¿Ya podemos dejar de hablar de Chris Martin y hablar de Martín?

En el maremoto de la ráfaga del huracán Coldplay, no vengo a criticar ni a opinar de este fenómeno, sino simplemente aprovechar para para hablar de un artista que comparte con Chris Martin mucho más de lo que pansas. Este artista se llama Martín Elizalde y además de que tiene el nombre del apellido de Chris, salvo el acento, quiero compararlos. Olvídate de los números, de los récords, de los mega festivales, de que sean británicos y de los rankings mundiales. Y centrémonos en las emociones que nos da la música. Qué lindo aprovechar el fenómeno Coldplay para recomendar a un amigo y jugar a compararlos. Coldplay hizo doce estadios River Plate, superando el récord que tenía Roger Waters con nueve. Martín Elizalde cerró el año feliz de la vida llenando una Trastienda, acompañado de fans, amigos de la industria, amigos de la vida y familia. Tuve la suerte de conseguir mi entrada e ir con mi hijo y dos grandes amigos.

Fede, mi hijo Iván, yo y Villa.

Las entradas de Coldplay costaban aproximadamente desde los 9.500 pesos hasta los ciento y pico más el envío. Ni hablar de lo que debe haber pagado la gente por una reventa. Con el valor de cualquier entrada de la banda inglesa, en La Trastienda te alcanzaba para una mesa enfrente al escenario y pedirte el mejor vino acompañado de unas ricas empanadas del sabor que quieras. Las pulseras que te daban en Coldplay hacían brillar el Estadio Monumental. Parece que se trata de una tecnología llamada radio frecuencia (RF) de baja potencia. Cada pulsera tiene luces LED que están controladas por un solo transmisor de RF ubicado en el centro cuyas emisiones de señal se coordinan con la música y la iluminación del escenario. El transmisor de RF transmite una señal de 60 kHz de ancho centrada en 869,5 MHz a una potencia de menos de 1 vatio, utilizando un esquema de modulación de modulación por cambio de frecuencia (FSK). Las luces del show de Martín no tuvieron presupuesto para esas

pulseras, pero los gritos y los aplausos fueron suficientes para que haya una conexión entre el público y el artista.

Las luces del escenario suficientes para conectarse con el público.

Coldplay tuvo de invitados a Tini, a Jin de BTS, a los ex Soda y de banda soporte a la artista H.E.R y a nuestra gran Zoe Gotusso. A Martín lo acompañaron sus ex compañeros de banda de Falsos Profetas en dos temas; Cucuza, el tanguero más sensible que conozco y de los pocos que tuvo el lujo de cantarle a Maradona cara a cara; Diego ¨El Laucha¨ Baiardi, gran cantante y líder de una linda banda llamada Cruz Maldonado; Dolores Solá, tanguera y parte de La Chicana, otra banda que te recomiendo; Pablo Marchetti, periodista que lideraba la revista Barcelona y un gran cantante. Y por último y no menor, Mili, la mujer de Martín, acompañándolo como Bertuccelli suele acompañar a Vicentico.

Cucuza y Elizalde, gran dupla arrabalera.

Chris Martín dio un pequeño show improvisado en un local de música. Martín seguramente debe haber dado algún show improvisado con algún amigo o en su cocina con alguna de sus hijas mujeres, Alfonsina y Carmela. El primer disco de Coldplay, el gran ¨Parachutes¨, salió a mitad del año 2000. El primer disco de Falsos Profetas, el gran ¨Vimos Pasar el Verano¨, salió en enero de 2001, casi ahí nomás. O sea que coinciden en los años que ya llevan en la música. El setlist de Coldplay fue de 25 canciones que recorrieron todas sus épocas. El de Martín también fue de 25 y también recorrieron sus épocas, de sus cinco discos con los Profetas, y sus seis discos solistas.

Viva la vida. 20 años celebrando la música.

Coldplay volvió a delirar a la gente con ¨De Música Ligera¨ de Soda. Martín suele hacer pocos covers en vivo, pero te recomiendo en YouTube su excelente versión de ¨El tiempo está después¨ del uruguayo Cabrera. Acá va:

Chris Martin tuvo un lindo gesto, según leí y vi, donde saludó y abrazó a unos jóvenes que lo esperaban en la calle. Al final del show Martín invitó a parte de su público a seguir la fiesta en un bar a unas pocas cuadras del local. Quizás fuiste de la locura de no poder quedarte afuera de Coldplay y la pasaste genial. O quizás te quedaste afuera por decisión propia, ya sea porque no te gustan o porque te da igual ir a un recital. Pero aprovechando que gran parte del país dejará de hablar de esta banda inglesa, volvamos a las cosas más simples de la vida. A una música que a mí y a varios nos marcaron y acompañaron durante veinte años. La banda que fui a ver antes de que me llamen para adoptar un hijo. Un hijo que no por nada, siempre tuvo una conexión especial con su música y en plena adolescencia, me sigue acompañando a escuchar sus canciones, aunque no sea popular, ni la escuchan sus amigos del colegio o suene en la radio. Mucho menos ni que llene doce estadios. Simplemente porque le gusta.

Martín con Agustín y Nicolás, ex Profetas, actuales compañeros.

Una música que si te enganchás, es verdaderamente una gran compañía que nunca te va a dejar solo o sola. Si te gusta el tango,

Palo Pandolfo, Andrés Calamaro, Wilco, Leonard Cohen, Tom Waits, Joaquín Sabina, los Beatles, Jaime Ross, Nina Simone y varios más que ahora no se me ocurren, te va a gustar. Y si te gustan las letras que te pueden hacer sentir identificado en varios momentos de tu vida, mucho más. Obviamente te hice una playlist basada en los temas que sonaron esa noche en San Telmo. En esa fiesta con menos gente que la que hubo en Núñez, pero con el mismo sentimiento del amor por la música y la conexión de la gente con los artistas. Que en el fondo es lo que más importa.

Te invito a darle Play y salir a la carretera

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"