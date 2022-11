Alguien que me escuche de verdad

Alfredo inició hablando de su experiencia con psicólogos de la penitenciaría, pronto surgieron dos frases llamativas: "ellos no te escuchan", "para ellos, nosotros no valemos la pena". Su relato continuó describiendo su vida nómade, de una ciudad a otra, sin un sentimiento de pertenencia arraigado en algún lugar que pudiese llamar hogar, sin sentirse apuntalado por su familia. Para él, la calle, la droga y lo delictivo, en conjunto resumen su pertenencia, sin embargo, quiere escapar de esa realidad, sentirse alguien... no más un marginado de la sociedad sin retorno.

Al final de la entrevista, una vez tomados sus datos personales, y como si fuera una especie de evaluación, Alfredo tomó la planilla y pide a la psicóloga sin leer el papel, que le repita los datos que él le acababa de dar. A él no le importaba poner a prueba la memoria de la profesional, no le importaba saber si sus datos eran correctos... Alfredo solo quería sentir que, al menos una vez, realmente fue escuchado y así fue.

Cómo todos nosotros, Alfredo es un alguien con una historia de vida valiosa y digna de ser escuchada, pero, a él, la sociedad no lo reconoce como lo que es, como una persona que también merece atención y respeto. En "Me regalas una hora?" Siempre hay espacio y disposición para darle su lugar a personas como Alfredo. Esta historia quizá no es nueva para vos, quizá empatizas con ella y crees al igual que nosotros, que con tan solo una hora de tu tiempo el amplio sentido, puedes cambiar la vida de otro. Así es la labor voluntaria de "Me regalas una hora?", atención de calidad con alto sentido humanitario. Es muy importante contar con un equipo de salud mental en todas las filiales de nuestro país, sumate a nuestra gran familia y ayudanos a seguir transformando esta realidad.

Licenciada Camila Espinoza

Doná un ratito de tu tiempo. Para conocernos entra a www.meregalasunahora.org

* Camila Espinoza, Licenciada en Psicología MP 1116

Salud Mental

Filial Corrientes