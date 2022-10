El dato que publicó una provincia y preocupa a nivel nacional

El Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro pidió "responsabilidad de los padres" para que vacunen a sus hijos contra el sarampión, la rubeola, la poliomielitis y las paperas, en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación. Dicha campaña incluye el acceso gratuito a la vacunación para todos los niños de entre trece meses a cuatro años de edad, hasta el 13 de noviembre.

La preocupación del ente rionegrino nace de los números que arrojaron las primeras semanas de la campaña y su descenso en los últimos días. Por eso, la jefa de Inmunizaciones, Marcela González, explicó que en la primera semana superaron el 27% de vacunados dentro de la población objetivo. Igualmente destaca que "se cumplió con la meta establecida por el Ministerio para los primeros siete días, pero en esta semana los números disminuyeron y la vacunación bajó".

"Nos preocupa sobremanera la falta de compromiso, no sabemos si es por desconocimiento de la importancia de esta campaña o si no se está midiendo el riesgo de la decisión de no vacunar a los niños", comentó González. Agregó también que "desde el sábado la vacunación decayó, no sabemos si tiene que ver con el clima que tuvimos o realmente la concurrencia hacia los centros de vacunación es escasa".

Por otro lado, González no perdió oportunidad en manifestar su preocupación por la negativa de las familias a vacunar a sus hijos y remarcó que "los equipos de vacunación están yendo a jardines de infantes y ven con gran asombro que muchos padres, el día en que se va a vacunar, no llevan a sus niños o directamente no los quieren vacunar".

La funcionaria señaló también que en Argentina no tiene sarampión hoy en día pero que si los hay en Brasil, un país vecino con mucho intercambio con la población nacional. Por eso resaltó que la población de nuestro país debe estar bien protegida para evitar un brote local, por lo que sería la raíz de la preocupación a nivel nacional si estos porcentajes que se dieron en la Campaña Nacional de Vacunación se replican en otras provincias, lo que pondría en riesgo la inmunidad de la población a estas enfermedades.