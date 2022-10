Cuando Andrés Calamaro estuvo de Rodríguez en España

Como fan acérrimo del Salmón, que en breve estará pisando Buenos Aires después de una gira eterna por España, quería compartirte de donde viene el nombre de su gran banda, esa que tuvo durante fines de los ochenta y principios de los años 90.

Los Rodriguez en sus comienzos. Andrés, con la 24 puesta.

Una historia que tiene bastante que ver con lo que estamos viviendo hoy, o con lo que vivimos a fines del año 2000, cuando

vimos ese helicóptero alejarse por los cielos de la Rosada, mientras probaban presidentes como castings, y los ahorros quedaban en los corralitos. Jóvenes, o solos o familias que deciden probar suerte a otros países, por cuestiones económicas, porque acá no tienen nada que los ate y prefieren estar en España o Miami, para vivir un poco mejor aunque tengan que dejar su puesto de ejecutivos para estar en un bar. Gente que aprovecha las crisis económicas para darse ese empujón que nunca se animó a darse. Dicen ¨es ahora¨ y mucho lo cumplieron. Veo por ejemplo una hermana de un amigo que me comenta que quizás se va a Barcelona y dos semanas después me entero que está allá.

Cada diez años, el país invita a muchos jóvenes a probar suerte

afuera.

También está el mix: los que se van dejando a una pareja o mascota acá, prueban un tiempo, van a acomodarse en un trabajo

que ya le ofrecieron o probar suerte y luego estar nuevamente en familia, sea allá o de vuelta acá. Algo que pasa desde que empezó la historia de este país. Lo vivieron varios de nuestros tatarabuelos, abuelos y la historia se repite y se repetirá.

Volviendo al foco de lo que quiero escribir, nos vamos a fines de los ochenta, según cuentan una hiperinflación durísima que yo quizás a mis 13 años no era muy consciente. En1989, un joven Andrés Calamaro estaba intentando hacer una carrera solista que lo consolidara y lo reconociera como el artista joven pero grande que ya venía rompiéndola en los Abuelos de la Nada, con temas como Mil Horas, Sin Gamulán, Así es el Calor o Costumbres Argentinas. Era hora de despegar y hacerse un lugar entre Charly, Fito o el Flaco. Pero no pasó.

Andrés a fines de los años 80, viendo qué hacer con su carrera.

Cuando ya iba por el cuarto disco solista, el genial ¨Nadie sale vivo de aquí¨, un disco que hoy es de culto y de lo mejor de su

obra no pegaba, Andrés se hinchó las pelotas y se fue a España. Un misterio ese disco que no la haya pegado, o la gente estaba

realmente sin plata para discos o estaba adelantado a la época de todo lo que se venía en la carrera musical.

El disco que terminó en un pasaporte a Madrid.

Cuestión que se las piró a Madrid sin nada en el bolsillo, dejando amigos, familia y una novia. Se fue a probar suerte como a

cualquiera le puede haber pasado o nos puede pasar. Lo recibió el guitarrista y hermano de Cecilia Roth, el gran artista Ariel Rot, que ya venía tocando con él en una época solista pero también se había cansado y ya estaba instalado en Madrid con una banda llamada Tequila.

Ariel y Andrés, hermanos por elección.

Arrancaban los años 90 y con su eterno compañero crearon Los Rodríguez, un grupo que le dio primero a España y luego al resto

de Latinoamérica, un sonido nuevo y fresco, una mezcla de Rolling Stones con música flamenco y el pop pegadizo que es

marca registrada en Calamaro.

Andrés, Germán, Julián (fallecido) y Ariel.

Vamos al nombre que es el motivo de esta nota y de la intro. Yo pensaba que tenía que ver con una especie homenaje a los

Ramones en versión gallega, pero no fue así.

Primero pensaron en llamarse Los Locos, pero ya existía un grupo en Asturias, que acabo de ver que fue formada en 1987 y duró hasta 1993. Coincide con los seis años que duraron también Los Rodríguez, de 1990 a 1996. El nombre final vino de lo fascinado que estaba Andrés cuando le contaron lo que significaba estar de Rodríguez, que es cuando el cabeza de la familia tiene que quedarse en la ciudad laburando mientras su familia está lejos de casa.

Ese descubrimiento sumado a que él mismo estaba en una especie de Modo Rodriguez, fue la razón perfecta para el nombre.

Andrés había dejado a su novia en Argentina, y esa fue la razón para convencer al resto de ponerle este gran nombre que recordamos con nostalgia y esperamos a que algún día vuelvan a juntarse. Su última juntada fue para grabar hace unos años un gran cover homenaje a Joaquín Sabina uno de sus maestros, con el tema rockero ¨Princesa¨. ¿Lo llegaste a escuchar? Era un tema que ya venían haciendo desde la primera vez que se juntaron. Acá te dejo un video de esa época haciendo este temazo.

¿Te gustan Los Rodríguez? Yo tuve la suerte de escucharlos desde el primer disco, llamado ¨Buena Suerte¨ y lleno de temas

que de alguna manera hablan de esto de estar de Rodríguez: canciones que desde sus títulos o frases hablan de la distancia, la

nostalgia, un amor que se va perdiendo, la soledad y el sentirse extranjero: "A los ojos", "Buena suerte", "Enganchate conmigo",

"Mi enfermedad", "La mirada del adiós", "100 pájaros volando" o "Tormentas de arena".

El primer año tocaron en bares para poca gente rodeada de amigos y músicos, como arrancan todas las bandas. Un día Andrés le regaló a Fabiana Cantilo "Mi enfermedad" para un disco que la iba a romper en Buenos Aires de los 90. El tema se hizo hit y más cuando lo tomó el Diego como uno de sus temas favoritos. Andrés y Fabi en los 90. Un favor que fue recompensado.

En su segundo disco "Sin Documentos" bien relacionado con su situación de no haberla pegado y de sentirse más extranjero que

nunca, Los Rodríguez la pegaron con el tema que lleva el nombre del disco y empezaron a tocar más y más y su video en MTV

explotó y el resto fue historia. Empezaron a tocar en todos lados, primero en España y luego en Buenos Aires, desde el programa de Tinelli hasta una serie de Gran Rex que tuve la suerte de ir con mis pequeños quince años.

Para los que vivimos esa época siempre decimos que más allá de obras de arte como "Alta suciedad", Los Rodríguez fueron

nuestros Rolling Stones gallegos y el despegue de una gran carrera que sigue bien activa hasta el día de hoy. Por eso quería

contarte el origen de este nombre y de cómo le fue bien arrancando de cero. Yo mismo tuve mi momento de estar de Rodríguez en dos momentos de mi vida, pero no la pegué como el Salmón. Fueron dos experiencias muy lindas pero donde me tuve que volver a Buenos Aires en menos de un año, como nos ha pasado a miles de argentinos. Los 3 Rodriguez que quedaron, en un reencuentro por Sabina, 20

años después.

Para terminar, te dejo una playlist de esos años, con los primeros temas de Los Rodríguez cuando no tenían nada que perder y con los últimos temones que metieron antes de separarse, y terminando con su versión de "Princesa" en su reencuentro. Dos horitas clavadas de buena música. Brindo por Los Rodríguez que derrochan simpatía.

Te invito a darle Play y salir a la carretera

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"