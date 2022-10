El punto que destacaron de Mendoza en el Coloquio IDEA

La última jornada del Coloquio IDEA, que se desarrolló este viernes en Mar del Plata contó con una gran asistencia a la célula de Educación, la cual tuvo una sobresaliente participación del director General de Escuelas, José Thomas.

El titular de la DGE formó parte del panel de especialistas junto a la directora de IDEA y de Grupo Logístico Andreani, Verónica Andreani; la secretaria de IDEA, presidente de Danisco y directora de RRHH para IFF LatAm, Silvia Bulla; la directora de IDEA y CEO Marketplace Cono Sur de Deloitte & Co S.A., María Inés Del Gener; el director Ejecutivo de Argentinos por la Educación, Ignacio Ibarzábal; y la integrante del Equipo de Coordinación Federal de Padres Organizados, Paula Insani.

“Para los empresarios es importante hablar de educación porque si no hay educación no tenemos futuro. En Argentina, no hay mejor momento para hacer las cosas que éste, el sistema educativo nos necesita y nosotros tenemos mucho que aportar”, afirmó Andreani.

Por su parte Silvia Bulla, comentó que una de las primeras propuestas es impulsar el sistema nominal para la Nación: “Si bien es un sistema que abarca sólo trece provincias, queremos que todas tengan esa información. Que sea a nivel nacional y que esa información nos permita tomar decisiones. Para poder mejorar tenemos que medir”.

El director General de Escuelas, José Thomas.

En tanto María Inés Del Gener, detalló que otra de las propuestas busca colaborar con evitar la deserción escolar: “Muchas veces decimos que el personal nuevo no viene capacitado y que, por otro lado, muchos jóvenes no terminan el secundario. Creemos que darle oportunidades a esos jóvenes es darle oportunidades para cambiar su trayectoria”.

Precisamente sobre estos temas la provincia de Mendoza fue exhibida como una buen ejemplo de políticas que se orientan en ese sentido.“Mendoza está por encima de ese promedio y tiene mejores resultados. La provincia es un ejemplo a nivel nacional”, resaltó Thomas en una entrevista al finalizar el encuentro.

“Valoramos el espacio para poder debatir y construir entre todos una mejor educación, basada en la evidencia y con innovación pedagógica y pensando en el futuro de nuestra sociedad”, comentó el mendocino.

Por su parte, Gala Diaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC, indicó que la Dirección General de Escuelas tiene el enfoque integral que se requiere para transformar la educación secundaria. “Mendoza es una de las provincias con las que CIPPEC viene trabajando junto con Fundación Natura y el BID, otros actores para implementar los Sistemas de Alerta Temprana para potenciar la terminalidad educativa”, expresó.