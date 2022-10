Curioso hallazgo: figurita más deseada del álbum en un poste de luz

Calle Juncal casi esquina Uriburu, casi esquina Junín. Es una de esas manzanas de la capital de la Argentina donde el damero es imperfecto y los entendidos en geometría ahorran metros en sus caminatas. En esa "cuadra" de menos de 20 metros hay un poste de luz que llama la atención. No por lo sucio. No por sus panfletos pegados y despegados. Es que su acero (des)pintado de verde muestra el cromo más deseado del mono-tema de este año: el álbum del mundial Qatar 2022. Allí se puede ver una figurita en perfecto estado pegada: es la de Messi. Para sorpresa de quienes la detectan, la cara del 10 de la selección está reemplazada por un código QR.

Martín apunta la cámara de su celular y obtiene rápidamente la dirección web a través del QR impreso en la figurita. Ante la consulta de MDZ, responde: "Lo escaneé porque me faltan 17 figuritas para completar el álbum y me imagino que esto debe ser una página para cambiarlas". Martín no está tan errado en su apreciación.

En MDZ repetimos lo mismo que varios de los transeúntes y accedimos a la dirección de ese código QR. Allí nos encontramos con un comercio online, que tiene una metodología de compra/venta donde los usuarios tienen que subastar. Va desde los juegos y juguetes hasta muebles para el hogar y tecnología. Y por supuesto, no faltan las figuritas del álbum de Qatar 2022. Una del uruguayo Luis Suárez, por ejemplo, cuesta 500 pesos. ¡Y la de Messi no está! Paradojas de la vida: quien nos trajo hasta "El Rincón del Poriahu" no está aquí.

Más allá de la anécdota y de la buena o mala calidad de la web -que no está siendo evaluada en esta nota-, el Pasé y Miré de MDZ hoy tiene que ver con la creatividad argentina en sus tácticas de guerra de guerrillas, donde una buena idea implementada con presupuesto casi cero, llama la atención de muchos y consigue los resultados que busca. Esa misma guerra de guerrillas que pone de rodillas a los presupuestos abultados de producciones publicitarias realizadas por agencias creativas.

Sin embargo, es esa misma guerra de guerrillas la que de algún modo no podría tener sustento legal; ya que no está respetando ni por asomo lo que dice la Ley 2936/2008 en su artículo 19: "Artículo 19 - Iniciación- El procedimiento de tramitación del permiso de publicidad se inicia mediante la presentación de la solicitud correspondiente, la cual debe contener identificación, domicilio, lugar de ubicación del o de los anuncios, particularidades (clasificación, tipo y características), superficie, fecha y firma del solicitante". A ello se le suman varias ordenanzas municipales que ni siquiera hacen falta nombrar porque el sentido común nos indicaría claramente que pegar lo que fuese en la vía pública está mal.

"Pasé y miré" nos conecta hoy con la esencia de nuestra argentinidad. Esa transgresión socialmente aceptada que encuentra en tres excusas el modo de limpiar toda culpa. Excusa 1: "Es una calcomanía nomás, no hay que exagerar, hay gente que mata, esos tienen que estar en cana". Excusa 2: "Yo no tengo la plata que tienen las corpos, y de algo hay que vivir". Excusa 3: "¿Para qué voy a hacerlo legal si se tarda 20 años y encima los impuestos se la quedan los políticos".

Algo de razón hay en las excusas también, pero no quiero legitimarlas públicamente. Así es el gen argentino, se ama y se odia, nos empuja al abismo y nos saca de las profundidades. Hace la ley y hace la trampa. Condena al que quiere cumplir la ley y justifica a quien no la cumple. Te dice "pecho frío" porque saliste segundo pero te dice que "sos un crack" porque saliste último y dejaste todo.

Y pensar que toda esta reflexión nació por una simple figurita pegada en una ciudad remota del mundo. Lo mejor que se me ocurre para cerrar la nota, es concluir con aquella frase del inolvidable Tato Bores, maestro en mi adolescencia para ayudarme a comprender nuestra realidad: "Por eso les digo mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermouth con papás fritas y good show".