La agricultura de precisión avanza con datos aplicados al riego

En un escenario de cambio climático , mayor demanda de alimentos y presión creciente por prácticas productivas sostenibles, la gestión eficiente del agua se convirtió en uno de los principales desafíos de la agricultura . En este contexto, tecnologías que combinan riego y análisis de datos comienzan a transformar la forma en que el productor administra los recursos hídricos en el campo .

Plataformas digitales de monitoreo de los riegos y sistemas de medición del nivel de reservorios, por ejemplo, permiten acompañar el consumo de agua en tiempo real, ajustar la operación de los equipos y tomar decisiones más precisas para reducir desperdicios, aumentar la productividad y hacer que la producción agrícola sea más sostenible.

La digitalización del riego se ha convertido en una de las principales herramientas para avanzar en esa dirección. Con el uso de plataformas digitales de gestión y sensores instalados en el campo , el productor puede acompañar el funcionamiento de los equipos, su desempeño a lo largo del ciclo productivo, programar el riego , acompañar la presión de trabajo de los pivotes y acceder a información estratégica sobre la operación de la propiedad.

Plataformas digitales de monitoreo de los riegos permiten acompañar el consumo de agua en tiempo real en la agricultura.

Este monitoreo permite transformar datos operativos en decisiones de manejo más eficientes, ajustando la aplicación de agua según las necesidades del cultivo, las condiciones del suelo y la disponibilidad hídrica, lo que contribuye a reducir desperdicios y aumentar la previsibilidad de la producción.

Cuantos más datos tenemos en el proceso de riego , mejores son los resultados. Hoy el productor no necesita solo tecnología en el campo , sino información que lo ayude a tomar decisiones más rápidas y acertadas. Cuando los datos de la operación comienzan a ser acompañados y analizados de forma continua, el riego deja de ser solo una actividad operativa y pasa a formar parte de la estrategia de gestión de la propiedad.

campo Cuantos más datos tenemos en el proceso de riego, mejores son los resultados. Archivo.

Información para tomar decisiones

En la práctica, esta transformación puede observarse en soluciones que integran monitoreo y gestión del riego en una única plataforma. Con la Plataforma Irricontrol, por ejemplo, el productor puede acompañar de forma remota el funcionamiento de los equipos. Al reunir estos datos en un sistema integrado, el productor obtiene mayor previsibilidad sobre la operación y más eficiencia en la gestión de los recursos hídricos.

Todas las soluciones que desarrollamos parten de la realidad del campo. Nuestro objetivo es comprender las necesidades del productor y transformar esos desafíos en tecnologías que realmente faciliten la gestión de la propiedad, aporten mayor eficiencia a la operación y contribuyan a mejores resultados en la producción.

Cuando se combina con herramientas de monitoreo y análisis de datos, el riego pasa a contribuir no solo al desarrollo de los cultivos, sino también a una gestión más eficiente de los recursos de la propiedad. De esta forma, el productor puede anticipar necesidades, ajustar las operaciones con mayor precisión y alcanzar resultados más consistentes a lo largo de las campañas agrícolas, fortaleciendo al mismo tiempo la sostenibilidad de la actividad.

* Luiz Alberto Roque, CEO de Bauer do Brasil y de Irricontrol

* Helton Franco, director de Ventas y Marketing de Bauer do Brasil y CMO de Irricontrol