Roberto Canessa: "Mirando hacia atrás pienso que me tocó ser como un animal en experimentación"

El 13 de octubre se cumplen 50 años de uno de los hechos más resonantes a nivel mundial, hablar de la tragedia o del milagro de los Andes marca una diferencia en la concepción de lo sucedido y el significado que tuvo para los protagonistas. Miles de personas alrededor del mundo tuvieron la oportunidad de conocer la historia que marcó a toda una generación ya que el cine y la literatura se encargaron de dar cuenta de los detalles del accidente pero en especial de los sobrevivientes, que pudieron transformar las dificultades en desafíos y metas por cumplir.

El relato de Roberto Canessa está lleno de datos precisos, imágenes que quedaron grabadas en la memoria y el recuerdo de los amigos que ya no están y permanecen en esa montaña que supo contener durante tres meses a un grupo de jóvenes deportistas que juntos formaron la "sociedad de la nieve". Los sonidos, olores y sensaciones se hacen presentes en las frases que pronuncia y a medida que avanza la historia, la pronunciación se vuelve frágil dando paso a las emociones.

El avión que fue protagonista del accidente en la cordillera de los Andes. Foto gentileza: Libro Tenía que sobrevivir. Editorial Planeta

"Tuvimos que crear una sociedad de la nieve con parámetros totalmente diferentes donde la muerte era parte, nuestros amigos muertos eran la comida… había toda una adaptación a la montaña que cuando salimos nos encontramos con un mundo totalmente diferente. Caminábamos por la calle y si pasaba un camión cerca sentíamos que era un alud…Estábamos inmersos en esa sociedad que habíamos formado", dijo con algo de nostalgia por lo vivido.

"Una vez que volvimos a nuestros hogares nos costó volver a adaptarnos a la cotidianeidad, me resultaba raro acostarme en la cama y poder separar las piernas pero pronto te acostumbrás a lo bueno...", agregó cerrando la frase con un suspiro profundo.

"Hemos logrado que las heridas cicatrizaran...mirando hacia atrás pienso que me tocó ser como un animal en experimentación…"

Roberto Canessa es médico, la profesión que eligió lo lleva a estar en permanente contacto con la vida y la muerte, de la misma manera que hace 50 años cuando estaba perdido en la montaña junto a los tripulantes del avión que se estrelló en la cordillera de los Andes. "A mis pacientes hoy les digo que treparemos la montaña juntos... allá aprendí lo fácil que era la muerte…estábamos rodeados de amigos muertos sabiendo que la línea entre la vida y la muerte era muy sutil y tenue", afirmó.

Roberto Canessa y Fernando Parrado.

Foto gentileza: Libro Tenía que sobrevivir. Editorial Planeta

Con 19 años le tocó atravesar una historia que lo marcaría de por vida junto con sus amigos y compañeros de equipo. La convicción con que atravesó las dificultades en el medio de la hostilidad de la montaña es la misma que hoy lo lleva a ponerse al frente de diversas causas sociales junto con sus compañeros y "hermanos de la vida".

Con casi 70 años, afirma: "Hemos logrado que las heridas cicatrizaran...mirando hacia atrás pienso que me tocó ser como un animal en experimentación…qué pasa si ponés a un ser humano en el medio de la cordillera con nieve…¿qué es lo bueno?...el conocimiento, el físico, la fe en Dios…"

Las respuestas van surgiendo a medida que avanza en un relato cargado de emoción, no es fácil revivir ciertas sensaciones que despierta el recuerdo de los que no pudieron salir de la montaña. "Me acuerdo cuando volví al lugar donde cayó el avión acompañado de mi hija... me decía que no le gustaba ese lugar porque era muy triste. En ese momento sostener su mano me daba fuerza…imaginaba que mis amigos fallecidos me veían y se reían de mí diciendo “Roberto mirá la barriga que tenés“, recordó con la voz entrecortada y agregó: "Me acordaba de los gritos de mis amigos... a veces siento que todavía me susurran al oído", contó y en ese momento una larga pausa se apoderó de la conversación.

Foto gentileza: Libro Tenía que sobrevivir. Editorial Planeta

Fueron momentos muy duros y fuertes los que tuvieron que atravesar durante los 72 días que estuvieron atrapados en la cordillera pero si bien hubo múltiples dificultades, ninguno habla de tragedia sino de un milagro que fue posible gracias a la comunidad que formaron en las alturas y que al día de hoy perdura. "Soy el padrino de la hija de Nando, él es el padrino de uno de mis hijos, Roy Harley está casado con la hermana de mi señora, juego al tenis con Gustavo Zerbino todas las semanas, nos vemos muy seguido...", destacó Canessa dando cuenta de los vínculos que se forjaron a partir de lo vivido y agregó: "Algunos de mis pacientes son sobrinos nietos de mis amigos que fallecieron, el contacto es permanente con los sobrevivientes y las familias… siempre nos apoyaron".

"Me acordaba de los gritos de mis amigos, a veces siento que todavía me susurran al oído", contó.

A partir de la "sociedad de la nieve" que formaron en la montaña, aprendieron cuáles son las herramientas necesarias para encarar la adversidad. "En un equipo cuando uno está contento va tirando hacia adelante a los que están tristes. En diferentes momentos y distintas personas...la soledad es terrible", dijo.

