La sorprendente cantidad de argentinos que emigran a Australia

La cantidad de argentinos que se van a vivir al exterior crece día a día. Algunos países manejan estadísticas que lo confirman. En otros casos, la percepción de quienes hace años que viven en el exterior es un termómetro sobre lo que está sucediendo.

Ricardo es un argentino que hace más de una década que decidió emigrar y está sorprendido por la avalancha de compatriotas que están llegando a su país de elección.

“Hace más de diez años que vivo en Australia. Viví casi cinco años en Sidney, otros cinco años en Canberra y, desde hace unos meses, estoy en la ciudad de Gold Coast. Nunca me pasó de escuchar tantos argentinos por la calle o en los negocios. Al principio pensé que se debía a que era época de vacaciones y porque se habían abierto las fronteras, después de dos años, pero me di cuenta que no era por eso. Que es algo permanente. Hoy, vayas donde vayas te encontrás con argentinos”, explicó a MDZ. Seguramente, los datos oficiales lo reflejarán en los próximos meses.

Para graficar ese fenómeno, una anécdota puede ser útil: “Hace unos días fui a una heladería que abrió hace un mes y medio y me encontré con una argentina que había llegado hacía unas semanas. Por supuesto, ya tenía trabajo. Me puse a conversar con ella y me contó que acababa de llegar. Eso pasa en todos lados donde voy y la mayoría llegaron en los últimos meses”.

Desde su cuenta “Vivir en Australia” va relatando sus experiencias en ese país y uno de los datos que más destaca es cómo crece la llegada de argentinos

“Ahora estoy en Melbourne por trabajo y por donde vaya escucho hablar en argentino. Está lleno. Es algo que, tal vez, si estás en España u otro país de Europa donde es más común que haya argentinos porque desde hace tiempo hay un fenómeno de inmigración, es normal, pero no pasaba en Australia. Hace mucho que estoy y eso no sucedía hace cinco años. Había argentinos, pero éramos poquitos. Hoy ya no”, agregó.

Una de las explicaciones que encuentra en este fenómeno es el cierre de fronteras por la cuarentena. Durante todo el 2020 y gran parte del 2021, no se podía entrar al país. Sin embargo, muchos argentinos siguieron planificando su emigración y haciendo los trámites necesarios. Una vez autorizado el ingreso a Australia, posiblemente, se haya producido un ingreso masivo de gente para radicarse.

Eso mismo también puede explicar la falta de mano de obra y la permanente demanda laboral que hace que muchas actividades no puedan crecer por falta de de personal. En los negocios son permanente los carteles buscando empleados. Lo mismo sucede en los sitios de búsqueda laboral donde los ofrecimientos abundan.

“Creo que el tema laboral sucede porque durante dos años las fronteras estuvieron cerradas y muchos negocios no tenían gente para contratar porque la principal fuerza laboral viene de afuera. La economía crece, se abren muchos negocios, pero no crece al mismo ritmo la población. Eso hace que se necesite mano de obra del exterior. Como durante dos años no se podía entrar o salir del país, falta mano de obra. Todo lo que se conoce como el rubro de hospitalidad -que son cafés, restaurantes, bares - está permanentemente pidiendo empleados. Muchos tuvieron que cerrar o reducir horas de servicios por no tener personal. Lo mismo sucede en otros rubros como el de sistemas. No se consigue gente para trabajar. La restricción inmigratoria por dos años frenó mucho el crecimiento de la oferta laboral”, explicó Ricardo.