Narodowski: "La dirigencia política no está interesada en la educación"

Las falencias en el sistema educativo se evidencia en todos los niveles y etapas. Los abordajes parecen ser insuficientes en una Argentina donde la pobreza sigue aumentando y acrecentando las desigualdades. La existencia de acuerdos entre quienes forman parte del proceso educativo sumado a la reinvención o adquisición de nuevas estrategias acordes a la realidad actual son los grandes desafíos para los gestores y la dirigencia política.

Mendoza fue sede del primer Simposio sobre la Profesionalización de la Carrera Directiva, un encuentro donde los principales referentes educativos y exministros de Educación de diferentes países compartieron una jornada con el fin de fortalecer la carrera directiva. El encuentro fue organizado por la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente en alianza con la Dirección General de Escuelas de Mendoza.

MDZ habló en exclusiva con Mariano Nadorowski, exministro de Educación durante la administración de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. El reconocido académico presentó los resultados, análisis y sistematización sobre la carrera directiva en Mendoza e hizo un análisis del sistema educativo a nivel nacional.

Teniendo en cuenta la importancia de la dirección de las instituciones educativas, ¿cómo evalúa el sistema de selección de directivos

El sistema de selección de directivos tiene muchas cosas positivas como la transparencia, que es público, competitivo, meritocrático pero elige directores de escuelas de manera general. El ganador del concurso elige escuela y puede tocarle una institución que no conoce, no sabe cómo es la gente, sus particularidades y tarda dos años en entender y eso es mucho tiempo perdido para los alumnos. La idea es hacer un concurso distinto que pueda privilegiar a los alumnos conservando las buenas prácticas que se vienen desarrollando hasta ahora como son la transparencia, lo público, lo competitivo, que son elementos realmente positivos.



¿Cuáles son las diferencias a nivel nacional o por regiones?

La historia de la regulación de la docencia en Argentina es muy rara, porque hoy la defiende mucha gente y es una normativa del año 56 de la dictadura militar y después en el 57, el gobierno de Frondizi lo manda como ley. Luego las provincias un poco en esa época y otro poco ahora con la vuelta de la democracia constituyeron sus propios estatutos del docente y son todos muy parecidos entre sí. No hay ninguna diferencia a pesar de que la Ley de Educación Nacional dice que hay que cambiar eso y es interesante porque es una ley del kirchnerismo...es una ley aprobada por el consenso de todas las fuerzas políticas y, sin embargo, prácticamente no se aplicó en ninguna provincia, digo prácticamente porque un poquito en Córdoba un poquito en la ciudad de Buenos Aires.



Es una gran oportunidad para conservar lo bueno que tenemos que no es poco, que haya concursos públicos transparentes competitivos meritocráticos, eso está muy bien, pero tratar de que estén enfocados más a la escuela que a una cuestión general de la cual no se sabe qué es lo que puede salir y que no.

¿Se trata de gestionar las desigualdades que hay dentro de las mismas instituciones?

Los directivos tienen esa lógica, el problema es si tienen los recursos para hacerlo... pero no estoy hablando de plata solamente sino de poder de decisión, de margen de maniobra, de que tengan un proyecto que esté avalado por la Dirección de Escuelas o por el Ministerio de Educación y que se corresponda con recursos que no necesariamente deben ser financieros.



Un directivo puede estar el 80 o el 90% de su tiempo metido en cuestiones administrativas o cuestiones de cuidado pero qué sucede con la pedagogía y la educación... Forma parte de las autoridades tratar de que ese tiempo destinado a la administrativo y al cuidado baje y eso se logra con recursos, que otros hagan esa tarea y no el directivo ya que el tiempo del directivo debe ser tiempo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

En el caso de las instituciones educativas ¿usted está a favor de una forma más autónoma por parte de los directivos o una regulación más directa desde un organismo centralizado?

Pienso que debe ser una mezcla... lo mejor de cada cosa. Lo mejor del estado central y lo mejor de la autonomía, si es solo el estado central, en la escuela nadie se entera y es una situación que no sirve. Si es solo autonomía la escuela se queda sola y finalmente es el peor de los mundos. Lo mejor de la autonomía es que el director concurse por escuela y lo mejor del centralismo es que el Estado apoye eso y no mire para otro lado.



