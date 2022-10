¿Cómo viene el proyecto de la quinta hora en las escuelas del país?

En abril de este año el Ministerio de Educación firmó una disposición administrativa para agregar una quinta hora de clase en las escuelas de gestión estatal con el fin de recuperar contenidos en lengua y matemática perdidos durante la pandemia.

De acuerdo con la socióloga Cecilia Veleda, “creo que es una medida posible y necesaria, aunque el hecho de que el financiamiento de los salarios docentes sea asumido por el Ministerio Nacional es cuestionable. Porque el pago salarial les corresponde a las provincias y ya se destina una parte importante del presupuesto nacional al Fondo Nacional de Incentivo Docente. De continuar así, no habrá recursos para ejercer las atribuciones legales del ministerio nacional: compensar desigualdades, hacer formación docente, evaluar o equipar las escuelas”, puntualizó.

“Por otra parte, más tiempo no es sinónimo de mejores aprendizajes. Es muy importante ver qué se hace con esa hora más. Hay que garantizar una orientación pedagógica desde los ministerios. Pienso que hoy este tiempo extra debería destinarse a fortalecer los aprendizajes de lengua y matemática. Para eso hace falta una planificación y un acompañamiento técnico que no siempre los ministerios están en condiciones de dar” concluyó.

Tucumán, Chaco y Santa Cruz fueron de las primeras provincias en firmar el convenio para poner en marcha esta iniciativa. Recién en el mes de julio, a la vuelta de las vacaciones de invierno empezó la implementación.

A pesar de que aún es pronto para poder evaluar el impacto de esta decisión, surgen algunos datos e inquietudes que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de prorrogarla y extenderla a todas las jurisdicciones.

¿Qué pasa en estas provincias?

Tucumán

Tucumán fue la primera provincia en alcanzar la cobertura del 100% de las escuelas primarias. Fue implementado en dos etapas, la primera en julio y la segunda en septiembre. Hoy están cubiertas las 620 escuelas primarias con que cuenta la provincia que representan un total de 134.791 alumnos.

De acuerdo con información del ministerio, las horas se usan, como está establecido, para reforzar contenidos de lengua y matemática, pero con una modalidad lúdica o de talleres. Los contenidos de lengua, por ejemplo, se refuerzan a través de lectura de cuentos, representaciones con títeres o canciones.

Para poder implementarlo, cada institución adaptó sus horarios de acuerdo a sus posibilidades. Por ejemplo, en la Escuela Dr. Raúl Colombres del centro de San Miguel de Tucumán, los alumnos ingresan media hora antes, salen media hora después y se toma asistencia.

De acuerdo con el Ministro de Educación de la provincia, Pablo Lichtmajer, “no es una hora más, se resignifican las cuatro horas también. Tenemos que pensar una escuela de cinco horas, no de cuatro más uno. No es un mero agregado, sino un cambio sustancial, estructural y profundo”.

Si bien al principio hubo algo de resistencia por el reacomodamiento institucional que significa agregar una hora de clases a mitad del ciclo lectivo, en general, se está llevando adelante sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, Carina Mondino referente de Padres Organizados en la provincia está preocupada por la cantidad de días de clase que pierden los alumnos por diversos motivos. “La semana pasada, por ejemplo, hubo dos días de paro de transporte y las escuelas no abrieron. Algunas mandaban tarea por WhatsApp”. El otro problema es el ausentismo docente “faltan muchísimo, comenta. Acá no hay plus por presentismo ni descuentos si faltás, entonces no hay forma de controlarlos.” Por otra parte, las escuelas tampoco cuentan con recursos suficientes para tener a los chicos en el establecimiento si falta la maestra. “No hay auxiliares ni preceptores que puedan hacerse cargo. Para contratar un reemplazo, la maestra tiene que faltar por lo menos quince días.”

Las escuelas que dependen de la Universidad Nacional de Tucumán merecen un capítulo aparte, “hace tres semanas que hay por lo menos dos días que no tienen clase” comenta Carina, “porque la Universidad hace paro y las escuelas paran también.”

Chaco

En Chaco la jornada extendida funciona desde el 1° de agosto. De acuerdo con fuentes oficiales, al regreso de las vacaciones de invierno, las 1100 escuelas primarias de gestión estatal, social y comunitaria bilingüe intercultural que dependen del Ministerio de Educación provincial arrancaron con la quinta hora. Para ello se modificó el horario de ingreso y salida quedando de 7.45 a 12.45 para el turno mañana y de 13.15 a 18.15 para el de la tarde.

Según el Ministro Aldo Lineras, el balance es positivo: “al principio algunas instituciones tuvieron inconvenientes en la reorganización de los horarios, sobre todo, si comparten edificio con otras. Pero, con el transcurrir de los días, gracias a la predisposición de las directoras y de los directores de las escuelas, de más de 8.100 docentes, de las madres y padres, el tiempo en aula y los espacios se fueron acomodando, para lograr más aprendizajes de calidad para más de 159.000 niños y niñas de primero a séptimo grado.”

Para implementar esta iniciativa, Chaco recibió 260.000 libros del Programa Aprender que depende del gobierno nacional. Además, con esta medida los docentes percibieron un aumento de un 20% en promedio del salario. “El impacto presupuestario fue afrontado en más de un 80% por el Ministerio de Educación de la Nación”, explicó Lineras.

