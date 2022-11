Tras el aumento de la inseguridad en la UNCuyo, anunciaron una fuerte medida

Días atrás estuvo en el centro de la escena el tema de la seguridad en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Una serie de robos en las playas de estacionamiento de las facultades y estudiantes que fueron víctimas de delincuentes mientras caminaban a las paradas de colectivos, alertaron a las autoridades. En este contexto, se anunció la aplicación de una serie de medidas que hoy se concretan a través del convenio en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para poner en práctica el programa "Ojos en Alerta".

Si bien existe un destacamento en la entrada al predio universitario y garitas de seguridad en los estacionamientos de las unidades académicas, la realidad es que no hay personal que pueda mantenerse en el lugar y los hechos de inseguridad aumentan. Alumnos, personal administrativo y docentes de la UNCuyo fueron víctimas de robos ocurridos durante las últimas semanas y lo que más sorprende es la inexistencia de cámaras de seguridad que ayuden al esclarecimiento de los hechos.

Al ser consultada por la situación en torno a estos episodios ocurridos durante las últimas semanas, Esther Sánchez, la rectora de la alta casa de estudios, expresó que "la universidad invierte 15 millones de pesos mensuales en seguridad". A pesar de ser una cifra que parece abultada, la realidad indica que no es suficiente para garantizar la tranquilidad de las miles de personas que circulan todos los días por las distintas facultades ubicadas en el predio.

"Queremos mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, para eso estamos trabajando con la Municipalidad de la Capital en un convenio para incorporar tecnología y aplicarla dentro del campus. Vamos a mejorar las luminarias, aplicando herramientas que implicar capacitación para el personal, docentes y los mismos estudiantes", destacó la rectora.

La seguridad en las paradas de micros es uno de los puntos que genera mayor preocupación ya que cientos de estudiantes se dirigen a esos sectores en horas de la noche quedando expuestos con mayor facilidad a hechos delictivos. "A mí nunca me pasó nada y me he quedado hasta las 21 esperando el micro, pero a compañeros que están en la fotocopiadora les robaron hace algunos días. También me enteré de una chica que le intentaron abrir el auto en el estacionamiento de Ingeniería y Ciencias Políticas", relató Celeste, una estudiante de esa universidad y agregó que "tratamos de agruparnos en algunas paradas como Medicina, Derecho y Deportes".

En ese complejo contexto, las autoridades de la UNCuyo anunciaron la firma del convenio con el municipio capitalino para poner en funcionamiento el sistema "Ojos en Alerta" que tiene como objetivo facilitar la detección y respuesta inmediata de situaciones vinculadas al delito.

De esta forma, todos los ciudadanos adheridos reciben una capacitación previa para utilizar esta herramienta que permite una comunicación directa con el Centro de Visualización y Monitoreo de la Ciudad de Mendoza y el Centro Estratégico de Operaciones de la Policía de Mendoza, y envía mensajes, audios, fotos o videos de la situación que tenga relación con un delito o una emergencia de la salud.

Otra ventaja de la utilización de la herramienta está relacionada al botón antipánico que permite dar aviso de cualquier acto sospechoso, accidente o hecho delictivo en tiempo real. Una vez que el operador de Ojos en Alerta recibe el mensaje se comunica de forma inmediata con preventores y Policía de Mendoza. A la vez, de ser necesario, se pone en conocimiento al personal de Tránsito Municipal, ambulancia, bomberos o Defensa Civil, según el caso.