¿Hay una edad adecuada para que los niños tengan su primer teléfono celular?

La tecnología es una realidad con la que convivimos a diario, tanto los adultos como los niños, niñas y adolescentes. La pandemia de Covid-19 y su consecuente virtualidad para numerosas actividades incrementó esto. En ese marco, una pregunta creció insistentemente entre los chicos: “¿Cuándo voy a tener mi celular?”.

Según un informe de Unicef (previo a la pandemia) Argentina es el país de la región donde más temprano se le da un celular a un niño (9,1 años promedio). El trabajo agrega que en el 46% de los casos los chicos empiezan a pedir el dispositivo aproximadamente a los 7 años.

La encuesta reveló que los principales motivadores de padres y/o madres para darle un teléfono a sus hijos son: entretenimiento (26%) y logística y seguridad (23%). En mucha menor medida figura la presión social de los compañeros (5%).

Pero, ¿cuándo es el momento adecuado, teniendo en cuenta desarrollo y seguridad, para que los niños tengan su primer teléfono? Según afirmó la psicóloga infantil María Laura Lezaeta, no se trata de una edad puntual sino de “la consciencia social y la comprensión que ese niño o niña tenga sobre la tecnología”.

Si la necesidad surge de la familia para estar en contacto con el niño, lo que se aconseja es otorgar el teléfono cuando el niño o niña comience con sus primeras salidas de manera independiente, sin la presencia de un mayor (por ejemplo, cuando empieza a ir solo desde su casa hasta la escuela).

En aquellos casos donde el deseo del celular parta del niño pero la familia no esté de acuerdo, la especialista aconsejó dialogar y “explicar las razones por las cuales aún no consideramos que disponga de su propio teléfono, transmitiéndole que la elección de que un niño tenga o no su propio dispositivo dependerá de las necesidades de cada familiar en particular”.

Tecnología, Internet y seguridad

La psicóloga explicó que uno de los grandes desafíos actuales dentro de la crianza es “educar a los niños en el uso responsable de los dispositivos tecnológicos”.

Esto es fundamental para prevenir situaciones de ciberbullying, grooming e incluso sexting, teniendo en cuenta que según los datos de la agencia de la ONU para la infancia 9 de cada 10 chicos ingresan a Internet a través del celular.

Lezaeta destacó que si bien un chico puede saber cómo usar estos dispositivos, esto no significa que tenga las herramientas emocionales y conductuales para hacer un uso responsable de los mismos.

Qué debemos evaluar a la hora de darle un celular a un niño

Entre los factores a analizar a la hora de tomar la decisión de darle un celular a un niño la especialista recomendó evaluar si está preparado para comprender su uso como una herramienta de comunicación para necesidades concretas y no como un juguete; si es cuidadoso y responsable con sus pertenencias, si el manejo de dinero que tiene es adecuado y si es amable y respetuoso con sus compañeros.

Una vez analizado esto serán esenciales tanto el diálogo como las pautas a seguir a la hora de usar el dispositivo.

Lezaeta mencionó que las reglas y los límites alrededor del uso del teléfono y el tiempo que pasan frente a la pantalla deberá ser uno de los primeros puntos a establecer.

En ese sentido, recomendó:

- Detallar la duración y los momentos en los cuales se podrá utilizar o no utilizar el teléfono.

- Explicarles que los adultos responsables serán quienes supervisen tanto el contenido que consuman como el tiempo que utilizan el celular a través de alguna herramienta de control parental.

- Destacar la importancia de la confianza: ante cualquier mensaje o situación peligrosa que llegue a través del celular deben acudir a los padres.

- Explicar los riesgos que existen en Internet vinculados, sobre todo, al contacto con personas desconocidas.