No es tan difícil de hacer ya que hay muchos países de América Latina que lo están haciendo, Colombia, Chile, Perú, México, no es fácil tiene problemas pero bueno hay que empezar con ese con ese trabajo, está en la Ley de Educación Nacional y es una cuestión me parece trans grieta. Esto no debería ser un motivo para una grieta, no es como pagarle o no al Fondo Monetario, es un tema educativo técnico que hay que llevar adelante.

"Hoy la dirigencia política en general no está interesada la educación, hay algunos interesados muchos por suerte... pero que no forman masa crítica para poner a la educación en primer plano"

¿Cuáles son las cosas que la pandemia marcó a nivel educativo?

Creo que en la Argentina estamos un paso más atrás... ninguna de estas ideas o propuestas va a funcionar si la dirigencia política, los medios, empresarios, sindicalistas, pero sobre todo la política que es a quienes nosotros votamos, no se ponen las pilas con la educación. Hoy la dirigencia política en general no está interesada la educación, hay algunos interesados muchos por suerte... pero que no forman masa crítica para poner a la educación en primer plano.



Hasta que eso no ocurra cualquier idea por brillante que sea no va a funcionar o va a funcionar a medias. A veces nos distraemos con cuestiones técnicas, de hecho yo soy un académico y trabajo en soluciones técnicas, pero creo que si el presidente, gobernadores, los líderes parlamentarios de los grandes partidos realmente no se ponen las pilas y saltan la grieta buscando acuerdos teniendo en cuenta que la educación es primordial, vamos a seguir una situación de colapso y tiene que ver también con una cuestión presupuestaria.



¿El presupuesto que se destina es insuficiente?

Sí, dos cosas el presupuesto es insuficiente y está mal distribuido. Un chico de Formosa recibe tres veces menos en educación que un chico de la Ciudad de Buenos Aires o de Tierra del Fuego. La verdad que los chicos no tienen la culpa y hay que solucionarlo ya que es un problema.



El financiamiento es poco y está mal distribuido, a veces da lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal porque todos reciben lo mismo...Un docente que es un muy buen docente, no estoy hablando del Messi de Educación...una persona normal que hace un buen laburo gana lo mismo que uno que no trabaja bien y no estoy hablando de faltar o no faltar.



Hay gente que trabaja muy bien y tiene que recibir un reconocimiento económico como en cualquier trabajo. Me parece que hay todo un programa por lo menos para discutir. Hay ideas para poner sobre la mesa y debatir sobre lo que es mejor para Argentina.



¿Cuál es opinión sobre la repitencia?

Para mí la cuestión es que los chicos aprendan y repitiendo no aprenden. Pasando de año sin tener un apoyo tampoco aprenden... entonces el problema no es repetir o no repetir, pasar o no pasar, sino que aprendan. Frente a eso estoy de acuerdo en que hay que flexibilizar la repitencia, no eliminarla en algunos casos. Creo que podría funcionar sobre todo en chicos que nunca fueron a la escuela ese año por distintos motivos y es lógico que repitan.



Me parece que el mejor modelo es el que se usa en la mayoría de los países del mundo donde los chicos pasan aunque no tengan los contenidos mínimos pero con algún tipo de apoyo para lo que lo vayan recuperando y que no se pierdan en el camino.



La repetición era una buena herramienta del siglo 20, era el único instrumento que teníamos cuando alguien no aprendía pero es muy antiguo eso. Creo que hay que ir para adelante sobre todo en el secundario donde si un chico tiene cuatro materias previas y repite debe volver a realizar las otras 8 materias que ya tenía aprobadas. Es completamente absurdo, hay que ser muy flexible y generar un modelo para cada caso. No es lo mismo la educación primaria que la secundaria, no son lo mismo los primeros grados que los últimos grados...no eliminaría la repetición pero la dejaría para algunas situaciones buscando formas alternativas.

¿La eliminación de la repitencia favorece la continuidad de las trayectorias de los estudiantes y la permanencia en el sistema educativo?

Eso es una buena discusión, la evidencia en base a los datos en la Argentina nuestra que cuando se flexibiliza la repetición y los chicos pasan no abandonan o abandonan mucho menos pero hasta ahora los números no muestran que aprenden. Lo positivo es que logramos que los chicos no abandonen y haya menos chicos en la calle. La discusión no es sobre repetir o pasar sino aprender o no aprender.



¿Hay que modificar los sistemas de evaluación o promoción en la escuela?

Hay que modificar muchas cosas, los sistemas de evaluación pero sobre todo los sistemas de promoción en secundaria. El sistema que tenemos es de 1925 cuando se organizó la forma actual de la escuela secundaria. Es muy difícil que sea bueno 100 años.



