El Gobierno explicó por qué hay un pico de enfermedades respiratorias en Mendoza

La titular de la cartera de Salud de Mendoza fue parte del acto por los cien años del hospital Lencinas. Allí, hizo referencia a la situación sanitaria de la provincia respecto a los casos de enfermedades respiratorias y reconoció que hay un pico por fuera de lo común respecto a la estacionalidad. Además, dio detalles sobre la extensión de la vacunación contra la poliomelitis, rubeóla, sarampión y paperas para niños de 13 meses a 4 años.

"Hoy tenemos mucha circulación viral de enfermedades respiratorias. Hay influenza A, influenza B, covid-19 en menor medida y sinicital respiratorio que afecta fundamentalmente a los chicos y deriva finalmente en la bronquiolitis", aseguró Nadal.

Y luego añadió: "El impacto lo vemos en la consulta ambulatoria. Si bien hay internaciones y hay un porcentaje respecto a las camas por internación, donde más se ve exigido el sistema de salud es en el consultorio externo y en las guardias tanto en el sector privado como público, que es donde más demanda hay. Estamos atravesando un pico, una cantidad de casos fuera de lo común, por la estacionalidad, que es efecto de la pandemia".

Además, remarcó que este pico afecta a las personas que tienen entre 35 y 59 años, ya que la vacunación antigripal no está indicada para personas que no pertenecen a grupos de riesgo.

En la conmemoración de su centenario, estamos muy felices de anunciar la ampliación y mejoras en la infraestructura del Hospital Lencinas.

Junto al @MinInfraMza, @MendozaGobierno destinará $1.500 millones para realizar una intervención de 3 mil metros cuadrados uD83DuDC47uD83CuDFFB https://t.co/RaF8NFV9So — Ana Maria Nadal (@AnaMariaNadal2) November 14, 2022

Sobre la vacunación, sostuvo: "Se extendió la campaña de vacunación contra polio, rubeóla, sarampión y paperas por cuatro semanas más. El porcentaje aproximado es del 60% de la población objetivo y queremos llegar al 80%, aunque nos costará mucho e intentaremos continuar el trabajo intensificado en el verano. El Gobierno nacional planifica agregar esta dosis adicional al calendario de vacunación obligatorio para antes del inicio de las clases".

"No estamos en una situación de no disponibilidad de camas en Mendoza, hay una ocupación de camas de terapia intensiva pero no relacionado al aumento de enfermedades respiratorias sino por otras cuestiones que requieren del uso de camas de terapia. Hay cada vez más cirugías y eso requiere del uso de más camas", finalizó diciendo la ministra de Salud.