Anses: quiénes cobran antes del fin de semana largo

En la víspera del los feriados del viernes y del lunes, definidos en el marco del Día de la Diversidad, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 6 y 7 cobrarán mañana por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes con aumento del 15,53% por Ley de Movilidad Jubilatoria, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Al mismo tiempo, desde mañana y hasta el 14 de octubre se abonarán las Asignaciones de pago único.

El organismo previsional detalló que "los jubilados y pensionados recibirán este mes de octubre junto a sus haberes un bono de $ 7.000 si perciben un salario mínimo y de $ 4.000 si cobran el equivalente a dos sueldos mínimos que alcanza a 6.100.000 de personas y también se abonará un bono a beneficiarios de distintos programas.

Quienes van a recibir el pago del bono refuerzo en octubre son jubilados y pensionados, beneficiarios de Pensión Universal para el Adulto Mayor; Pensión no Contributiva por Vejez; Pensión no Contributiva por Invalidez y Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Prenatal, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio y Asignación por Cónyuge.

A continuación el cronograma general de pagos con las fechas pendientes de este mes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 6 y 7: 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 11 de octubre

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: 12 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 17 de octubre

DNI terminados en 5: 18 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 24 de octubre

Jubilaciones y Pensiones que superan los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 25 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 31 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 12 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 17 de octubre

DNI terminados en 4: 18 de octubre

DNI terminados en 5: 19 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 24 de octubre

DNI terminados en 9: 25 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de octubre

DNI terminados en 1: 12 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 17 de octubre

DNI terminados en 5: 18 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 24 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 12 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de octubre

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documento: 6 de octubre al 14 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documento: 12 de octubre al 14 de noviembre

Desempleo