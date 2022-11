Diabetes: la importancia de advertir síntomas clave a tiempo

Comencemos a explicar: ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Siendo la insulina la hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. Un efecto común de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, la glucemia elevada, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas del cuerpo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos.

¿Cómo se si soy diabético ? La mejor forma es controlarte con análisis de sangre regularmente!

? La mejor forma es controlarte con análisis de sangre regularmente! ¿La diabetes da síntomas? A veces sí. Si vos o algún familiar bajó mucho de peso, en corto tiempo, tiene mucha hambre y/o mucha sed todo el tiempo, hace pis constantemente, consultá! Esos pueden ser síntomas de diabetes.

da síntomas? A veces sí. Si vos o algún familiar bajó mucho de peso, en corto tiempo, tiene mucha hambre y/o mucha sed todo el tiempo, hace pis constantemente, consultá! Esos pueden ser síntomas de diabetes. Y entonces, ¿Cómo prevenir?. Llevando una vida saludable! Hacer actividad física aeróbica de forma regular al menos 30 minutos la mayoría de los días, llevar una alimentación equilibrada, sin azucares, grasas y harinas, evitar el sobrepeso/obesidad.

Incorporar hábitos saludables no sólo previene la diabetes si no muchas otras enfermedades como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, etc.

si no muchas otras enfermedades como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, etc. La diabetes , ¿tiene tratamiento?. Sí, todos los tipos de diabetes tiene tratamiento.

, ¿tiene tratamiento?. Sí, todos los tipos de diabetes tiene tratamiento. ¿La dieta es muy importante, solo se trata de evitar dulces? Sí, la dieta es uno de los pilares para la prevención y el tratamiento de la diabetes. Pero no sólo se trata de evitar dulces (aunque eso es muy importante). Las harinas, son un tipo de “azúcares complejos” en su composición, podemos reemplazarlas por harina de avena o de maíz. Incorporar frutas, verduras y fibra es fundamental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja para estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces de vigilancia, prevención y control de la diabetes y sus complicaciones, sobre todo en países subdesarrollados.

Establece pautas científicas para la prevención de las principales enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes.

Elabora normas y criterios sobre el diagnóstico y la atención de la diabetes;

Lleva a cabo una labor de sensibilización sobre la epidemia mundial de diabetes, en particular con la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes.

Realiza tareas de vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo.

Recordá que es muy importante realizar controles médicos regularmente!

Para conocernos entra a www.meregalasunahora.org

* Mariano Masciocchi, médico clínico y cardiólogo MN 107645

Presidente de la Asociación Civil ¿Me regalás una hora?