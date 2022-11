Intendentes mendocinos firmaron un acuerdo histórico y se suman a un reto “ambicioso” por el medio ambiente

En Mendoza, una iniciativa impulsada por la sociedad civil busca generar las acciones que permitirán sumarse a la campaña mundial lanzada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) denominada “Race to Zero”, que busca frenar el cambio climático.

Esta carrera por lograr la carbono neutralidad plantea objetivos en beneficio de las sociedades presentes y futuras que respondan al bien común y la transformación social, económica y cultural en beneficio de la humanidad. El impulso cobró fuerza en Mendoza desde la Red de Polinizadores, conformada por agentes de diversos sectores interesados en disminuir la huella de carbono.

Como ya lo había adelantado MDZ, este martes 1 de noviembre se vivió un momento histórico, a través de un acuerdo se sumó el compromiso de todos los intendentes para aunar esfuerzos para mitigar el impacto ambiental que generan las personas, las instituciones y los gobiernos. Lo hicieron a través de la firma de un acuerdo macro que tuvo lugar en la UNCuyo, institución que forma parte de este movimiento.

La Red de Polinizadores está conformada por diversos agentes mendocinos.

De este modo, los departamentos adhirieron a la campaña Race to Zero para –individualmente– reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y lograr emisiones netas cero tan pronto como sea posible, antes del 2050. La meta es contribuir a no sobrepasar en 1,5 grados centígrados la temperatura del planeta respecto de la época preindustrial.

“Hoy es un día histórico porque los intendentes son los que están en el territorio, con la gente, con la que tenemos que trabajar, a la que tenemos que cuidar y con la que hay que promover acciones por el bien común. A trabajar juntos por un bien común por nuestro planeta, por nuestro continente, por nuestro país, por nuestra Mendoza”, expresó la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo Esther Sánchez calificó esta acción como un reto “ambicioso”.

Desde Mendoza para el mundo

Si bien esta iniciativa es impulsada por la Red de Polinizadores Mendocinos, el objetivo es que los acciones que se lleven a cabo en la provincia para la preservación del medio ambiente también repercutan en otras partes del mundo. "Queremos con ustedes co-liderar este compromiso por la defensa del planeta a través de un movimiento inspirador en el mundo”, afirmó Sánchez.

Sánchez mencionó también que esta acción tiene que ver con la sostenibilidad. “Cuando hablamos de ser sostenibles, hablamos de pensar en una vida posible no solo para nuestros hijos y nietos sino para las generaciones venideras”, sostuvo la Rectora, al tiempo que repasó los avances que se fueron dando desde junio de 2021, cuando con referentes del Foro Diplomático y del Polo TIC empezaron a plantearse retos para inspirar al mundo desde Mendoza y a convocar a gente comprometida con la defensa del planeta.

"Hemos vivido este día con mucha emoción. Por el compromiso asumido de cada municipio pero sobre todo por hacerlo juntos. El valor de estar juntos por encima de estar en acuerdo generando confianza y convergencia de liderazgos es una de las principales cualidades que necesitamos para recuperar la autoestima colectiva para el bien común. Es volver a creer que podemos trabajar juntos por los grandes desafíos de Mendoza y el mundo", expresó Rafael Kemelmajer, presidente del Polo TIC e impulsor de la Red de Polinizadores, a MDZ.

Respecto al motivo por el cual esta red comenzó a tejerse en Mendoza, Kemelmajer explicó: “Acá se formó el Ejército de Los Andes. La mayor épica de la historia latinoamericana empieza acá. Era para la liberación, pero nosotros ya éramos libres, fue un ejército para otros. Podemos recuperar esa independencia. Creemos que desde Mendoza se puede inspirar al resto de Latinoamérica para trabajar en forma conjunta contra el cambio climático".

Una carrera hacia la "huella verde"

Cada uno de estos nuevos polinizadores relató cuáles considera que serán sus principales retos, reflejando la diversidad de desafíos que tendrán de ahora en más para lograr la “huella verde”.

Algunos de los que se destacaron fueron la importancia de “enamorar” a los jóvenes con propuestas de impacto; de transmitirle a la sociedad que esto no tiene que ver con “ciencia y academia”, sino con todos; y la de generar nuevos debates y planes de acciones climáticas pensando en retos globales pero con “soluciones locales”.

A través del acuerdo que se firmó el día de ayer, tanto los municipios como el resto de los firmantes se comprometen a trabajar en pos de la descarbonización y lograr resultados antes del 2030. Para ello, deberán compartir su plan de acción con políticas concretas, las cuales serán evaluadas y contarán con un seguimiento periódico de las comisiones de trabajo de la Red de Polinizadores.

“A partir del año 2023 se realizarán acciones internas en cada una de los municipios y firmantes del presente, y coordinadas entre sí, para medir, reducir, compensar y comunicar los pasos dados hacia un mundo libre de carbono. Asimismo, se buscará involucrar a otras organizaciones de la sociedad civil como a los mendocinos radicados en el exterior, que forman parte de la "Red de Polinizadores". Se creará una comisión, a la cual las organizaciones firmantes entregarán información para un seguimiento anual sobre las acciones, propuestas, indicadores y resultados. Dicha información será de acceso público y compartida entre los signatarios del presente”, informa la carta de compromiso que firmaron las municipalidades que se sumaron a la iniciativa “Race to Zero”.

Sobre la Red de Polinizadores

La Red de Polinizadores Mendocinos es un movimiento generado por el Foro de Diplomáticos en Mendoza, el Polo TIC y un conjunto de cámaras empresariales que apunta a no desaprovechar la oportunidad para certificar una provincia y sus municipios con huella verde. Pretende, a su vez, facilitar y colaborar con la proyección internacional de Mendoza, partiendo de valores como el esfuerzo, la ética y la transparencia, uniendo fuerzas para contribuir de manera conjunta a la construcción de bienestar social, ambiental, económico y cultural.

Para los polinizadores, la convergencia de liderazgos de sectores es clave. Por eso apuntan a la vinculación con empresas, inversores, universidades, centros de formación e investigación, organismos de financiamiento internacional, cultura, agrupaciones profesionales y sindicales, medios de comunicación y redes informativas, personas de alto perfil y trayectoria, personalidades del deporte y de la cultura. En este sentido, los Polinizadores Mendocinos ya han firmado acuerdos con cámaras empresariales de distintas actividades y con todas las Universidades con sede en Mendoza.

Hasta el momento, han adherido al acuerdo de la "Red de Polinizadores Mendocinos": intendentes de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad Juan Agustín Maza, Universidad de Mendoza, Universidad del Aconcagua, Universidad Champagnat, Universidad de Congreso; asimismo Cámaras Empresariales y Organizaciones como: Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Wines of Argentina (WOFA), Federación Económica de Mendoza (FEM), Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Cámara de Informáticos Unidos de Mendoza (CIUM), Valos; Polo Tic Mendoza.