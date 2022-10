La primera y radical decisión de Elon Musk tras comprar Twitter

El multimillonario de origen sudafricano Elon Musk, con 51 años el hombre más rico del mundo, dueño de Tesla, la empresa líder en producción de autos eléctricos, y del emprendimiento aeroespacial SpaceX, es ya desde ayer oficialmente dueño también de la red social Twitter concretando su oferta de US$ 44.000 millones, y sus primeras medidas ya han despertado la polémica.

En concreto, Musk despidió a cuatro de los máximos responsables de la compañía, entre ellos el CEO, Parag Agrawal, según publicaron ayer jueves medios estadounidenses. Los medios, entre ellos The New York Times, The Washington Post y la CNN, citaron a fuentes anónimas conocedoras de la situación, que no ha sido confirmada públicamente desde el entorno del magnate.



Los otros tres ejecutivos despedidos son el jefe financiero de Twitter, Ned Segal; la máxima responsable legal y de políticas, Vijaya Gadde; y el abogado principal de la firma, Sean Edgett.



De acuerdo con los medios, por lo menos uno de los ejecutivos despedidos fue escoltado por miembros de seguridad fuera de las oficinas centrales de Twitter en San Francisco.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Musk, con un patrimonio de US$ 221 mil millones según la revisa Forbes, que un día antes publicó en la propia Twitter un video con su desembarco en la sede principal de la compañía, había confirmado también que adquiriría la red social "por el futuro de la civilización" cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso si no se formalizaba la compra.