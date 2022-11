Es argentino, vive en Qatar y devela qué opinan los qataríes sobre ser sede del mundial

Son muchos los argentinos que han emigrado a Qatar, algunos aprovechando la oportunidad del mundial, otros ya llevan varios años allí. Es el caso de Sebastián Foucault (38), quien se fue de Argentina en el año 2011 con el entusiasmo de vivir nuevas experiencias, y eligió para eso el territorio que este año será la sede de la Copa del Mundo. Sus casi 10 años allá le permiten conocer en profundidad la sociedad qatarí.

“Mi idea era ir y conocer el mundo, pobre en varios lugares y me llegó la propuesta para venir acá y no dude”, comparte Sebastián con MDZ. Antes de emigrar, busco en internet información del lugar y, para su sorpresa, era muy poca la información que circulaba. “Busqué qué es Qatar y no encontré nada de información, solo que había sido asignado para ser sede del mundial. Por eso, para mí fue toda una aventura venir y ver con qué me iba a encontrar; además, viajé totalmente solo”.

Sebastián en Corniche, 2012

Llegó con muy poca información a un lugar con una cultura y reglas muy diferentes a las que estaba acostumbrado en Argentina. Al comienzo no fue fácil acostumbrarse. “Al llegar fue muy shockeante, acá no solo está la cultura árabe, también hay personas de otras partes de Asia, como India o Pakistán. Pero, me adapté muy rápido, me reunía con gente de Europa o de América que vivía acá, eso lo hacía un poco más ameno”.

Sin embargo, Sebastián destaca que este es un país muy particular, “en otros países árabes el choque cultural es mayor; este es un lugar muy cosmopolita, hay una gran mezcla de culturas, religiones y nacionalidades, eso lo hace más fácil”.

Un estado entero con nueva rutina

La vida de los qataríes ha cambiado, en menor o mayor medida, desde el año 2010 se preparan para vivir este momento histórico. Empresas, servicios públicos y escuelas han modificado sus horarios, organización y logística para que el impacto no sea tan fuerte. “En mi oficina desde hace más de 10 días el 80% de los empleados hace homeoffice. El sector público, por ejemplo, trabaja de 6 a 11 de la mañana, solo tienen atención al público en el turno mañana”, cuenta el argentino, quien actualmente trabaja en una empresa petrolera.

El mundial cambió la planificación anual de todo el país. “Las escuelas terminan antes las clases, el jueves es el último día que mi hija Constantina (8) va al colegio. Adelantaron y extendieron las vacaciones de invierno, este año serán desde que comienza el mundial hasta Año Nuevo; otros años el receso es de 7 días, entre Navidad y Año Nuevo”.

Sebastián junto a su hija Constantina en el metro de Doha.

Pese a estos cambios, gran parte de los residentes aguardan con entusiasmo el inicio de la Copa del Mundo. “Las personas que vivimos en Qatar estamos muy esperanzadas con el Mundial, hay un gran impacto en la economía. Todos los sectores en algún punto se relacionan con la organización de este evento, ha incrementado el desarrollo deportivo, infraestructura, más servicios y hospitality”, asegura Sebastián.

Como sucede cada cuatro años, el país que es escogido como sede tiene ese momento para mostrarse y lucirse ante el mundo. Sin embargo, este mundial, en particular, Qatar ha sido duramente cuestionado por su postura sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, su historial de derechos humanos, especialmente de las mujeres y su trato a los trabajadores. Según un informe del diario británico The Guardian, 6.500 personas habían fallecido trabajando en obras desde la Copa del Mundo del 2010 hasta 2021.

Por ello, Sebastián considera que es "una oportunidad para demostrarle al mundo qué es Qatar y dejar de lado preconceptos. Hay mucha prensa en contra de Qatar, algo que es injusto porque ha hecho lo mejor que pudo para el desarrollo y para mejorar la forma de vida, hay mucha inversión en educación, tecnología y ciencia. Además, a nivel internacional se han logrado importantes acuerdos de paz. Por eso, en general todos están muy contentos de que sea acá el mundial".