Sin embargo, en algunos pueblos la medida se percibe de otra manera. Erika es instructora de folklore en Margarita Belén. Cuenta que los padres ven esta hora con preocupación, porque sienten que a sus hijos les cuesta llegar al final de la jornada. “Se hace demasiado largo y no todos tienen la posibilidad de mandarles una colación todos los días. Los chicos tienen hambre.” Por otro lado, cuenta que muchos chicos ven la extensión horaria como un castigo, como si tuvieran que quedarse en la escuela porque se portaron mal.

“El otro problema son los paros”, afirma. “¿De qué sirve una hora más de clase si después hay paro o los chicos salen más temprano o entran más tarde porque falta algún docente?” Su hija va a la escuela secundaria y todas las semanas tiene algún día en que no cumple el horario completo. “Cuando se acerca fin de año los atosigan con los contenidos porque no llegan a cumplir con el programa.”

Santa Cruz

Si bien no fue posible acceder a información oficial, la Provincia de Santa Cruz viene más retrasada en la implementación de la quinta hora. A la vuelta de las vacaciones de invierno, solo se incorporaron en 20 escuelas rurales. Para los primeros días de septiembre se sumaron 30 escuelas más y en los primeros días de octubre, de acuerdo con declaraciones públicas de la directora provincial de educación primaria, Olga Rizzi, deberían haberse sumado el resto de las escuelas.

Según Nahir Castillo, referente de Padres Unidos de Santa Cruz, la implementación de la medida deja bastante que desear. En primer lugar, y distinto a lo que sucede en el resto de las provincias mencionadas, “la hora de más la usan para dar disciplinas que no tienen nada que ver con lengua o matemática. En algunos casos tienen gimnasia, otros teatro o danza. Y la clase se la dan profesoras municipales que no tienen preparación pedagógica.”

A eso se suma el problema del horario. En la escuela rural de Gobernador Gregores por ejemplo, los chicos tienen que entrar a las 6.50. Si tenemos en cuenta que es una zona con clima adverso ¿cómo harán cuando venga el invierno? “Hay gente que tiene que levantarse a las 5.30 de la mañana para dejar a los chicos en la escuela. Y para que les den una clase de pump”, comenta Nahir indignada.

Además, los alumnos santacruceños vienen padeciendo un largo conflicto docente. “Normalmente hay 3 días de clase por semana. Los docentes reclaman un básico de $120.000 que acá en Santa Cruz es lo mínimo que necesitás para no ser pobre” explica Nahir. “Encima, con esto de la quinta hora, las maestras se tienen que quedar igual, aunque no sean ellas las que dan la clase adicional porque son las responsables de entregar a los alumnos a sus padres, así que el malestar es mayor todavía.”

La batalla de los padres por la defensa de la educación tiene larga data en esta provincia. De hecho, Padres Unidos de Santa Cruz nace en el año 2017 a raíz de un conflicto gremial que empezó en marzo y se logró solucionar recién en agosto. En el año 2020 se unieron al reclamo de Padres Organizados. Santa Cruz fue la última provincia en volver a la presencialidad después del aislamiento por la pandemia.

Vale la pena recordar que en esta provincia existe un Consejo de Educación que cuenta con una vocalía de padres. A pesar del enorme trabajo que realizan, Padres Unidos de Santa Cruz nunca logró ocupar ese lugar.

Mendoza y Córdoba, pioneras en la iniciativa

Mendoza y Córdoba son dos provincias, que ya venían trabajando en la extensión de la jornada por iniciativa propia. Córdoba, por ejemplo, cuenta con una jornada de 6 desde el año 2010 para cuarto, quinto y sexto grado en las escuelas urbanas. A principio de este año, se agregó la quinta hora para los tres primeros grados y fue por una iniciativa del gobierno provincial. De todos modos, la implementación se lleva delante de forma gradual a medida que los establecimientos se pueden ir adaptando.

En el caso de Mendoza, la jornada mínima obligatoria en todas las escuelas ya era de cuatro horas y media.

Además, a fines del año pasado, la provincia había implementado dos horas más de clases a contraturno para aquellos alumnos que tenían alguna dificultad de aprendizaje luego del cierre de las escuelas. Más de 30.000 alumnos de primero a séptimo grado participan de este programa, aunque la mayoría son del primer ciclo.

Sin embargo, la provincia busca universalizar la iniciativa. A mediados de septiembre de este año, la medida se implementó en 164 escuelas que pasaron a tener 7 horas de clase para todo el alumnado y de forma obligatoria. Para poder afrontar los costos que ello supone, la Dirección General de Educación Provincial firmó un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación que aportará el 80% del salario de los docentes afectados. Por su parte el gobierno provincial asumirá el 20% restante, la alimentación y el transporte.

Últimas incorporaciones

A esta altura del año, ya son 19 las jurisdicciones que firmaron el convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para extender la jornada en las escuelas primarias. La Rioja y Buenos Aires fueron las dos últimas en sumarse.

El gobierno riojano oficializó, el martes 18 de octubre, la adhesión para agregar la quinta hora. El ministro de Educación provincial, Ariel Martínez, explicó que en La Rioja ya había casi 70 escuelas que tenían implementada la hora extra de clases. El año que viene se incorporarán 140 más.

A fines del mes pasado, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó el convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para extender una hora la jornada en las escuelas de gestión estatal. En una primera etapa abarcaría unos 260 establecimientos. Recién el lunes de esta semana comenzaron algunas escuelas en el conurbano bonaerense.

En los próximos días firmarían convenio La Pampa, San Luis y CABA. Las únicas dos provincias que por ahora no manifestaron interés en firmar el convenio son San Luis y Misiones. De concretarse los acuerdos pendientes, las jurisdicciones serían 22 para el año que viene.