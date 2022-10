Autovía Urbana del Oeste: desde Godoy Cruz a Luján de Cuyo en 5 minutos

La Autovía Urbana del Oeste es una obra que se finalizó en septiembre. Tiene como objetivo reducir el tráfico del Corredor del Oeste y mejorar la interconexión entre Luján de Cuyo, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza.

Esta ruta está ubicada sobre la calle Juan Domingo Perón Norte, posee dos carriles por vía y se extiende durante 7 kilómetros de largo en los que atraviesa numerosos barrios del Piedemonte. Entre ellos, Arrayanes, La Estanzuela, Campo Pappa, Los Barrancos, etc.

Para conocer cuánto dura el trayecto, MDZ recorrió y cronometró el tiempo de viaje en automóvil.

MDZ tardó tan sólo 5 minutos en recorrer la Autovía Urbana del Oeste, que inicia en la rotonda de la Avenida San Francisco de Asís y finaliza en la rotonda del Corredor del Oeste en Luján de Cuyo. La velocidad promedio fue de 50 km/h, mientras que en otros tramos la velocidad máxima llegó a 60 km/h.

Si bien esta obra está finalizada, Gustavo Bonanno, Director de Obras Públicas, comentó que el municipio "sigue y va a seguir por varios meses más con la complementación de varias obras que se están ejecutando en la parte periférica y perimetral de la principal obra. Son obras de reparación de los espacios laterales, de mejoramiento de espacios verdes, mejoramiento de boulevards".

Un vecino comentó que está contento por la Autovía Urbana del Oeste pero señaló que en las noches hay trayectos en donde no hay luz por lo que se encuentran en total oscuridad lo que genera que "la gente que no conoce la zona pase rápido porque tienen miedo".

Bonanno comentó que la falta de iluminación se debe a que se está viviendo una serie de "hechos delictivos y vandalismo crónico que estamos teniendo en algunos puntos donde sistemáticamente se están robando los artefactos de iluminación". "Se están reponiendo constantemente pero también nos pasa que permanentemente se los roban", agregó.

Foto: ALF PONCE MERCADO/MDZ

Durante el recorrido de la Autovía Urbana del Oeste se pueden ver varios trayectos donde no existen veredas, Bonanno explico el porqué: "Hay algunos tramos donde no existe vereda porque no hay frentistas. Esta calle se desarrolla en el límite oeste de Godoy Cruz donde en muchos casos lo que hay hacia el oeste es cerro. Hay sectores donde no se han construido veredas intencionalmente por una cuestión de seguridad y de tránsito peatonal".

"Donde circula la gente y en los lugares que hay zona residencial se ha construido totalmente las veredas", agregó.