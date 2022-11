Las frases polémicas más recordadas de Hebe de Bonafini

Este domingo falleció la cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a los 93 años de edad. Siempre polémica, la activista por los Derechos Humanos en la última dictadura cívico-militar dejó varias expresiones polémicas que causaron revuelo.

"Basta de ser democráticos para ser buenitos. Yo me cago en los buenos, no soy buena", expresó en 2017 durante su discurso de conmemoración por el Golpe de Estado de 1976. En ese mismo discurso, también atacó al ex presidente Mauricio Macri: "Lo dije antes y lo voy a decir de nuevo: Macri es un reverendo hijo de mil putas". En otra oportunidad definió al gobierno de Cambiemos como la dictadura: “Son tan asesinos como los milicos”.

"¡Váyanse de nuestra plaza bolitas hijos de puta! ¡Váyanse bolivianos de mierda!", refiriéndose de forma discriminatoria a la comunidad boliviana por el año 2009, cuando, junto con Madres de Plaza de Mayo, se cruzaron con la protesta a modo de velorio público de un boliviano asesinado.

En septiembre de 2001, Bonafini se refirió sobre el ataque terrorista que sufrió la ciudad de Nueva York y el atentado a las Torres Gemelas. "Por primera vez le pasaron la boleta a Estados Unidos. Yo estaba con mi hija en Cuba y me alegré mucho cuando escuché la noticia. No voy a ser hipócrita con este tema: no me dolió para nada el atentado. Me puse contenta de que, alguna vez, la barrera del mundo, esa barrera inmunda, llena de comida, esa barrera de oro, de riquezas, les cayera encima", dijo en su momento.

En 2008, se refirió al entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y expresó que "¿quién puede pensar que la gente de la guerrilla va a torturar? Sólo en la cabeza de mierda de Uribe puede caber eso. Es una mierda y un gran hijo de puta”. Ese mismo año, defendió al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en una de las protestas del sector agropecuario contra su gestión: "La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene mucha democracia y mucha tolerancia, porque otro gobierno los hubiera desalojado a palos y a gases como merecían".

En 2009, también atacó a quienes se acercaron a rendir tributo en el velorio masivo del ex presidente Ricardo Alfonsín: "Era una movilización de clases altas y medias que siempre salen para estas cosas. Desde mi lugar, yo hago el más grande repudio para todos los hipócritas que lo fueron a aplaudir".

Ese año, respondió con dureza a los dichos de Susana Giménez que propuso el retorno del servicio militar obligatorio. “¿Cuál es nuestra seguridad con estas vedettes que son más putas que vedettes, que se atreven a hablar de derechos humanos cuando bailaron y se acostaron con todos los represores?", respondió en esa ocasión.

Dos años después, en 2011, atacó al Congreso y lo calificó como un nido de ratas: "El Parlamento era nada más que un nido de ratas. Hoy se volvió a abrir y ahí están desde las 10 de la mañana, las ratas con las víboras".

Las frases más polémicas de Hebe de Bonafini