el animal, desde la rata que está en la acequia hasta el ser humano más poderoso. Lo demás no me interesa. ¿Qué vamos a ser felices si ganamos el Mundial?, ¿Quién va a ser feliz? " argumentó. En este sentido, dijo que la gente se 'distrae' mucho con el Mundial: "cuando estás distraído te pasa de todo", explicó.

Finalmente en cuanto a las predicciones para Argentina dijo: "Va a resurgir astrológicamente. Independientemente de eso, si cada uno de nosotros pone su granito de arena vamos a hacer un país brutal, próspero, con alegría y felicidad. La mayoría de los políticos son soberbios, el mensaje no sirve para nada porque solamente hablan mal del otro personaje, así no llegamos a nada. Eso es una vibración, la voz de un ser humano, lo que sale de tu boca, de tu corazón, procede. Muchos políticos me han consultado por las elecciones del año que viene", concluyó.