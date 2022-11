¿Cuánto costarán este año las escuelas de verano y qué novedades traen?

A poco más de un mes de la finalización del ciclo lectivo y de la llegada de la estación más calurosa del año, los clubes de Mendoza ya tienen sus propuestas de escuelas de verano. Muchos tienen precios con descuentos y cuotas.

Este año la mayoría de las instituciones ofrecerá una alternativa que resulta muy útil para los padres que trabajan con horario corrido. Se trata de la jornada extendida, la misma ofrece la posibilidad de que los niños se encuentren en la escuela de verano hasta después de las 16 horas.

La mayoría de las escuelas de verano recibe a niños a partir de los 3 años.

¿Cuánto costará esta temporada una escuela de verano?

El Club Mendoza de Regatas contará con actividades por el Programa de Verano en todas las sedes del club (Parque, Torreón, Carrizal y otras). El precio es de $46.000 por un hijo, 2 hijos a $42.000, $39.000 (3), $35.000 (4). El pago de la temporada puede hacerse al contado, con débito y con tarjeta de crédito (en hasta 3 cuotas).

Este valor incluye todas las actividades extras que se realicen: recreos familiares, rafting, trekking, parque acuático, bicicleteadas, salidas recreativas y educativas, diversidad de juegos.

Además, el traslado de los niños a las distintas sedes, incluyendo las salidas especiales, se realizan en transportes contratados por la institución desde la Sede Central (Parque) y los mismos se encuentran incluidos en el canon abonado.

En el Club Hípico de Mendoza la jornada normal, hasta las 13 horas, la temporada tiene un precio de $47.400 (1 hijo) con posibilidad de pagarlo en 3 cuotas de $15.800. El valor por dos hijos es de $88.800, o en 3 cuotas de $29.600; mientras que por 3 hijos $124.000 o 3 cuotas de $41.400.

En el caso de la jornada extendida, hasta las 15:30, el valor es de $64.800 un niño, $123.600 los dos niños y $176.400 los tres.

El Club Pacífico recibe niños a partir de los 3 años de edad hasta los 14. El valor de la temporada para los socios es de $28.500 un hijo , $51.500 (2), $72.700 (3), $91.200 (4) y $107.000 (5).

Mientras que la temporada para quienes no son socios del club Pacífico tiene un costo de $37mil un niño, $66.500 por dos niños, $94.500 (3), $118.500 (4) y $139.000 los 5 hijos. Además, se ofrecen precios especiales por convenio.

En todos los casos es posible pagar en tres cuotas y se abona un adicional de $10.000 por niño para el seguro.

En Cirse la escuela de verano es para niños desde los 3 hasta adolescentes de 15 años. Se ofrecen actividades acuáticas, deportivas, y recreación en la naturaleza. El valor de la temporada en preventa hasta noviembre es de $36.000; se puede abonar en efectivo con descuento $31000. También hay precios especiales para hermanos y para afiliados de Osep y socios UNCuyo.

El Club Alemán el costo de la temporada para los no socios es de $46.800, $39.700 (2) y $37.400 (3). En Murialdo la jornada extendida $39.000 para los socios y $52.000 para los no socios. Mientras que la jornada simple, los precios están a $31.000 para los socios y $39.000 para los no socios.

El Club Andino este año también tendrá actividades deportivas y recreativas para el verano. Ofrece escuela de verano en turno mañana o tarde por $28.560 para socios y $33.600 los no socios. Mientras que la jornada extendida (9 a 16:30) para socios tiene un costo de $42.840 y los no socios $50.400. Además, tendrán escuela de verano en la sede de Banco Rugby Club (calles Tirasso y Mathus Hoyos de Guaymallén), allí el valor de la temporada es de $19.500.

En el Club Andes Talleres la temporada de escuela de verano para un niño tiene un costo de $38.000 para los socios y $59.000 los no socios; en ambos casos hay precios especiales para quienes inscriban a más de un hijo.

En el Club House del Barrio Dalvian el valor de la temporada es de $52.000 un hijo, $ 46.800 (2), $42.200 (3), $38.000 (4). Además, ofrece la posibilidad de inscribir a niños que no residan allí, el valor de la temporada para invitados es de $58.000.

En todos los clubes estos precios son hasta el 15 de noviembre aproximadamente, luego es posible que puedan incrementarse los mismos.