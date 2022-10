Los hinchas de Gimnasia La Plata marcharon para pedir justicia por Lolo Regueiro

Hinchas y socios del club Gimnasia y Esgrima de La Plata se concentraron este viernes en el monumento del Paseo del Bosque para reclamar justicia por Gustavo Regueiro, fallecido el jueves en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo poco después de comenzado el partido entre el Lobo y Boca Juniors, por la Liga Profesional (LPF)



“En este momento de angustia, bronca y desolación, socios e hinchas triperos nos autoconvocamos para reflexionar tras los gravísimos hechos de violencia policial ocurridos ayer en nuestro estadio”, señala el comunicado que circuló entre los platenses.



El comunicado agrega que se organizaron “para exigir justicia por la muerte del tripero Lolo Regueiro y reclamar una investigación judicial rápida y transparente para conocer quién y/o quiénes son los responsables de la tragedia que vivimos ayer en el Bosque”.



En el lugar, los manifestantes indicaron que lo sucedido fue “una experiencia horrible” y apuntaron contra los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, quienes, según dijeron, los “empujaron y reprimieron”.



En rueda de consulta, algunos de los presentes en el lugar señalaron que cuando vieron humo y escucharon las primeras detonaciones pensaron “que había un incendio, que era una bomba de humo”, pero luego advirtieron la situación porque "no podían respirar".



“Queremos la cabeza de los responsables; la responsabilidad no se delega, el ministro (de Seguridad, Sergio Berni) tienen que dar un paso al costado”, indicó otro de los manifestantes y agregó que “si no puede manejar la Policía es mejor que se vaya”.



Varios de los hinchas aseguraron que antes de comenzaran las detonaciones y corridas todavía había lugar dentro del estadio.



Los manifestantes marchaban más tarde hasta la casa de sepelios ubicada en avenida 1 y 530 donde iban a ser velados los restos de Regueiro, de 57 años.