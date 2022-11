La elevada cifra que tendrán que pagar las familias para pasar el verano en casa

Los meses previos a la llegada del verano son los más importantes para la industria piletera. La llegada de las altas temperaturas posiciona a las piletas como los lugares ideales y las aliadas perfectas para combatir el calor. Aquellas familias que no poseen una en su casa y están en la búsqueda para combatir el inminente calor de la temporada estival, deberán desembolsar una importante suma de dinero.

Javier Nieto, gerente de IPC Pools, indicó que actualmente los valores que se manejan para piletas de fibra rondan entre $900.000 y $1.500.000 como promedio de lo más pedido por parte de los consumidores. “La diferencia de precio es lo que ha sufrido toda Argentina por inflación y decisiones políticas”, explicó.

“Se puede financiar, están los planes Ahora 12 y Ahora 24. Pero estamos viendo que a nivel nacional hay un comportamiento que representa el 70% de las ventas en efectivo. Los consumidores están tratando de aprovechar los descuentos que se logran con el efectivo”, agregó.

Además, indicó que la compra de una pileta en la actualidad no sirve únicamente para hacer uso de ella durante las altas temperaturas en la temporada de verano, sino que es un producto que se está “comoditizando”. “Actualmente, la compra de una pileta ayuda a que una propiedad adquiera un mayor valor definitivo, ayuda para el valor de un alquiler”, comentó Nieto.

La opción más económica es adquirir una pileta de lona, que se puede montar para la temporada de verano y desarmar cuando finalicen las altas temperaturas. Por ejemplo, para los más chicos, una pileta estructural de 1.200 litros y 2 x 1,50 metros se puede conseguir a partir de los $13.000, o se puede hacer una inversión más grande y adquirir una de más de 11 mil litros y 5 x 2,5 metros por $200.000.

En Buenos Aires, fuentes del sector indicaron que, en relación al 2021, el valor de una pileta de fibra o material se incrementó alrededor de un 50%. Por ejemplo, para una pileta tradicional de 8 x 4 metros con todo el equipamiento necesario cuesta entre U$S 10.000 y U$S 12.000, y la versión económica se puede conseguir en los U$S 9.000.