Al momento del accidente, Roberto estaba en su primer año de la carrera de medicina, los incipientes conocimientos lo transformaron en el encargado de ayudar y curar a los heridos. "Mientras hacía cosas me sentía bien, curaba las heridas, cortaba la comida para los demás y con otros compañeros hicimos las bolsas de dormir y frazadas con los forros de los asientos que encontramos en el fuselaje del avión", explicó.

"Cuando miraba ese grupo, me daba cuenta que era la persona indicada para caminar ya que muchos tenían las piernas rotas… algunos me decían 'Roberto yo soy un parásito y dependo de tipos como vos para caminar' . Nunca pensé eso…éramos las piernas del grupo, en todo grupo siempre hay que poner lo mejor sino el grupo es mediocre", dijo.

Después de unos días sin indicios de un posible rescate, el grupo decidió armar un equipo de expedicionarios formado por los jugadores del equipo de rugby que tenían como objetivo trasladarse hasta el lugar donde había quedado enterrado el fuselaje del avión. Si bien habían perdido mucho peso, en el caso de Roberto más de 30 kilos, la juventud y el entrenamiento producto del deporte de alto rendimiento que practicaban les permitió llevar a cabo la travesía a través de la nieve.

El lugar donde cayó el avión se transformó en un espacio de peregrinación. Foto gentileza: Libro Tenía que sobrevivir. Editorial Planeta

"Fuimos hacia la cola del avión e intentamos hacer andar la radio, Escuchabas que en Chile empezaba la primavera y nosotros estábamos con nuestros amigos muertos ahí...armamos las máquinas de hacer agua con los respaldos de los asientos puestos al sol e hicimos todos los acondicionamientos necesarios para transformar el fuselaje en un refugio de montaña", explicó.

Un arriero que se transformó en un "jugador" clave en la historia

Tras muchos intentos de exploración en la cordillera, el 12 de diciembre Roberto Canessa acompañado de Fernando Parrado y Antonio Vizintín emprendieron una caminata hacia el oeste. Caminaron por más de tres días a través de la nieve que cubría gran parte de sus extremidades y con un improvisado abrigo realizado con los forros de los asientos del avión.

Vizintín regresó con el grupo que había permanecido en el refugio montado a partir de los restos de la aeronave mientras que Canessa y Parrado continuaron la marcha en busca de ayuda. Después de unos días visualizaron un caudaloso río, caminaron siguiendo el cauce y el 22 de diciembre pudieron ver a lo lejos a unos hombres con una ovejas. "El ruido del agua no nos permitía comunicarnos y no podíamos gritar, estábamos muy débiles...", contó Canessa y dijo: "Uno de los hombres tomó una botella, puso un papel y lápiz y nos las arrojó. Nando escribió un mensaje explicando lo que había sucedido y al día siguiente aparecieron los rescatistas".

Ese hombre era Sergio Hilario Catalán Martínez, un chileno de 43 años que, junto a su hijo, puso en conocimiento a los Carabineros de Puente Negro sobre el encuentro ocurrido en la montaña. Al día siguiente, un sábado 23 de diciembre, 72 días después del accidente, los sobrevivientes fueron rescatados.

Sergio Hilario Catalán Martínez junto a Roberto Canessa. Foto gentileza: Libro Tenía que sobrevivir. Editorial Planeta

Un lugar sagrado

Desde hace 50 años, la zona del Valle de las Lágrimas donde estaba el avión se ha transformado en un lugar de peregrinación y culto para los visitantes. La curiosidad inicial generó una transformación de la zona que hoy es considerada un lugar de elevación espiritual debido a los hechos que sucedieron. "Volvemos con frecuencia a Mendoza, la provincia siempre acompañó mucho al padre de Nando y San Rafael es un lugar que visitamos seguido. Tendríamos que haber salido por Argentina pero a veces agarrar el camino más difícil te puede llevar a buen puerto...no hay que desanimarse", dijo mirando hacia atrás.

"Para nosotros la enseñanza fue que no hay que esperar que los helicópteros te vengan a buscar sino que hay que salir a buscarlos. Cuando tenés un problema hay que encarar las soluciones y salir a dar los pasos que correspondan y no quejarse tanto...hasta que no te quedás sin agua y comida no te das cuenta que la vida depende de uno mismo", destacó y agregó: "No hay que esperar que se caiga el avión para ser agradecidos en la vida, hay que dimensionar los problemas y las dificultades"

Roberto hoy tiene tres hijos con la mujer que al momento del accidente era su novia. "Mi hijo mayor se llama Hilario porque mi señora hizo la promesa de que si sobrevivía le iba a poner el nombre del lugar donde estábamos que era los Altos de San Hilario. Somos novios desde los 15 años…", contó.

"Como comunidad las familias de los compañeros que no volvieron van al colegio con mis nietos, eso ha sido muy bueno. La biblioteca "Nuestros hijos" ha sido una buena iniciativa para la memoria, a nivel rugby la creación de Los tréboles ha servido como soporte escolar, el Quebracho es un club deportivo de box en zonas de extrema vulnerabilidad. Hemos optado por derramar solidaridad a partir de lo vivido y en memoria de los que ya no están y eso nos llena de orgullo", finalizó.