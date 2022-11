La salud y el hábito de hacer las cosas por costumbre

Cotidianamente las pacientes entran al consultorio para solicitar un control de salud. “vengo porque hace mucho que no me hago el pap y la colpo” es uno de las frases más frecuentes. Algunas dicen “esto de la pandemia hizo que no consiga turno..!” cosa que puede ser cierta, aunque esa excusa ya fue.