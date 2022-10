El pan por las nubes: en los próximos días aumentaría nuevamente

Una de las primeras bombas, de que el kilo de pan francés se iba a ir a los $500, la tiraron los panaderos de la provincia de Buenos Aires, quienes alertaron por la mala cosecha de trigo, producto de la sequia y las heladas tardías, y por el vencimiento para fin de año del Fideicomiso del trigo. Es decir, la harina subsidiada por el Gobierno, sin vistas a ser convocados nuevamente por el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, y la presión que ejercen desde la industria molinera para terminar con el FETA ( Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) creado por el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

Pero esos no son los únicos factores que inciden en el aumento del precio del pan y los panificados. Los otros factores son los constantes aumentos de los productos usados en la industria, en especial las levaduras y las materias grasas, los aumentos de los servicios públicos (léase luz, gas y agua), los incrementos de sueldos y las cargas previsionales que deben afrontar los titulares de las panaderías y de la renovación de alquileres. Algo que obligo a cerrar a algunas panaderías y otras debieron mudarse porque no podían hacer frente al importante aumento del alquiler.

Sin embargo, por el relevamiento hecho en todo el país, los panaderos que reciben la harina subsidiada no aumentarían en un porcentaje tan alto el precio del pan francés. Por una sola razón, para mantener la venta de un producto de primera necesidad, entre los sectores mas humildes de la población. Eso si el resto de los panificados van a subir entre un 15 y un 30%.

MDZ hablo con Raúl Santoandré, presidente de la Federación de panaderos de la provincia de Buenos Aires, quien se refirió a la principal preocupación del sector ante los pronósticos, de la mala cosecha de trigo. “Nosotros por lo que estamos preocupados realmente es por las noticias que tenemos de la cosecha de trigo del próximo año, no va a ser la mejor y vemos con mucha preocupación lo que va a ocurrir con el precio de la harina”, manifestó.

Sobre el precio del trigo, el dirigente de los panaderos bonaerenses destacó que por el Fideicomiso del trigo “hoy los precios están medianamente estables”, aunque aclaró que son pocos los molinos adheridos al FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) por lo cual la harina subsidiada no llega a las panaderías de todo el país. “De la cantidad de molinos existentes en toda la Argentina, solamente alrededor de 20 molinos están adheridos. Por ende, la logística, la entrega para todos los panaderos del país esta complicada”, expresó

“El precio del pan en la provincia de Buenos Aires en promedio esta entre los $400 y $450, producto de los aumentos que tenemos de los insumos que usamos en la panadería. Los que más aumentaron fueron las levaduras y todo lo que es materia grasa; la harina por el fideicomiso aumento en pequeños porcentajes. Los otros factores que inciden directamente en el precio del pan, van en todo lo que vendemos en las panaderías, son los aumentos de salarios, tarifas y sobre todo de alquileres que subieron mucho en el último tiempo”, afirmó Santoandré.

En cuanto a la noticia de que la próxima semana el kilo de pan podría estar en el orden de los $500, el presidente de la Federación de Panaderos bonaerenses sostuvo: “Ahí es donde se ubicara el valor del pan. En las panaderías que no reciben la harina subsidiada, son muy pocas las en las cuales el pan esté en los $500”.

Y añadió: “Tratamos de trasladar lo menos posible a precios para poder vender. No te olvides que estamos hablando de alimentos, que tienen que venderse en el día”.

Por otra parte, Raúl Santoandré dijo que desde la última vez que se reunieron con Tombolini, semanas antes de que las figuritas del mundial sean una cuestión de estado, no los volvió a convocar, y agregó: “ Las preocupaciones que tenemos ahora son por la próxima cosecha de trigo y que el fideicomiso termina el 31 de diciembre. Sin la harina subsidiada los panaderos no sabemos cómo hacer para que no se tan abrupto el aumento que pueda llegar a tener el pan de no seguir el fideicomiso”.

También, el dirigente de los panaderos bonaerense cargó duramente contra Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de Molineros, por pedir que se termine los subsidios del FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino). Dijo: “Cifareli siempre está en desacuerdo, parece “El Contra” -el personaje de Calabromas-. Cuando estábamos trabajando en el borrador del fideicomiso no decía nada y cuando ya estaba para firmarlo, empezó a decir que el fideicomiso no iba a ser viable. Se ve que de alguna manera tiene que justificar el lugar donde está. A quienes representa, no les gustan las actitudes que quizás tenga él. No entendemos lo que está haciendo”.

“Está bien, él defiende la molinería, él habla de la harina y muchas veces la harina aumento más que el trigo. Y eso se lo demostramos en varias oportunidades, a nosotros los panaderos nos cobraban la harina mucho más cara que lo que estaba el precio del trigo internacionalmente. Él defiende la molinería y yo defiendo a los panaderos de la provincia de Buenos Aires”, sentenció Raúl Santoandré, presidente de La Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires.

Relevamiento del precio del pan en las principales ciudades del país

MDZ hizo un relevamiento para saber a cuánto se vende el pan en las Capitales provinciales y principales Ciudades del interior del país. Para eso, recurrimos a las diferentes entidades que nuclean a los panaderos del país, a excepción de las provincias del sur que no tienen cámaras que nuclean a los empresarios del sector.

En las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca el valor del kilo de pan, en promedio, está por debajo de los valores dados por el titular de la federación de panaderos bonaerenses, Raúl Santoandré.

