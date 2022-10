La gran problemática de los alquileres y una ley que no se modifica

La ley de Alquileres rige desde el 30 de junio de 2020 y no trajo consecuencias positivas según algunos especialistas. MDZ Radio conversó con Estanislao Puelles Milan, presidente del Colegio Inmobiliario de Mendoza, sobre cómo se encuentra el mercado de alquileres hoy en la provincia.

“La situación de los alquileres en la provincia está cada vez más difícil y no se busca una solución. La única manera es modificar la ley de alquileres y una política de viviendas seria. Esto va a tender a complicarse cada vez más”, explica Milan.

El presidente del Colegio Inmobiliario describió que actualmente la totalidad del mercado ya está regido por la nueva ley de alquileres, situación que catalogó como un “gran problema” ya que, según aseguró, el mercado inmobiliario funcionaba “relativamente bien”. Además, indicó que la norma provocó "un aumento del mercado informal".

Milan también contó que los propietarios empiezan a entrar en un marco de la informalidad y sostuvo que mucha gente “sufre” no sólo por los costos de alquiler sino que también porque no tienen ningún tipo de certidumbre.

En cuanto a la incapacidad para delimitar precios el especialista sostuvo: “Si hay precios el tema es que los precios están altos. Un alquiler con una cochera y dos dormitorios, bien ubicado, está a 50 mil pesos por mes. Si nos ponemos a ver cuanto sale comer un asado o comprarse indumentaria vemos que el problema no son los alquileres, sino la inflación”.

“En el 2008/2009 nadie actualizaba los contratos de alquiler. El problema que se quiere tapar con la supuesta especulación del mercado inmobiliario es la inflación. Si el Gobierno quiere seguir tapando esto con este tipo de control del mercado, va a hacer mucho daño”, aseguró.

Además remarcó que el problema es que la ley no fija el precio inicial del alquiler, lo que hace es establecer el aumento anual. Lo que busca, según explica Milan, es darle “certezas” en cómo se va a actualizar el contrato durante los tres años. "Hoy estamos en el 70% anual, eso es lo que aumenta”, indicó. Luego, cuando ese contrato vence, explica el especialista, que el inmueble puede tener un mercado por encima o por debajo del valor real del mercado inmobiliario.

Actualmente, la renovación es un contrato nuevo, y ahí según el especialista no hay ningún tipo de regulación, en lo único que se basa es en lo que vale un departamento con características similares.

Además contó: “Ocho de cada 10 inquilinos está renovando los contratos. Estamos viendo muy poco movimiento en ese sentido. En esta época del año, solía haber mucho movimiento, había oferta, entonces el inquilino tenía la posibilidad de moverse a un lugar mejor. Los inquilinos están tratando de preservar lo que tienen. El propietario también está atrapado, quizás porque se ve obligado a vender el inmueble que había comprado con el objetivo de invertir, alquilarlo por un tiempo y luego dárselo a un hijo o tenerlo como una reserva de ahorro. Los propietarios han sido de alguna manera estafados, porque hay gente que no compro dólares, que no se llevó la plata afuera, que invirtió en el país y que pagó impuestos por esto y se encuentra con las amenazas de estos sectores políticos que dicen que hay que regular los precios de alquiler, es un disparate total”.

Milan afirmó una de las razones por las que no se ha modificado dicha ley: “Yo creo que evidentemente hay un costo político que no quiere asumir el Gobierno. Yo participe de todas las reuniones con diputados, no hubo ni un solo que no diga que no hay que modificar la ley de alquileres. El mismo Sergio Massa dijo que era urgente modificarlo. Un tema prioritario, paso a no serlo. Esto es algo político, no les interesa hacerlo, pero no se dan cuenta del daño irreparable que están haciendo”.

Finalmente concluyó: “Estamos hablando de todo lo que no se está produciendo para que dentro de un par de años se pueda a salir a ofrecer un alquiler. Cada vez el mercado es más chico, en un país donde no hay una política habitacional. Parece ser que no es tema la vivienda hoy en Argentina. Se puede ver un 45% menos de oferta de viviendas en alquiler. El alquiler es una manera de acceder a la vivienda digna”.