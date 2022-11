Qué consiguieron los piqueteros tras la protesta en Desarrollo Social

La Unidad Piquetera (UP) levantó este jueves su protesta callejera y despejó la avenida 9 de Julio y otras zonas del centro porteño que mantuvo cortadas varias horas, tras acordar con el Ministerio de Desarrollo Social un "cronograma de aumento en las toneladas de alimentos" destinadas a las agrupaciones de esa organización y "encaminar una negociación para resolver otros problemas elementales".



"Lo que veníamos a buscar era eso, la garantía de que hubiera un cronograma, que en noviembre se cumpliera con la entrega de alimentos en los comedores y que se recuperara lo perdido en octubre. Hay un compromiso, vamos a ver si cumplen, vamos a estar en estado de alerta", afirmó el referente de la UP y del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, tras la reunión con las autoridades.



Y agregó: "Lo mismo va a ocurrir con las herramientas para que se entreguen como estamos pidiendo y para lo cual nos reuniremos la semana que viene además de otros temas que quedan a debatir".



Reiteró que las agrupaciones a las que representa son "partidarias de la universalización de los planes sociales, no de su reducción, a través de un sistema universal de ingreso sin cupos para las organizaciones, para que los reciban realmente todos aquellos que lo necesiten".



Respecto al balance de la reunión en la cartera de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz, el dirigente social afirmó que "se encaminó una negociación para resolver problemas elementales, como lo son la entrega de alimentos y herramientas".



Sin embargo, advirtió que "queda pendiente el reclamo de un bono por el cual iremos fuertemente el próximo 22 de noviembre, cuando se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil; así que reorientamos nuestra pelea al Ministerio de Trabajo por un aumento para los trabajadores".



Las organizaciones se concentraron este jueves en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social con un amplio abanico de reclamos, provocando graves problemas en el tránsito vehicular en el centro y microcentro porteño.



De esta forma, la UP desarrolló un nuevo plan de lucha, con varios reclamos, y con eje en una "apertura universal de los programas sociales para desocupados", disconformes con el resultado de la reunión que mantuvieron el miércoles con Tolosa Paz.

Tras la reunión del miércoles, Tolosa Paz dijo que "delimitamos los puntos más importantes, discutimos los alcances y temas de reglamentación tanto del Decreto 728 como del Decreto 551 de 'Puente al Empleo' -el cual viene muy bien en la industria textil y del calzado- porque queremos seguir impulsando la inclusión de sectores de la economía popular al trabajo registrado".



Sobre uno de los reclamos del sector, vinculado a la demora en la entrega y calidad de los alimentos, Tolosa Paz aseguró que se estaba "trabajando en ampliar la oferta de productos".



"Tenemos que regularizar la situación de falta de oferta de productos esenciales; es parte de lo que estamos haciendo, generando acuerdos con vastos sectores de la agricultura familiar para trabajar muy fuerte con la calidad nutricional", subrayó la funcionaria.



Además, la ministra recordó que, "cuando hubo discontinuidades en la entrega, siempre hubo luego una compensación" y señaló que se estaba trabajando "en la entrega de alimentos de noviembre y diciembre para que llegue a cada uno de los hogares".