Entre la expectativa y la incertidumbre: cómo se preparan los bares de la Ciudad para el Mundial

Por elección o por necesidad, los bares y restaurantes suelen transformarse en puntos de encuentro para ver partidos de fútbol. En época de Mundial, esa experiencia adquiere cierto grado de ritual.

Es común observar en la calle los carteles pintados de celeste y blanco, con cotillón futbolero, que anuncian la transmisión de los distintos encuentros. Es que este tipo de eventos se convierte, también, en una oportunidad para que los locales gastronómicos incrementen sus ventas.

Sin embargo, a pocos días de que comience el torneo en Qatar, desde el sector no se animan a descorchar antes de tiempo. Es que, más allá de la expectativa que genera la Selección Argentina de Lionel Messi, hay una serie de aspectos que hacen que este Mundial sea particular.

“Este Mundial es una incógnita. Es el primero pospandemia, el primero que se juega en noviembre y con unos horarios distintos a las copas anteriores. Por lo que no sé si se percibirá un incremento muy grande en el consumo”, explicó a MDZ Daniel Prieto, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires.

La Selección debutará un martes a las 7 de la mañana frente a Arabia Saudita, luego jugará un sábado a las 16 contra México y cerrará su participación en el Grupo C un martes a las 16 ante Polonia. Sólo este último partido, al ser día y horario laborable, puede ser considerado como “propicio” para que los bares se conviertan en un punto de reunión.

Es que, tal como explicó Prieto, la actividad en los locales céntricos no recuperó sus niveles previos a la pandemia: “El centro todavía no es lo que era. La costumbre de ir a ver el partido antes de entrar o al salir de la oficina, ya no está. Por eso, para nosotros es una incógnita”.

Distinto puede ser el panorama en los barrios, “donde hay una cultura de juntarse, sobre todo de gente joven, puede ser que traccione más”. “Pero el modelo que hubo siempre, va a cambiar. El after office, que fue parte de nuestro negocio, se terminó. Y el Mundial era parte de ese folclore. Aunque quizá sirve como detonante para tener esa movida nuevamente”, agregó Prieto.

Bares y restaurantes: promociones y consumo

Tal como se percibe sólo con recorrer las calles de las grandes ciudades, muchos comercios de distintos rubros ya lucen la decoración mundialista. Aunque aún es prematuro, se descuenta que los locales gastronómicos apelarán a distintas promociones y ofertas para atraer al público que quiera ver los partidos.

“Promociones va a haber, pero se hacen eventualmente cuando hay este tipo de eventos y acontecimientos”, señaló Prieto quien, en cuanto al acondicionamiento de los locales comerciales para la ocasión, remarcó: “Hubo épocas en que se cambiaban los televisores, se compraban pantallas, porque eran horarios más convenientes para los comercios. Por ahí, si pasa de ronda y hay partidos a otros horarios, cambia la perspectiva”.

En tanto, al referirse a la actividad del rubro en general, el representante de los restaurantes, confiterías y cafés de la Ciudad, explicó: “En los barrios se recuperó el consumo, se mantuvo la vida de la calle, la vida social. La gente eligió las veredas, algo que en Buenos Aires no estaba tan de moda, estaba atrasada con respecto a otras capitales del mundo.

“Lo que no se recuperó es la actividad en el centro, de Callao hasta el río”, señaló Prieto, quien concluyó: “Puede haber pequeños segmentos en San Telmo o Recoleta que tienen buen nivel de actividad, pero lo que era el corazón de Buenos Aires, el motor, no está todavía en niveles previos a la pandemia. La avenida Corrientes un poco sí, pero todo el ‘derrame’ que se generaba hoy no está”.