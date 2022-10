Esther Sánchez: "Es poco el presupuesto que tenemos para gestionar"

El recorte presupuestario proyectado para Educación en el 2023 se condice con la tendencia de los últimos 10 años donde la mitad de los presupuestos nacionales implicaron ajustes. Si bien el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se manifestó a favor del proyecto enviado al Congreso por el Gobierno Nacional para el 2023, la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez expresó que en el caso de las universidades nacionales el panorama es complejo ya que lo proyectado les permitirá afrontar salarios y gastos esenciales dejando un porcentaje muy escaso para el crecimiento de la gestión.

-¿Cómo evalúa el presupuesto 2023 presentado en el Congreso de la Nación?

Lo que ha ingresado en el Congreso es lo que se presentó en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como presupuesto. Esa propuesta no incluiría lo que nosotros llamamos las planillas B que corresponde a otros ítems fuera de los conceptos básicos que necesitamos para funcionar. El total de ese presupuesto para todas las universidades nacionales es de 752.482 millones de pesos que visto así parece un número realmente muy grande pero con eso se financia todo el presupuesto de las universidades nacionales que son cerca de 57...

-¿Por qué el CIN muestra apoyo a un presupuesto que resultará insuficiente?

El presupuesto 2023 presentado en el Congreso es de 752 mil y corresponde a un presupuesto base, lo que presentó el CIN es mucho más y es cercano a los 950 mil, o sea, son 200 mil millones más. En la medida en que hay fondos disponibles se habilitan estas planitas B de lo que yo te comentaba recién donde van haciéndose refuerzos para gastos refuerzos para distintas conceptos específicos digamos, pero bueno, no es el presupuesto básico.

-¿Los refuerzos son discrecionales?

Esos refuerzos se dan en la medida que se van teniendo fondos. Sí, son discrecionales.

-De ese presupuesto ¿cuánto le corresponde a la UNCuyo?

En el caso de la UNCuyo, le corresponden 26.030 millones de pesos pero lo más importante para aclarar son las proporciones que corresponden al inciso uno o remuneraciones. Hablamos básicamente de sueldos, jornales de docentes y personal de apoyo académico y en este sentido es bueno tener claro, cuál es el porcentaje basándonos en lo que tenemos como experiencia.

El último presupuesto aprobado fue en el 2021 porque recordemos que el presupuesto 2022 fue reconducido. La participación o la relación entre lo que es personal y lo que es gastos en el 2021 fue del 91,5% para personal y 8,5% para gastos. En el caso del presupuesto 2022, que es reconducido, la relación es 92,4% personal y 7,6% para gastos necesarios para el funcionamiento.

Los gastos de funcionamiento se refieren a absolutamente todo lo que no sea sueldos, están incorporadas las becas, servicios, funcionamiento de cada una de las unidades académicas, pagos a proveedores y los contratos. Estamos ante una situación compleja ya que es poco el porcentaje del presupuesto que tenemos para gestionar.

Cuando uno da un número tan escalofriante como decir que tenemos un total de 26.000 millones presupuestado hay que aclarar que, de ese total, el 92,4% es para pagar sueldos del personal y el restante es lo que queda para gestionar.

-La distribución de los porcentajes destinados al pago de salarios del personal y gastos ¿es algo que se viene sosteniendo en las últimas gestiones?

Esa distribución de los porcentajes es una situación que se viene repitiendo a medida que pasan los años. La disminución de los montos que quedan para gestionar tiene relación con los presupuestos reconducidos que parten de los presupuestos anteriores y se les agregan adicionales que tienen que ver con actualizaciones salariales que son acordadas por paritarias, entonces ese porcentaje se va sumando pero los gastos generalmente no se ajustan en el mismo sentido. Se han venido ajustando por inflación y a veces con algún criterio que no necesariamente tiene que ver con las actualizaciones salariales. En ese sentido van quedando cada vez más atrasados todos los montos que tienen que ver con el porcentaje destinado a gastos.

-¿Hay riesgos de continuidad en los contratos?

Estamos planteando un nuevo modo de gestionar, no distinto al que se venía desarrollando como filosofía de gestión pero estamos reordenando actividades. Llevamos dos meses de gestión y estamos repensando una reconducción de proyectos transversales relacionados a la organización del Rectorado e incluso el personal en función de esos proyectos.

