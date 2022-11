Él es Juan, mi paciente especial

No es una historia más, es la historia de Juan, un jubilado que conocí un día que andaba en el auto, lo vi pidiendo plata en una esquina y entonces me di cuenta de que tenía en la pierna derecha, región inferior, una úlcera en mal estado; entonces paré el auto, bajé y le pregunté qué le había pasado y si alguien lo había atendido. Estaba un poco alcoholizado y me dijo, algo molesto, que no iba a ir al hospital. Le dije que yo lo iba a curar, que me espere un ratito, que iba a traer los elementos para hacerlo. Cuando volví, tristemente no estaba, seguramente habrá pensado: “¿y esta quién es?”

Diana y su paciente especial, Juan

Insistí porque me quedé preocupada, me dijo que era diabético y corría riesgo de perder la pierna. Pasé varios días hasta que finalmente lo encontré y lo curé durante una semana, todos los días en la calle y le di antibióticos. A lo largo de todos esos días entablamos una linda relación, me contó que su hija era maestra jardinera y que su esposa había fallecido hacía un tiempo y que la extrañaba. Juan necesitaba sentirse escuchado, comprendido. El último día que lo vi, ya curada su lesión, me dijo: ¡Que Dios te bendiga hija!

En "¿Me regalás una hora? (MRUH)" brindamos atención médica solidaria, siempre acompañada de mucho cariño y comprensión para que pacientes como Juan dejen de sentirse invisibles ante la sociedad y puedan conectarse nuevamente con ella desde la empatía.

Diana es médica pediatra.

Te invitamos a unirte a nuestra gran familia, doná un ratito de tu tiempo, un poquito de tu amor para que muchas personas en situación de calle o vulnerable sean atendidos y de algún modo brindarle salud y afecto.

Para conocernos entra a www.meregalasunahora.org

* Diana Mariana Lancelle es Médica Pediatra MP 4052