Martin Scorsese, un artista para elegir qué querés ser en la vida

Martin Scorsese es mi número 1 en cine y también en soundtracks. Tiene muchos gustos parecidos a los míos: Robert De Niro, Joe Pesci, Leo DiCaprio, Cybill Shepherd, Sharon Stone, Danny Day Lewis, The Band, los Rolling Stones, Harvey Keitel, George Harrison y Bob Dylan. Esta es una recomendación de uno de los directores actuales más importantes de la historia. De sangre siciliana, de chico todos querían ser mafiosos o curas y él debido a un asma y a vivir encerrado en los cines, decidió primero ser sacerdote pero a último momento se fugó para meterse en el cine que gracias a sus vivencias mezcla la fe, la familia, la violencia, la amistad, la religión, los infiernos y siempre eligiendo el mejor tema para cada escena.

Tiene cuatro películas que trato de ver una vez al año: Taxi Driver, Toro Salvaje, Buenos Muchachos y Pandillas de Nueva York. Y eso que estoy dejando afuera obras maestras que también quiero mucho como La isla siniestra, Cabo de miedo, Después de hora, El Lobo de Wall Street, El Rey de la comedia, Calles Salvajes y La última tentación de Cristo.

Algunas de sus mejores personajes, casi siempre con Manhattan de fondo.

Arrancó con los documentales de música que capta desde su cámara su amor desde la mirada de un fan, transmitiéndolo con su calidad de cineasta. The Last Waltz (El último vals) es un documental que todos los que aman la música deberían ver alguna vez. Se trata de un concierto despedida a fines de los años 70 de THE BAND, una banda rutera americana que eran amigos de Dylan y tenían varios discos en su carrera, más conocidos allá que acá. El hit que vas a decir Ahhhh mirá vos, es THE WEIGHT, que junto a BORN TO BE WILD, son los dos himnos de cine de imágenes de ruta americana. Si aún no te suena ese tema, acá va un video directo del documental, que a pesar de los años suena y se ve de una manera que solo Martin puede retratar y que unos músicos como éstos pueden interpretar. Es como que filma una película, pero reemplazando músicos con actores y actrices.

Como te contaba, este documental repasa la historia de estos músicos que hoy están casi todos muertos, y marca me parece un fin de una gran época de un estilo de rock que fueron los años 60 y 70. El hilo del docu es una entrevista que se va mezclando con este último concierto que cuenta de invitados a una selección de amigos y leyendas como Van Morrison, Joni Mitchell, Neil Diamond, Neil Young, Eric Clapton, Ringo Starr, Ron Wood, Dr John y cierra con el número uno, el mítico Dylan, que sale a escena como una aparición, haciendo Forever Young, y portando un gran sombrero de ala ancha, una gran chaqueta de cuero, camisoli tremenda y buena barba. Más onda imposible. Miralo por favor:.

Otro documental es No Direction Home que es la entrada definitiva y completa al mundo de BOB DYLAN. Un documental doble que nos cuenta la historia de Dylan y de paso la historia de Estados Unidos. Bob está simpático y habla mucho, algo muy raro, y tiene miles de videos suyos tocando en diferentes épocas: desde el festival de Newport de sus comienzos hasta el famoso ¨Judas!¨ de mitad de los 60. Una joyita para ver un domingo con mucho tiempo libre y darte una sobredosis de Bob. También tiene ROLLING THUNDER REVIEW, de una gran gira de la vuelta de Bob a las carreteras, que está en Netflix.

Dylan y su fan número uno.

El mismo recurso de No Direction… usó para mostrarnos la vida del gran George Harrison en Living in the Material World. Lo podés ver si es que no lo sacaron en Netflix y nuevamente está muy bien contado, muy emotivo y recorre la luz y la oscuridad de Harrison pasando por todos los temas, desde los Beatles hasta el atentado donde casi lo matan. Su fanatismo por los Stones también es un capítulo aparte. Además de haberlos registrado en un recital en vivo, Shine a Light, en sus clásicas películas aparecen siempre. Por ejemplo Gimme Shelter, el himno de los Stones que habla de los horrores que dejó la guerra de Vietnam, aparece en Buenos Muchachos, Casino y Los infiltrados. Fana total.

El quinto Rolling Stone.

Su película Calles Salvajes es la más Stone: inmortal la entrada al bar en slow motion de un gran desconocido y joven De Niro, Johnny Boy, mientras suena Jumpin Jack Flash, o la escena del gran Harvey Keitel, otro as de espadas del director, también en el bar, bailando con las chicas mientras suena el temazo Tell Me.Te paso estos dos videos que para mí es el puntapié inicial de la

marca registrada del cine de este maestro: amistad, mafia, religión, traición, violencia y buena música.