En La Feliz, como se conoce a la ciudad balnearia por excelencia de los argentinos, según Carlos Monzón, gerente del Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata, el valor oscila entre los $280 y $330. Anticipó que entre este fin de semana y principios de la semana que viene, el kilo de pan va a estar en torno a los $400.

En tanto, en Bahía Blanca el kilo de pan esta entre los $300 y $ 360, previendo un aumento para la próxima semana. Por lo que el precio del kilo de pan francés estaría por encima de los $400.

En el norte del país, el precio del kilo de pan en promedio es similar

En San Miguel de Tucumán, Pablo Albertus, presidente de la Federación de panaderos tucumanos, dijo a MDZ que el kilo de pan en panaderías esta entre los $60 y $390, afirmando que la próxima semana aumentaría por encima de los $400. “Estamos analizando costos”, dijo.

En Salta Capital, el kilo de pan en promedio está entre los $330 y $360. En cuanto a si prevén un aumento para la próxima semana, el presidente de la Federación de Panaderos salteños, Daniel Romano, dijo: “Por octubre vamos a mantener estos precios, la situación esta difícil se cayeron mucho las ventas y nuestra prioridad es mantener estos precios, para que la gente siga comprando en las panaderías. Más adelante veremos si podemos mantener estos precios”.

En la Capital Mendocina, el pan aumento hace a $ 360 hace poco más de una semana, dijo Walter Tirapu, tesorero de la Asociación industrial de panaderos de Mendoza. Al ser consultado si la próxima semana volvería a aumentar, respondió: “Lo aumentamos hace casi una semana. No tenemos previsto un nuevo aumento del pan”.

Por su parte, en Santa Rosa, Capital de la provincia de La Pampa, el kilo de pan francés esta entre los $340 y $360. “Porque en la Capital recibimos la harina subsidiada, en el interior de la provincia, sin la harían subsidiada, está en promedio a $380”, afirmó el presidente de la federación de panaderos pampeanos, Eduardo Duscher. Quien agregó: “Por ahora la semana que viene se mantendrán los precios. Vamos a esperar que medidas tomara el gobierno con la harina y los derivados”.

En Córdoba Capital, el precio del kilo de pan está entre los $350 y $400, dependiendo de la zona y la calidad. Mientras que en Carlos Paz el valor del kilo de pan Frances arranca en los $400 hasta los $500. En diálogo con MDZ, Diego, el encargado de una de las panaderías históricas de La Villa, expresó: “ Nosotros hacemos un muy buen pan, poca cantidad y lo cobramos bien a $450, porque somos propietarios -aclaró-. Carlos Paz es una plaza que tiene muchos precios y mucha variación de calidades”.

En cuanto a aumentos futuros, afirmó: “No se cuando va a aumentar, nosotros estamos al límite; siempre para esta fecha aumenta, porque se termina el trigo viejo y entra el trigo nuevo que viene con aumento”.

En Rosario, hace dos semanas los industriales panaderos acordaron que el kilo de pan Frances valga $350, aunque no descartan un nuevo incremento para las próximas semanas. Así lo afirmaron desde la Asociación de Industriales panaderos de Rosario.

En el sur del país, no hay federaciones y cámaras que nucleen a los panaderos, por lo que hablamos con dueños y encargados de panaderías para establecer el valor del pan en las principales ciudades patagónicas.

En la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut el kilo del pan francés esta entre los $350 y $380. Claudia propietaria de una panadería, al ser consultada por MDZ sobre si van a aumentar el precio en los próximos días, dijo: “ El pan no lo vamos a tocar, porque es vital para la gente. Si vamos a aumentar el precio de otros productos como son las facturas, las galletas y otros panificados”.

En Viedma, capital de Rio Negro el valor del pan francés en las panaderías del centro de la ciudad está entre los $350 y $400. Y al igual que en Puerto Madryn, no van a aumentar el precio del pan, lo confirma Alejandro, encargado de una cadena de panaderías, “Por ahora no pensamos aumentar el precio del pan, porque es de primera necesidad. Si tenemos que aumentar el resto de los productos para compensar los aumentos que estamos teniendo. Que no es solo la harina”, manifestó.

En Rio gallegos, Capital de Santa Cruz, por ahora el kilo del pan francés se ubica entre los $400 y $450. No descartan que aumente en las próximas semanas, a medida que vayan recibiendo la harina de la nueva cosecha.

En Ushuaia, la ciudad más importante de Tierra del Fuego, es donde está el pan más caro de la Argentina. Los panaderos acordaron hace 2 días, subir un 20 por ciento el valor de los panificados. Llevando el precio del pan francés entre los $550 y $600, dependiendo de la panadería. Así lo confirmó a MDZ, Mariana Álvarez, encargada de la panadería La Perla, quien dijo: “Nosotros hace dos días subimos el precio a $580, calculo que lo vamos a mantener en ese valor por lo menos hasta fines de noviembre porque en diciembre siempre aumenta”.

Las preguntas que nos hacemos: ¿Cuánto tiempo podrán aguantar los panaderos? ¿Cuánto faltara para que sobrepase los $500 el kilo del pan francés?, ¿Desde el gobierno, qué hacen contra la inflación, cuando vemos a un Secretario de Comercio más preocupado por las figuritas que por los padecimientos del pueblo?

Las medidas son poner más trabas y restricciones. La historia argentina demostró que eso no sirve, pero el gobierno se empeña en tratar de resolver la cuadratura del círculo.