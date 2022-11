Prepagas: otro dolor de cabeza

Esta semana el Gobierno Nacional aprobó, mediante decreto 743/2022, la modificación del índice que regula el aumento de las prepagas. Según establece, a partir del 1º de febrero de 2023, estas se regirán por el índice de variación salarial Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), aplicable con un tope máximo del 90% en los ajustes mensuales de las cuotas. Atar esas subas a los incrementos reales de los ingresos constituye, sin dudas, un punto a favor para los consumidores y usuarios. O, cuanto menos, garantiza que cuotas y salarios circulen por la misma escalera, eludiendo el ascensor inflacionario.

Sin embargo, existen todavía varios aspectos preocupantes en torno a este tema. El primero de ellos es la soslayada intención (deslizada hace algunos días en una entrevista por el ministro de economía Sergio Massa) de modificar el régimen de empresas de medicina prepaga para llevarlo hacia uno más parecido al de los seguros de autos, donde las pólizas se calculan en función de la tasa de uso o de riesgo. Esta propuesta - desatinada, en nuestra opinión, por condicionar en forma desmedida el acceso a la salud al poder adquisitivo - surge en un momento en el que, además, sobrevuela otro posible flagelo, aún más grave, para el sistema sanitario: la insistencia del kirchnerismo en integrar los tres subsistemas actuales (público, obras sociales y privado) en uno único,

regulado por el estado.

La idea ya había sido mencionada por la vicepresidente de la Nación durante un acto en plena pandemia, causando revuelo en el sector, y resurge por estos días con renovada fuerza. Mientras escribo estas líneas, se organiza para este fin de semana el noveno encuentro nacional de Salud - esta vez en Gualeguaychú, encabezado por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak - con el firme propósito de avanzar en las discusiones tendientes a lograr la tan mentada integración. La amenaza no es menor. Es conocida la voracidad del kirchnerismo por hacerse de cualquier caja a la que pueda acceder, y es evidente que una maniobra como esta solo redundará en perjuicios para los usuarios, en especial aquellos de sectores medios que se verán claramente afectados por la caída en la calidad del servicio.

Si estos sectores se esfuerzan actualmente por conservar planes de salud privados, a pesar de tener que desembolsar cada mes cantidades ingentes de pesos, es precisamente porque no quieren tener que depender del sistema público de salud. La precariedad de las condiciones en las que se presta el servicio, la falta de insumos, la degradación de los edificios, las largas esperas para conseguir turnos son solo algunas de las razones. Y no estamos hablando de pretender cortinitas en la habitación o una medialuna más en el servicio de hotelería. Hablamos de tener que estar a las 3 de la mañana en una fila, expuestos al frío, el calor o la inseguridad, para conseguir uno de los escasísimos números que les permita acceder a un cardiólogo dentro de seis meses. Si es que tienen la suerte de llegar.

Si hay algo que queda en pie del sistema de salud pública, si este no es aún peor, es solo gracias a sus profesionales, esos miles de mujeres y hombres que, día tras día, se ponen a cuestas, resolviendo con “lo que hay”, el caos generado por los políticos de turno. Políticos que están más preocupados en las políticas públicas que impone la agenda progresista de género que por mejorar las condiciones de salud de la población: hoy en día es más fácil acceder a una operación de implantes mamarios, ligadura de trompas o un aborto, que a una cirugía cardíaca u oncológica. “Democratizar la salud”, ciertamente, no es emparejar para abajo. Y aunque la actividad de las empresas de medicina prepaga requiere el control y regulación del Estado, “expropiarlas” y fusionarlas con el sistema público no parece ser la mejor solución.

Ante el aumento desmedido de precios, una vez más se pone el foco en el final de la cadena, pero no se atienden las causas. La emisión monetaria, el déficit fiscal, la falta de un plan económico, la espiral inflacionaria, la imposibilidad de generar nuevas reservas vuelven a ser la madre de todos los males. Y con cada nueva medida seguimos tapando los síntomas, pero ¿cuándo extirparemos el mal?

* Mariano Gendra Gigena, especialista en consumo y transporte.