Las claves de Daniel López Rosetti para enfrentar el estrés de la vida cotidiana

A días de su paso por Mendoza, el reconocido especialista en clínica médica y cardiología, Daniel López Rosetti habló en MDZ Radio y brindó herramientas para el manejo del estrés.

“Trabajo en un hospital público, soy jefe del servicio de medicina del estrés en el Hospital Central Universitario de San Isidro y atendemos muchos pacientes con estrés. Siempre el médico termina diciendo que controle el estrés", comenzó señalando el especialista y sumó la forma en la que este tipo de problemas se afronta: "Hay herramientas: en realidad el estrés es sinónimo de sufrimiento. Por supuesto, que se hacen estudios especiales y diagnósticos médicos para ver la vulnerabilidad de las personas al estrés. ¿Cómo saber si tengo estrés? La primera respuesta que se acerca a la realidad es que si uno está sufriendo. La frase central de Buda es 'el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo'. Tenemos dolor todos los días, siempre hay algo, un fallecimiento de un familiar, un despido, un problema amoroso”.

Convertir el estrés agudo o dolor en estrés crónico, cuenta Rosetti, depende en parte de cada personalidad: “Las dos formas de manejar el estrés es el modo lucha y el modo sociable. Después, hay una cantidad de herramientas cuya frontera es la filosofía de la vida con la cuales enfrentamos todas las circunstancias que nos toca vivir”.

Además, agregó que el manejo del estrés -primero- es un proceso individual, “es verdad, sobran motivos para estar tristes, pero también para estar contentos, en principio uno elige. Existen posibilidades individuales para afrontar y gestionar la vida, no para controlar las emociones, pero sí para gestionarlas. La alegría, el asco, la sorpresa, la ira y las emociones más evolucionadas que se llaman sentimientos como la culpa, el odio, la vergüenza se pueden gestionar y promover”.

La búsqueda de la felicidad

Rosetti puso énfasis en hablar sobre bienestar subjetivo percibido: ”Cuando le pregunto a la gente: '¿Usted sabe cómo tener un momento de serenidad y calma?'. Te responden: 'Tengo paz cuando voy a pescar, cuando escucho música, cuando estoy con amigos, cuando hago running'. La idea es generar momentos para lograr ese bienestar. Es intencional y la frontera final es la filosofía. En este momento saben que tenemos personas conocidas que están bajo circunstancias difíciles y sin embargo la llevan bien”.

Para aliviar el estrés cotidiano de salir a la calle, el especialista contó que a los pacientes que tienen estrés, en general, les recomienda armar con anterioridad la ropa y la mochila o cartera que usarán al día siguiente: “Uno se levanta con menos tensión y tiene todo más organizado. Es cierto que te encuentras en la calle con gente alterada, estresada. La dicotomía del control es la clave: la persona puede reconocer lo que puede cambiar y lo que no. La clave es interiorizar que no puedo cambiar a alguien y saber interpretar emocionalmente que no es mi asunto y está fuera de mi control. Hay un montón de cosas que podés controlar, que te hacen bien y te separan del terreno tóxico. Cuando aprendes a no juzgar te peleas menos con el mundo. El estrés es una enfermedad contagiosa, en una familia con alguien estresado, se terminan estresando todos”.

El enojo y la vida

Para controlar la ira lo primero es no permitir que escalen los enojos

“La ira la tenemos todos y la vamos a seguir teniendo. ¿Qué hago yo con eso? La ira es el extremo polar de una construcción psicológica emocional que es el enojo, vos tenés en una línea recta del lado izquierdo: el disgusto, o enojo, la frustración, hasta el otro extremo en donde tenés ataques de ira”, explicó el doctor.

¿Cómo se gestiona la ira?

Lo primero, según cuenta Rossetti, es no permitir que escalen los enojos: “Si yo ya percibo que estoy enojado, con mala predisposición, tengo que trabajar para que esto no progrese, ya que los ataques de ira son incontrolables". Señaló también como un punto central aplicar la dicotomía del control y manejar el tiempo. "Cuando a vos te da un enojo contra alguien o en una circunstancia te vas dando cuenta cuando sube la temperatura, allí es momento de intervenir y revertirlo"

Otra herramienta es la cognición para entender el costo de este procedimiento: “Siempre la persona que tiene un ataque de ira se arrepiente”.

La práctica del manejo de la ira, según el especialista, comienza en lo que se llama “la carpa chica” que representan a los afectos, los compañeros de trabajo de una persona, donde debe prevalecer el cuidado y respeto en dichas relaciones. “Quien no busca el bienestar en su trabajo, está renunciando a su mayor parte de la vida”, concluyó.