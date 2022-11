El rediseño clave en las reservas naturales que favorecerá a millones

El objetivo es lograr que todos los ingresos, paseos y senderos que se pueden recorrer en las Áreas Naturales Protegidas de Mendoza, cuenten con la infraestructura acorde para que todas las personas puedan disfrutar de los recorridos. Para esto, aseguran las autoridades, es necesario reacondicionar los espacios, construir rampas, adaptar sistemas, reforzar la seguridad y planificar medidas de acción conjuntas para evitar que las personas con discapacidad se queden fuera de la posibilidad de disfrutar de la belleza que estos entornos tienen para ofrecer.

Bajo estos lineamientos, desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza se está avanzando en la puesta en marcha de un plan de rediseño en estas zonas. "Por ahora se está haciendo un relevamiento de campo para conocer las limitaciones que existen desde el punto de vista de la infraestructura, de manera que sea posible contemplar las diferentes necesidades que es necesario subsanar", explicó Sebastián Melchor, titular del área y aclaró que por ahora existen dos experiencias en este sentido en la provincia. Una es la puesta en marcha de un sendero de 14 kilómetros que se está construyendo en el Parque Provincial Cordón del Plata (Vallecitos) con el financiamiento del Fondo del Agua y el aporte de la Fundación Fundación Banco de Bosques, a través del equipo consultor local Sumá Nativas.

El otro avance en este sentido, tuvo que ver con la instalación de baños adecuados para personas con discapacidad en el Parque Provincial Aconcagua. "En todos los casos, los que buscamos es que no haya espacios que sean accesibles para algunas personas y para otras no. Para eso, no solo se necesitan sumar rampas o construir con otros parámetros los espacios de circulación dentro de las Áreas Naturales Protegidas, sino que se requiere de toda una planificación que ya estamos llevando adelante", indicó Melchor.

Recientemente, este plan de refuncionalización de los paseos para democratizar su acceso fue institucionalizado a través de la aprobación de una resolución (la N°1549), donde se aclara que los trabajos previos a la puesta en marcha del Proyecto denominado “Lineamientos Prácticos para la Equidad Social de los Servicios Turísticos en la Red de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Mendoza”, fue presentado con antelación ante el área gubernamental por profesionales interesadas en proponer este avance en materia de inclusión.

Mejorar el equipamiento

La Red de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza está conformada por 19 reservas que son gestionadas por la Provincia. Ahora lo que se busca con estos avances es garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a estos lugares de manera más accesibles para todas las personas, más allá de sus capacidades y habilidades. Leyes de alcance provincial (entre las que se destaca la N° 6045 que regula lo atinente al Sistema Provincial de áreas naturales) y nacional (N° 24314 de Accesibilidad papara personas con Movilidad Reducida, y la N° 25643 de Turismo Sustentable), como así también los convenios internacionales a los cuales el país adhiere, amparan estas disposiciones que se aplicarán en adelante.

La posibilidad de contar con sillas de ruedas adaptadas es otro avance a nivel nacional en materia de inclusión.

En marzo de 2021, la Administración de Parques Nacionales incorporó la accesibilidad en reservas naturales, al crear un directorio para la gestión del Turismo Accesible en las Áreas Protegidas Nacionales. En el marco de este programa, se compraron 24 sillas de ruedas adaptadas para senderismo en zonas agrestes. La puesta en marcha de ese plan nacional requirió de una inversión de 7.200.000 de pesos y los insumos se distribuyeron en los parques nacionales Tierra del Fuego; Los Glaciares (Santa Cruz); Los Alerces y Lago Puelo (Chubut); Nahuel Huapi (Rio Negro y Neuquén); Lanín (Neuquén); El Palmar y Pre Delta (Entre Ríos); Talampaya (La Rioja) y Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires) Iguazú (Misiones), y Sierra de las Quijadas (San Luis).

¿Qué implica la accesibilidad?

Carlos Alonso es arquitecto especializado en accesibilidad universal y uno de los profesionales que han integrado las mesas que dieron lugar al proyecto que ya comenzó a construirse en Vallecitos y que podría ser inaugurado en febrero de 2023. Destacó el trabajo interdisciplinario y consensuado desde todos los ámbitos involucrados que se requiere para avanzar en la universalización de la posibilidad de disfrutar de la naturaleza. "Hasta ahora, la falta de accesibilidad se ve en todo el país. Inclusive en las ciudades. Pero sin embargo, hay avances como los que se están planificando. En general los sitios naturales presentan su complejidad desde el punto de vista topográfico y eso es lo que hay que buscar hacer, en lo posible, más accesible para todas las personas", explicó desde un modelo que amplifica la mirada hacia lo social al describir que en realidad, al hablar de discapacidad hay que decir, que son los factores y condicionantes externos los que en realidad se vuelven discapacitantes para una gran cantidad de personas.

Otros ejemplos a nivel Nacional

El Parque Provincial de Talampaya (La Rioja), que desde hace tiempo cuenta recorridos trazados con barandas y senderos para realizar trekking acondicionados para personas ciegas o personas con movilidad reducida, son algunos avances a nivel nacional en este sentido. Las Cataratas del Iguazú (Misiones), forman parte de estos ejemplos, con pasarelas que cuentan con barandas y pisos fabricados en madera. "En Mendoza, las propias características del suelo hacen que haya sitios en los que las pendientes de las pasarelas deban tener lo que se denomina un ajuste razonable, es decir, con características que se puedan mover un poquito d de los lineamientos generales establecidos para poder adaptarlas a las zonas naturales", explicó Alonso y destacó que en todos estos proyectos debe ponerse en marcha una cadena de accesibilidad. "Para que un sitio sea accesible la planificación debe incluir desde el transporte de las personas, el circuito que van a realizar y la posibilidad de ingresar y permanecer en sitios clave, como por ejemplo, los refugios.