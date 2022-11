El insólito costo de las cenas de egresados

Noviembre y diciembre se caracterizan por los eventos relacionados a cierres de ciclo. Desde cenas de egresados hasta acontecimientos laborales que incluyen festejos en salones de fiestas cuyos costos aumentaron considerablemente en relación al año pasado. La tarjeta por persona tiene un valor que va desde los 7.000 hasta los 12.000 pesos y algunos salones solo reciben efectivo. Una familia tipo deberá disponer de aproximadamente $45 mil pesos sin contar los costos de la indumentaria que lucirá ese día.

Las cenas de egresados son uno de los momentos más esperados por los estudiantes de primaria y secundaria pero también de los universitarios. La celebración del cierre de una etapa supone un alto costo para las familias que se someten a condiciones abusivas por parte de algunos salones que solo reciben pagos en efectivo y sin cuotificación.

"Mi hija egresa este año del colegio secundario pero decidimos contratar el salón el año pasado para congelar el precio de la tarjeta. El salón que contratamos no tiene otras formas de pago que no sean efectivo, no dan opciones de cuotas ni financiación a través de tarjetas de créditos", relató Laura y agregó: "Tuvimos que pagar las tarjetas con el aguinaldo ya que no nos daban posibilidades en cuotas".

El costo de cada tarjeta para los egresados y sus acompañantes tuvo un aumento que, en algunos casos, superó el 50%. Durante el 2021 el valor oscilaba entre los $4.690 y $6.000 hoy tiene un valor entre $8.370 y $10.000 mientras que los acompañantes abonaban entre $5.790 y $8.000 el año pasado y hoy el costo asciende a $9.960 y $12.000 con IVA incluido. En el caso de quienes asisten al baile, los valores oscilan entre $2.800 y $4.000.

Teniendo en cuenta los valores actuales, una familia con cuatro integrantes deberá abonar una suma que va desde los $35 mil hasta los $55 mil pesos solamente para hacer frente al costo del salón y catering. En ese sentido, la tarjeta incluye el menú y bebidas a consumir durante la fiesta, impuestos de Aadi Capif, Sadaic y tasas municipales.

"Para algunas familias acceder a las tarjetas fue muy complicado debido a los altos costos sumado a que la única manera de pagar era en efectivo y en el salón", expresó el padre de una adolescente y agregó que "a eso tenemos que sumar la vestimenta".