La sorprendente cantidad de horas por mes que trabajan gratis los argentinos

Las complicaciones para conseguir trabajo y el deseo de conseguir ascensos hace que muchos empleados estén dispuestos trabajar más horas de lo convenido como una muestra de entrega hacia la empresa que lo contrata, pero que no son remuneradas. Incluso, con la pandemia y la generalización del homeoffice esta práctica se va incrementando y es más difícil de medir.

Según el informe “People at Work 2022: A Global Workforce View del ADP® Research Institute”, en Argentina existe un porcentaje no menor del 41% considera que trabaja entre 6 a 10 horas gratis a la semana. En base a esta estimación, esto implica entre 24 a 40 horas extras de trabajo al mes que no tienen retribución económica.

Es un número similar que se registra en Chile, aunque en Brasil sólo el 34% de los consultados reconoce que trabaja de manera adicional esa cantidad de horas extras “gratis”.

El estudio reveló lo que muchos hacen en sus lugares de trabajo, pero que no se atreven a manifestar y que pasa a ser como parte de las políticas internas, “trabajar horas extras sin gozar de un beneficio económico”, puesto que se ve como un compromiso por parte del colaborador para con la empresa.

“Sin embargo, si nos vamos al detalle, podemos ver que los porcentajes no son menores y son similares entre mujeres (42%) y hombres (40%). Así también, existe un 25% de personas, en general, que comentan que no realizan horas extras, un 18% que afirma trabajar alrededor de 5 horas más y un 9% que reconoce estar trabajando entre 11 a 15 horas adicionales a la semana”, dice el estudio.

En relación con las edades, en donde se refleja un trabajo adicional mayoritario, se puede observar en un 44% que aquellos que tienen entre 25 y 34 años trabajan entre 6 y 10 horas diarias, seguido por un 39% por quienes tiene entre 45 y 54, y un 39,4% por quienes oscilan entre los 35 y 44 años.

Existen ciertas áreas u oficios en donde se concentra la mayor cantidad de trabajo extra no remunerado que se desglosa principalmente en tres sectores:

Sobre transporte , un 50% de los argentinos afirma que trabaja entre unas 6 y 10 horas extras a la semana y un 17% entre 11 a 15 horas gratis a la semana.

, un 50% de los argentinos afirma que trabaja entre unas 6 y 10 horas extras a la semana y un 17% entre 11 a 15 horas gratis a la semana. En relación con el área de servicios profesionales , los datos demuestran una dinámica del 45% y 9%.

, los datos demuestran una dinámica del 45% y 9%. En IT/telecomunicaciones refleja un 42% y 12% de trabajo gratis a la semana.

De igual manera, y debido a que tras la pandemia muchas empresas aumentaron el Home Office, y que la tendencia de mayor trabajo no remunerada semanal es de 6 y 10 horas semanales, es que podemos conocer que esta dinámica se concentra en un 43% en quienes trabajan desde la casa, mientras que quienes lo hacen de manera presencial alcanzan un 31%

La encuesta se realizó entre alrededor de 33.000 trabajadores de 17 países.