De las películas habría que escribir un libro y ya lo hicieron seguramente. Esto es lo que me más me gusta de su estilo de este

italiano chiquito y de mirada nerviosa:

- Los diálogos: Junto a Tarantino, tiene los mejores diálogos de películas. Solo por citar algunos:

El monólogo frente al espejo de un De Niro ya ex boxeador en Toro Salvaje . Lo vemos con 30 kilos de más antes de salir a escena a hacer un deprimente stand up.

ya ex boxeador en . Lo vemos con 30 kilos de más antes de salir a escena a hacer un deprimente stand up. Otro famoso diálogo frente al espejo es también de De Niro pero para Taxi Driver , el famoso improvisado Are you talking with me? que recita el taxista trastornado de Travis , mientras se ve al espejo y practica con su arma frente a un posible contrincante.

pero para , el famoso improvisado que recita el taxista trastornado de , mientras se ve al espejo y practica con su arma frente a un posible contrincante. Todos los diálogos de Joe Pesci en Buenos Muchachos , en especial la escena famosa del bar donde su personaje que era gracioso pero a la vez un loco asesino le cuenta ante sus amigos mafiosos una situación donde cagó a palos a un tipo. Lo cuenta de manera muy graciosa y todos se lo festejan en especial Henry (el gran Ray Liotta) que mientras llora de risa le dice que es muy gracioso. Y ahí el gran Pesci sabiendo que Henry está medio verde aún en la mafia pasa a su cara de loco y lo psicopatea diciéndole seriamente ¨¿Así que te parezco gracioso? ¿Gracioso como qué? ¿Como un payaso?. Le hace pasar el peor momento de incomodidad hasta que al ver a Henry cagado hasta las patas, se empieza a reír y le dice, ¨te estaba cargando bolú¨.

en , en especial la escena famosa del bar donde su personaje que era gracioso pero a la vez un loco asesino le cuenta ante sus amigos mafiosos una situación donde cagó a palos a un tipo. Lo cuenta de manera muy graciosa y todos se lo festejan en especial que mientras llora de risa le dice que es muy gracioso. Y ahí el gran sabiendo que está medio verde aún en la mafia pasa a su cara de loco y lo psicopatea diciéndole seriamente ¨¿Así que te parezco gracioso? ¿Gracioso como qué? ¿Como un payaso?. Le hace pasar el peor momento de incomodidad hasta que al ver a Henry cagado hasta las patas, se empieza a reír y le dice, ¨te estaba cargando bolú¨. En el Lobo de Wall Street hay una buena frase detrás de la otra. Me gusta mucho esta cuando Di Caprio en el comienzo de su fama le grita sacado a sus brokers: ¿Se atrasaron con sus tarjetas de crédito? ¡Muy bien! ¡Empiecen a marcar el teléfono! ¿Los van a echar de su casa? ¡Muy bien! ¡Empiecen a marcar el teléfono! ¿Sus novias creen que son unos fracasados? ¡Muy bien! ¡Empiecen a marcar el teléfono! ¡Quiero que arreglen sus problemas volviéndose ricos!.

La mejor escena improvisada de Taxi Driver que se hizo famosa.

De Niro y Pesci: la mejor dupla en 3 películas claves: Toro Salvaje, Buenos Muchachos y Casino. En la primera como hermanos que se aman y se odian, la segunda como amigos en el negocio de la mafia, y la tercera Pesci haciendo de custodio y asesor mafioso de De Niro, el dueño de los casinos. Está El Irlandés que si bien no me mató tanto, es el reencuentro de estos dos grandes actores. También me encanta que en el momento clave, metió un cambio a lo Gallardo y puso a un joven DiCaprio por De Niro y fue su nuevo alumno durante cinco películas hechas: Pandillas de Nueva York, El aviador, La Isla Maldita, Los infiltrados y el gran Lobo de Wall Street. Y quedan dos que no salieron aún, y en una lo vamos a ver con el gran De Niro. De Niro y Pesci: la gran dupla de Scorsese.

