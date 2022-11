Las claves para afrontar los malos momentos

Muchas veces atravesamos situaciones que nos hacen pasar malos momentos, como por ejemplo, una infidelidad en la pareja, un despido en el trabajo. MDZ Radio dialogó con la psicóloga Noelia Centeno sobre la importancia de saber cómo actuar frente a dichos sucesos.

Centeno, primeramente advirtió que cuando atravesamos por estas situaciones, lo más importante es no llevar a cabo ninguna acción bajo un estado emocional alto. Un proceso de subidón emocional, nos lleva, según ella, a tres emociones: la impotencia, la frustración y la ira.

“Cualquier decisión que tomes en el lapso de esas horas, no va a servir para nada, hay que tener en cuenta el tiempo que la cabeza necesita para procesar la información de eso que no quería que me estuviera pasando”, explicó la especialista.

Además advirtió que muchas veces, la repetición de lo que se dice cuando uno está enojado, habla de aquello que no se está pudiendo expresar y tiene que ver con “la inseguridad y la incapacidad para comunicar lo que sentís". Lo ideal, según la especialista, es no llegar al momento culmine para comunicar lo que sentimos o nos pasa.

El manejo de la ira

La agresión es un mal funcionamiento de la ira

Centeno explicó que la ira es una emoción básica, que se activa como defensa, pero que muchas veces las personas no saben regular, debido a una falta de educación emocional: “La agresión para afuera es una un mal funcionamiento de la ira. Esta última no es agresión, ni violencia”.

Finalmente explicó: “La ira es una necesidad de descarga de la emoción, surge a partir de un estímulo que se interpreta como enojo".