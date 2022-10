Waves School acerca la tecnología blockchain con su curso gratuito

En la actualidad, el mundo de las inversiones es muy diverso, siendo muy importante para que las personas económicamente activas puedan obtener ganancias extras por mes. Probablemente, no conoces la expresión learn to earn. Entonces déjame explicártela.

En estos tiempos, están muy de moda las inversiones en el mundo del cripto, pero generalmente, las personas tienen mucho miedo de invertir, o se quejan de no tener la experiencia necesaria. Por ello, se está dando énfasis al término learn to earn, el cual consiste específicamente en ganar dinero o en obtener excelentes ganancias gracias al conocimiento del mundo de las criptomonedas o cripto.

Resumiendo el término arriba mencionado: Entre más conocimiento tengas, podrás tomar decisiones adecuadas en lo que respecta a tus inversiones. Esto significa que serás más sabio al invertir tu dinero y obtendrás una excelente rentabilidad mensual, que es típica de la inversión bien realizada en cripto.

El conocimiento que has adquirido te permite contar con experiencia y libertad para tomar decisiones económicas que te ofrezcan los mejores resultados. Entonces se cumple la filosofía de Waves: que el conocimiento te hará libre.

¿Qué es Waves?

Es un moderno sistema blockchain con DeFi, Wallets, Exchange, Blockchain Explorers y Bridge, que se caracteriza por contar con una interfaz práctica y por ofrecerle al usuario una usabilidad sencilla. Por ello, este sistema es adecuado para todas las personas que inician o que son principiantes en el mundo blockchain.

Cabe mencionar que, en la actualidad, el mundo del cripto es muy popular, pero todavía, hay muchas personas que no saben nada de esta modalidad de inversión rentable. Si tú has escuchado hablar de los sistemas blockchain, pero todavia no conoces exactamente como funcionan, estás en el lugar indicado.

Te presentamos Waves School que permite democratizar el conocimiento necesario para invertir en el mundo del cripto y dar a conocer a miles de usuarios el concepto o término learn to earn.

Es importante resaltar que este curso bien detallado y accesible está disponible en 20 idiomas y que Waves se ha enfocado a que todas las personas que cuenten con acceso a Internet puedan adquirir un conocimiento valioso y tomen las mejores decisiones de inversión en criptomonedas.

Principales características de Waves School

Este moderno sistema de aprendizaje gratuito te presenta un curso altamente profesional y detallado para que conozcas todos los principio de la tecnología blockchain y cómo funciona el mundo de las criptomonedas. Es un curso que cuenta con un temario que te permite aprender temas de gran importancia, como por ejemplo, la historia del dinero, el origen de la criptomoneda más popular del momento, el bitcoin, cómo funciona la tecnología blockchain, conceptos económicos y el ecosistema de Waves.

Además, puedes efectuar tus primeras inversiones cuando aprendas conceptos como borrowing, lending y staking; y aprenderás completamente que significa play to earn, y cómo funciona las inversiones en NFTs.

Cabe mencionar que Waves School está avalado por la blockchain de las personas, es decir Waves, que es legal, transparente y descentralizada y que cuenta con un capital estimado de 2 mil millones de dólares. Y además, está posicionada como una de las mejores 50 criptomonedas del momento.