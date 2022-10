Un niño ahorró durante tres años y le alcanzó para pocas figuritas

A falta de poco más de un mes para el inicio del Mundial de Qatar 2022, la fiebre por conseguir los cromos de los futbolistas que viajarán al país árabe y llenar el album continúa a flor de piel. Así lo vivió Bernabé, un niño tucumano que durante tres años logró ahorrar $3.860 y, al romper su alcancía, descubrió que ese monto le alcanza para comprar pocos paquetes de figuritas.

La usuaria @JimeeRG compartió un video en la red social Twitter en donde mostraba a su sobrino romper la alcancía donde almacenaba ahorros acumulados durante tres años y al descubrir que lo recaudado le alcanzaba para comprar pocos paquetes de figuritas, Bernabé no pudo contener su enojo.

La familia del niño calculó un precio de $350 por paquete -a pesar que el valor oficial es de $150-, por lo que con el monto recaudado podía adquirir 11 paquetes de figuritas.

Mi sobrino abrió una alcancía donde viene ahorrando hace años y se enojo porque no tenia mas que para 12 paquetes de figuritas JAJAJAAJAJAJJA pic.twitter.com/kYPeMYU94N — pandi (@JimeeRG) October 16, 2022

"Mi sobrino abrió una alcancía donde viene ahorrando hace años y se enojo porque no tenía más que para 12 paquetes de figuritas", dice el posteo de Jimena.

Rápidamente, la publicación recibió miles de me gustas y se llenó de comentarios que iban contra la familia del pequeño por no informarle sobre los ahorros en pesos durante tanto tiempo: "El problema no lo tiene el pibe, si no los adultos irresponsables que no le supieron explicar que no se puede ahorrar en pesos". "Aprendió una valiosa lección para toda la vida. No ahorrar en pesos argentinos", dice una de las respuestas. "Ahora cada vez que le regalen plata que pida dólares", recomendaron otros.