Estamos definiendo una nueva Secretaría de Transformación Digital que de alguna manera define cuál es la modalidad y la filosofía con la que queremos encarar esta gestión. Se trata de empezar por trabajar descubriendo cuáles son los talentos del personal que tenemos y ver cómo seguimos trabajando en equipo desarrollando los distintos proyectos.

-¿Cómo se desglosa el porcentaje destinado a gastos?

Del 7,6% que se destina a gastos de funcionamiento, el 14,85% está destinado a todo lo que tiene que ver con servicios básicos y el 14,45% se destina a vigilancia. Gastamos alrededor de 15 millones de pesos mensuales en seguridad . Queremos mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, para eso estamos trabajando con la Municipalidad de la Capital en un convenio para incorporar tecnología y aplicarla dentro del campus. Vamos a mejorar las luminarias, aplicando herramientas que implicar capacitación para el personal, docentes y los mismos estudiantes.

-¿Considera que el presupuesto elevado al Congreso va a ser suficiente para gestionar?

Con este presupuesto podremos hacer las actividades básicas. No hay que olvidar que para nosotros lo fundamental es poner foco en la formación de nuestros estudiantes ya que, como siempre decimos es la razón de ser nuestra. Los objetivos primordiales de la Universidad es formar a nuestros estudiantes y asegurarnos que tengan buena salud física, mental y que puedan disfrutar del proceso de formación. Tengo que pensar cómo gastar cada peso que tengo en el presupuesto en función de esos objetivos e invertir pero teniendo en cuenta los montos, el panorama va a ser complejo.

-¿Considera que hay carreras o facultades que deberían actualizarse en cuanto a los términos que tienen que ver con los procesos laborales que después requieren los estudiantes para insertarse en el mundo laboral?

Esa es una de nuestras propuestas de innovación. Estamos haciendo un análisis hacia adentro de cada una de nuestras carreras para ver en qué medida están respondiendo a las necesidades de la sociedad y a las demandas de quienes hacen esas carreras. En ese sentido, tenemos previsto actualizarlas pensando en cómo se va a formar a los futuros profesionales y definiendo criterios en cuanto a la incorporación de contenidos y adquisición de habilidades necesarias para desempeñarse después como profesionales

Buscamos una formación por competencia ya que los contenidos y el acceso a los mismos van a tener disponibles cuando los necesiten en Internet. Lo que realmente tiene que aportar la Universidad es la formación de habilidades y capacidades que les permitan saber cómo trabajar esos contenidos y cómo resolver los problemas.

-¿De qué manera se piensan abordar esos cambios?

Vamos a trabajar en acortar la duración real de las carreras para que tengan una oferta más flexible. Estamos trabajando el tema de microcréditos y en este sentido a lo que apuntamos es que el estudiante pueda ir eligiendo actividades a realizar y obligaciones curriculares que sean no obligatorias, sino que sean optativas.

Queremos que los estudiantes tengan la opción de realizar actividades que consideren buenas para su formación y que no necesariamente formen parte de la currícula en cuyo caso se los vamos a reconocer como un suplemento al título. Este tipo de cosas hacen más atractivo el acceso a la universidad.

-¿Esas medidas tienen como objetivo disminuir el tiempo de permanencia de los estudiantes en la Universidad?

Puede ser de utilidad para disminuir los tiempos pero también nos hemos propuesto firmemente ir reconociendo trayectos, flexibilizar y acompañar lo que se demanda actualmente. Teniendo en cuenta que la mayoría de las profesiones o trabajos que van a ser demandados dentro de diez años no los conocemos y la gran mayoría de las profesiones que estamos formando ni siquiera van a tener vigencia dentro de 10 años; la propuesta debe ser superadora, en tan dinámico todo esto que la universidad lo que tiene que hacer es prepararse en ese sentido y preparar a sus estudiantes.

-¿Cómo se ha avanzado en la construcción de consenso en base a lo sucedido en las elecciones?

Bueno, no sé si hablar de consenso...hemos incorporado en las segundas y terceras líneas gente que no necesariamente son parte o han sido parte de la oposición. Hay muchos que plantearon la realización de varios proyectos que vamos a incorporar pero hoy por hoy me resulta muy difícil hablar de oposición. Está claro que si queremos que la Universidad crezca, si queremos desarrollarla y tener una institución de avanzada, vamos a tener que contar con la colaboración de todos.