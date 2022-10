Dólar Qatar: el duro vaticinio de las agencias de viaje sobre el turismo extranjero en Argentina

Las agencias de viaje ya manifestaron su preocupación por el desembarco del llamado “dólar Qatar” que entrará hoy en vigencia y grabará las compras superiores a 300 dólares con tarjeta de crédito.

Así, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) que representa a todas las agencias de viajes del país, emitió un comunicado donde dejó en clara la posición del sector en general: “Es una decisión que afecta directamente a las agencias de viajes argentinas que son quienes dan trabajo genuino en el país y a los pasajeros que no sólo viajan por placer sino que en la mayoría de los casos, lo hacen por trabajo, razones médicas, de estudios y otras”.

Y añadió: “Con esta decisión se beneficia más a quienes consumen turismo directamente en el exterior que a quienes viajan a través de una agencia argentina que genera empleo, ingreso de divisas, oportunidades…son medidas que no resuelven los problemas económicos del país sino todo lo contrario”.

Sobre el rol del sector privado a la hora de conseguir dólares, algo que preocupa al Gobierno, el comunicado sostuvo: “Se castiga, incluso, a los empresarios que van en busca de dólares para el país que terminarán pagando 25% más por no poder recuperar la percepción”.

No es la primera vez que Faevyt se declara en contra de estas medidas, nucleando a 28 asociaciones regionales distribuidas en todo el territorio y 10 socios sectoriales, representando a todas las empresas de viajes y turismo argentinas.

El Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) también se expresó sobre la nueva medida a través de un contundente comunicado. "El turismo no es el responsable de la falta de dólares del Banco Central y estas nuevas medidas cortoplacistas no hacen más que dificultar la actividad generando más impuestos y percepciones distorsivas golpeando una vez más a una industria que todavía no se recuperó de los graves efectos de la pandemia", expresaron.

Según Facve, a partir de hoy los pasajes aéreos internacionales que se emitan en Argentina serán alcanzados con un 107% de impuestos y retenciones sobre la tarifa base del pasaje y sobre ese importe total (donde más de la mitad son impuestos) se seguirá aplicando el 1,2% del impuesto a los débitos y créditos (impuesto al cheque).

"Tanto líneas aéreas como agencias de viajes somos agentes de percepción y recaudación de dichos impuestos. De esta manera, sumamos aún más carga impositiva: pagamos impuestos sobre los impuestos que recaudamos para el estado", comentó Carlos Nuñez, Director Ejecutivo de Facve.

En el comunicado también se destacó que, dada la lógica del sector, "la balanza comercial funciona con argentinos que salen del país y extranjeros que ingresan".

"Más impuestos atentan contra la recuperación de la oferta de vuelos internacionales, y en caso de avanzar en tal sentido, Argentina seguirá perdiendo conectividad con el mundo limitando gravemente el ingreso de divisas al país por parte del turismo extranjero", sentenciaron.