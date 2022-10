"Venezuela es tierra arrasada": historia de una inmigrante venezolana

Julieta se cansó de que todo fuera marginal, todo fuera ilegal, de que las armas estuviesen presentes en su vida cotidiana en la calle, que la presión política fuera en aumento y la violencia en escalada sin pausa. Así, tras una crianza muy alegre en Caracas, mal vendió todo lo que pudo y de la forma más veloz se vino a Argentina, donde había estado de joven.

Julieta es ahora socióloga, psicóloga social y decidió abandonar el estrés venezolano y se alejó del fanatismo político que en menor medida ve también acá para llegar a un país que los recibe “un reconocimiento formidable” y pudo recomenzar a vivir. Sonríe, a pesar de constatar que el chavismo arrasó con las sonrisas de un pueblo que hace veinte años sobrevive una dictadura cruel e indolente con el dolor de la sociedad. Así llegó Julieta Casó a contarle su historia de inmigrante a MDZ.

- Periodista: ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela?

- Julieta Casó: Los lugares donde uno fue feliz, depende del día. La vida que uno llevaba dentro de una burbuja, de afectos que uno tenía.



- P: Históricamente Venezuela absorbió gente de otros lugares y de pronto empieza a desperdigarse en muchos países, ¿por qué aquí?

- JC: Éramos un país que atraíamos personas y nos convertimos en un país expulsor, somos ocho millones de personas afuera. Soy hija de inmigrantes argentinos que se fueron en 1977 escapando de la dictadura, se iban a quedar hasta que terminara como muchos, así que mi historia más que de salida fue de retorno. Soy la única venezolana de la familia, el resto son todos argentinos. Argentina con respecto a los venezolanos es espectacular, hay un tema de papeles muy flexible, nos reciben muy bien, pueden tener un DNI en tres meses, antes de 2015 éramos quince mil, ahora 170 mil.



- P: ¿Qué día se rompe un país y te das cuenta que te tenés que ir?

- JC: Lo que pasaba es que había una hiperinflación que no te permitía calcular tu vida y un tema de violencia muy compleja, mucha violencia en la calle con muchos delitos sumado a la violencia política. Para comprar productos de primera necesidad había un día que podías hacer la fila para comprarlo.

- P: Como en Cuba.

- JC: Nosotros decíamos que nunca nos iba a pasar y pasó. Creo como socióloga que los países nunca se acaban, tocan fondo y suben, pero el tema es si personalmente uno lo puede aguantar. En mi caso también había una cuestión de ver el deterioro de la salud pública, ver que todo iba de mal en peor.



- P: Acá los críticos de este Gobierno hablan de “argenzuela” y de hecho un periodista kirchnerista le puso así a su programa actual, ¿qué paralelismo hay hoy?

- JC: Creo que es una advertencia, Venezuela supo ser un país que atraía gente hace cuarenta años, lo peligroso es el fanatismo político. Éramos anti chavistas, no nos definíamos por lo que éramos, nos definíamos así entonces votábamos por antítesis, una polaridad muy grande que hace que lleves el voto a cualquiera.







- P: Acá todo gira en torno a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, allá cómo era.

- JC: Allá el chavismo era “Patria Para Todos” y después de dos intentos de golpe de Estado habiendo estado preso, son grandes líderes que buscan reivindicar una injusticia social y con el paso del tiempo hay una frustración.



- P: Entonces, por qué los votan y ganan.

- JC: Porque había una desigualdad muy grande con el sector petrolero, el crecimiento de una parte de la sociedad. Allá fue todo un bipartidismo con una sociedad bastante pasiva, un clima que te permite vivir en la calle, se dejó pasar. Llegó una persona que hablaba y te quedabas pegado, con las personas escuchando, prometió justicia y dar vuelta la página en un país donde el voto es un derecho, no una obligación.



- P: Qué hay de similar entre Hugo Chávez como líder y Cristina Kirchner.

- JC: Son dos líderes que saben llegar a la gente, que siempre se hable de ti, eso pasaba con Chávez, no había una conversación política sin él, creó lealtades. Uno debería votar por capacidades y no sucede.

- P: Argentina tuvo en 1974 4% de pobreza. Ahora hay, dependiendo del lugar, casi 50%. Siempre se puede estar peor. ¿Cómo sabemos que no estamos viviendo el mejor de los próximos doce?

- JC: Es importante ver dónde puede haber un cambio, en 2014 salimos todos a la calle a pedir un cambio, en enero de 2020 creímos en Juan Guaidó y nos engañaron otra vez, creo que hay una crisis de valor muy importante. La política se transformó en algo en el cual se puede no cumplir y no debería hacer. Había una necesidad de un héroe.



- P: ¿Tenés pensado volver?

- JC: Siempre los inmigrantes queremos o piensan en volver, volver a Venezuela es tierra arrasada, tengo que volver porque cerré la puerta de mi casa y me fui. Hoy vive la hermana de una amiga, el desastre inmobiliario se sentía, yo no podía pagar la cuota porque no había billetes tan chicos.



- P: ¿Qué te pasa cuando ves los números de inflación argentina, se te prende la luz de alarma?

- JC: Hay muchos que se van a Chile, hay quienes ven eso con preocupación porque no se sabe cuándo para. Me vine en enero de 2019 el dólar estaba en 32 pesos y hoy imaginate lo que pasa. Pero hoy volver hoy es una locura teniendo chicos pequeños.



- P: Acá hoy tenés seguridad, si tenés que salir a comprar a las tres de la mañana.

- JC: Acá sí, no es un problema. Allá era otra violencia, acá me arrebataron un celular y listo, pero acá un argentino no va a permitir que arrasen el país. Nosotros vivíamos del petróleo e importábamos todo.

- P: Acá hace un tiempo se habla del narcotráfico, ¿ves algo así?

- JC: Aquí asocian Argentina como si tuvieran la oficina, pero no es un país de narcotráfico.



- P: ¿Qué le dirías a Maduro?

- JC: Cómo es posible la indolencia ante el dolor del pueblo venezolano, porque destruyeron un país que era hermoso y que tenía un montón para salir adelante. Se burlan del sufrimiento de un pueblo, gente que muere por cruzar la selva, gente que tiene que dejar a sus hijos, hay discursos de Maduro burlándose de esa gente que le robaron la sonrisa.



- P: ¿Qué te pasa cuando ves al ministro Jorge Ferraresi inaugurando una plaza en honor a Chávez o a Cristina Kirchner o Alberto Fernández ponderando a Chávez?.

- JC: Hay un chavismo de exportación, algo discursivo. Es distinto escuchar el discurso que vivirlo desde adentro.



