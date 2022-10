RTO: el anuncio del Gobierno sobre la inminente aplicación de multas

En conferencia de prensa, el gobernador de la provincia Rodolfo Suarez comunicó que arranca una nueva etapa en octubre respecto a la RTO. El mandatario reconoció que la Policía está exigiendo a los conductores a la hora de frenarlos en cada control.

"Estamos en una etapa en la que la Policía está parando, controlando y exigiéndola a la RTO. Ahora comenzaremos con la etapa de las multas para aquellos que no la tienen", dijo Suarez este lunes respecto a la medida de aplicar sanciones para quienes no tengan realizada la verificación. Sin embargo, la fecha exacta aún no está establecida.

"La etapa en la que la gente tiene que tomar conciencia de tener el auto en condiciones para la seguridad propia, la estamos finalizando. Pronto comenzará la etapa sancionatoria", agregó el dirigente radical.

Y por último envió un mensaje para todos los mendocinos que quieran viajar en las vacaciones de verano en vehículo. "Los conductores ahora deben saber que cuando lleguen las vacaciones y quieran salir de la provincia, en otros lugares los van a multar directamente si no cuentan con la RTO", manifestó.

En el reporte del último mes, se informó que más de 300 mil vehículos realizaron la Revisión Técnica Obligatoria desde que entró en vigencia. Con el arranque del mes de octubre, llega el turno para los autos con patentes terminadas en 9 y 0.