Me gusta que la amistad y la familia siempre están presentes. No solo en sus historias, sino su propia familia, empezando por

su mamá que aparece en varias. La mejor es en Goodfellas, cuando ¨los buenos muchachos¨ van a visitarla después de

matar a un tipo y tenerlo en el baúl del auto. Les agarra hambre en el camino y paran a visitar a la mamá del loco de Joe Pesci y se comen unas ricas pastas esta viejita bien tana y que aparece de invitada en varias de sus películas. Y él mismo también aparece en varias, y en Taxi Driver se da el lujo de actuar haciendo de pasajero frenético que le cuenta a Travis los planes que tiene para matar a su mujer. Martin dirigiendo y haciendo un pequeño papel en Taxi Driver

Su violencia es única y no apta para todo público. Recuerdo cuando vi Taxi Driver por primera vez, su escena final me dejó temblando por varios días. Lo mismo con la violencia de la muerte a puro bate a Joe Pesci en Casino, después de agarrarlo

entre varios a él y a su hermano, y enterrarlos desnudos en el medio de un maizal. O los cabezazos del carnicero demente a

Di Caprio en Pandillas de Nueva York. ¿Y el disparo que le meten a Leo saliendo del ascensor en Los Infiltrados que te eyecta de la silla porque no te lo venís venir?

El ascenso y caída de casi todos sus personajes principales. No hay uno que recuerde que no termine mal. Y la mayoría tienen

un pico donde llegan a la cima y luego empieza la debacle, sea la cárcel, la muerte, la depresión o la aceptación de ser uno

más en la población. No suele haber finales muy felices. Esto según notas que leí de él, puede tener que ver con la religión. Scorsese se ha definido como ¨católico frustrado¨. Cuando era chico sufría mucho de asma y se la pasaba en la iglesia y en el

cine ya que no podía salir a jugar y moverse mucho con sus amigos. De esas dos actividades casi que termina como sacerdote, pero su fe la llevó hacia el cine y se redimió de alguna manera en centrarse en personajes de hombres que suelen terminar en el infierno. "La iglesia y el cine eran los dos únicos sitios a los que mis padres me dejaban ir. No es extraño que quisiera ser sacerdote o cineasta". Los curas, por suerte, frustraron su primera vocación. "Entré en el seminario después de la escuela primaria, pero me echaron por matón". Martin filmando una gran escena del Lobo de Wall Street

Me gusta que se nota el barrio que lleva encima. Scorsese creció en Little Italy, Manhattan y casi todas sus películas tienen mucha calle y muestran a Nueva York desde diferentes décadas y barrios. A través de los ojos de un guía anti turista vas a ver a la ciudad más cruda, la menos turística, llena de rincones oscuros y con protagonistas que van desde conductores de ambulancias, taxistas, carniceros, dueños de casinos y bares, comediantes frustrados, brokers estafadores, jugadores de billar, aviadores, prisioneros que salen de la cárcel, boxeadores, investigadores dementes, policías, dueños de restaurantes italianos oscuros y reales de la ciudad de la gran manzana. Scorsese y la ciudad de fondo.

Las voces en off: en la mayoría de las películas de Scorsese hay una voz en off que nos lleva durante todo el film y que generalmente es narrada por el protagonista. Desde el Lobo… a Casino, casi todas son narradas en primera persona. Me quedo

con la voz del reciente fallecido Ray Liotta que nos cuenta la historia de cómo se metió en la mafia. Al final cuando ya no le

queda otra que mandar al frente a todos declara magistralmente: ¨Daba igual. Cuando no tenía dinero, salía a robarlo. Lo controlábamos todo. Comprábamos a la policía, a los abogados, a los jueces. Todo el mundo ponía la mano. Y ahora se ha acabado todo. Hoy, las cosas son distintas. No hay acción. Tengo que esperar sentado, como el resto de la gente. Ni siquiera puedo conseguir comida decente. En cuanto llegué aquí, pedí unos spaghetti marinara y me trajeron unos fideos con ketchup. Soy el típico don nadie. Viviré el resto de mi vida como un imbécil¨. Scorsese y sus ¨Buenos Muchachos¨.

Me gusta que venga de la camada de la mejor época del cine americano que para mí fueron los años 70: Scorsese agarró un nuevo tipo de cine más creativo, real y violento, con otros grandes que fueron sus amigos como Coppola, Brian de Palma, George Lucas y Steven Spielberg. Coppola, Spielberg y George Lucas, de la generación del ‘70, dándole el merecido Oscar por ¨Los Infiltrados¨

Pendientes que me quedaron (es clave tener pendientes): de las veintipico de películas me quedan ver algunas como La Edad de la inocencia, Hugo (no la terminé), Silencio, New York New York, Kundum, y sus dos primeras, antes de arrancar con Calles Salvajes.

Me despido tirando una bomba: Buenos Muchachos me gustó más que El Padrino. Y si, también hice una playlist de temas de sus películas y documentales que te conté. Y algunas escenas que se me fueron viniendo a la mente mientras escribía, como el final de Buenos Muchachos mientras suena My Way de Sid Vicious seguido ya en los créditos con el emotivo final de Layla de Clapton. Y así con varios temas más, mucho rock y también temas hermosos de la década del 50.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"