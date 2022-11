Los Lucianos que cultivamos

La nota lleva la génesis de lo irreal, o quizás de una pesadilla repetida. ¿Sobre cuál asesinato estamos hablando, del anterior, el último es el último, o antes de que termine de escribir habrá otro con idénticas consecuencias? La requisitoria tantas veces repetida, cuestiona la memoria.

El relato se precipita en la repetición de los lugares comunes, dos adolescentes, casi niños, una pareja quizás pronto padres, un lugar concurrido, a veces atestado de vehículos, km 50 de la panamericana, Pilar, una moto costosa, de esas “que ya no podés manejar una”, en la cual la víctima es así culpable o propiciatoria, opiniones en redes sociales y peor en un medio gráfico, culpando a las víctimas, un muerto, su mujer a duras penas sobreviviendo.

Lucianito, así se llama el asesino, tiene a su corta edad para ciertas cosas, pero avanzada para quienes emprendieron ese camino, antecedentes policiales, de hecho la policía lo estaba investigando y había sido liberado recientemente por la justicia. Pero como en muchos de estos casos y en esta época casi distópica en la que vivimos, “Lucianito” avisaba a todos sin ningún tipo de engaño su vida, sus acciones, sus armas, y su muerte, ya que posteaba mostrando 3 de sus armas “si la muerte llega, bienvenida sea”. Los actores de esta repetida trama dramática, trágica pero real, son personas pero también estructuras, organismos y finalmente la sociedad.

Andrés Blaquier, fue asesinado el sábado por la noche de un balazo a la altura del kilómetro 50 de la autopista Panamericana

La justicia que no logra entender en que país vivimos, anestesiada e indiferente a la realidad en su limitado rango de acción real; las fuerzas de seguridad que deben replantearse constantemente el objeto de su labor e inevitablemente caer en la pérdida de sentido, cuando no en ese síndrome de Estocolmo que alimenta a la ya existente corrupción; los medios, la sociedad, la política que en definitiva es quien podría hacer algo. Quizás estos entienden que décadas de ir en una misma dirección, no la podrán cambiar ellos y quizás deban mirar para lado y así evitar que otro peor que ellos ocupe su lugar, o al menos así se justificarán.

Finalmente en su intimidad que puede permitir oscuros sinceramientos, se preguntarán si una inmensa Matrix en la que cultivamos Lucianitos no es lo que más les ha sido ventajoso. Uno de los tantos frutos de la cosecha hoy terminó con Andrés Blaquier, quizás ya había sido asesinado mucho tiempo antes por los que dejaron ese ominoso campo de cultivo.

Luciano fue reconocido por el relevamiento de las cámaras.

* Enrique De Rosa Alabaster es psiquiatra forense médico legista MN 63406

Presidente Asociación Argentina de Victimología

@enriquederosa

www.enriquederosa.com