No digo que esté todo mal pero hay cosas que tenemos que cambiar, por ejemplo, el sistema de promoción de previas, el tema de la individualidad, o sea, cada profesor evalúa su materia, cómo puede ser que un alumno sea extremadamente bueno en una materia y extremadamente malo en otra...Lo lógico es que la certificación de los aprendizajes y la evaluación se haga en equipos, que los profesores se reúnan y vean caso por caso según lo que le conviene al alumno. Tan difícil no es pero vuelvo a repetir que sin una voluntad política del más alto nivel, me parece que eso no va a funcionar.



¿La propuesta sería una evaluación más integral del sujeto de aprendizaje?

Exactamente, una evaluación integral menos burocrática y que esté basada más en la persona que en el procedimiento burocrático que estamos siguiendo y que encima tiene 100 años.



¿Cuál es el rol de los gestores?

Es muy difícil ser ministro de Educación porque vivimos en un país con muchos problemas sociales, económicos y con una dirigencia política que en general no está tan interesada por el tema educativo porque tiene otras urgencias. Con una clase media que decidió mandar a sus hijos a escuela privada pensando que se salvaban... es muy complicado por la complejidad de estas de estas situaciones y frente a eso es muy difícil pensar en grandes reformas.



Creo que el camino que han emprendido algunas provincias es muy positivo, son provincias de colores políticos, por ejemplo, Entre Ríos que es kirchnerista, Córdoba que es peronista pero no kirchnerista, Mendoza que es radical, la Ciudad de Buenos Aires que es del PRO y Río Negro que era un partido provincial; en general han hecho cosas positivas y no macro estructurales que son las que necesitamos pero vamos por el buen camino.

¿Cómo evalúa la gestión en la provincia de Mendoza?

Creo que tienen claras las prioridades y quieren salir del colapso educativo, lo mismo que Entre Ríos donde el gobernador es pro kirchnerista ahí. No hay grieta, creo que hay una cuestión de líderes de la política educativa que necesitarían más apoyo político que en muchos casos no lo tienen.



¿Cree que el ítem aula aportó positivamente al sistema?

Fue una medida importante en su momento porque ordenó pero me parece que por sí solo no alcanza, o sea. Hay que completarlo con reformas como lo de alfabetización que se está haciendo en Mendoza y la carrera docente. Este tipo de cuestiones son las que completan porque, que el docente esté más tiempo en la escuela o que el alumno esté más tiempo en la escuela está bien no dice nada...El docente tiene que estar para enseñar cada vez mejor. Creo que fue una propuesta correcta que ordenó el sistema educativo y ahora hay que avanzar de lo cuantitativo a lo cualitativo.



Usted mencionó la cantidad de horas que pasan los chicos en la escuela... ¿cuál es su opinión sobre la jornada extendida?

Estoy muy a favor, fue una medida promovida al mismo tiempo por el Gobierno de Mendoza y por el Gobierno Nacional. No es una solución pero es un avance hacia la dirección correcta porque es mejor que los chicos estén en la escuela, va a llevar tiempo a mejorar pero me parece que son medidas que intentan salir del colapso de la educación. Ahora hay que ordenar e ir por el aprendizaje, o sea que esas horas sean para aprender más.

En contexto

El 21 de octubre la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente, en alianza con la Dirección General de Escuelas de Mendoza, organizaron el 1° Simposio sobre la profesionalización de la carrera directiva. “Expertos educativos de 14 países de Latinoamérica, miembros de la sociedad civil, docentes y directores de la provincia se reunieron en Mendoza para debatir, pensar y seguir construyendo la profesionalización de la carrera de los directores de escuela, que son un enorme factor de transformación de toda la comunidad educativa”, expresó Agustín Porres, director Regional de Fundación Varkey para Latinoamérica.

Esta jornada de diálogo busca poner en agenda la temática, dar a conocer un estudio realizado por la Coalición acerca de la profesionalización y mejora de la carrera directiva, debatir acerca de los hallazgos y las posibilidades que se presentan en la región. La Coalición es una red de expertos y líderes del campo educativo que trabaja para que cada niño tenga un docente de excelencia al frente del aula porque cree que eso define la calidad de los aprendizajes. Para lograrlo, estudia y aprende de experiencias en la región, de la evidencia disponible, y apoya la transferencia de conocimientos entre países. De esta forma, plantea necesidades y promueve procesos de reformas.